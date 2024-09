A autoridade meteorológica tropical emite alerta para o ciclone nocivo chamado "Helene"

No sul Estados Unidos, a FEMA está alertando os residentes da costa sul da Flórida para evacuarem à medida que o furacão "Helene" se aproxima. A administradora da FEMA, Deanne Criswell, alertou que esta tempestade pode afetar vários estados, desde a Flórida até o Tennessee, e pode trazer "inundações catastróficas e mortais". O furacão é esperado para fazer terra firme como uma tempestade de categoria 3 na quinta-feira à noite, horário local, com potenciais inundações de até seis metros impactando a costa oeste da Flórida e a região do Big Bend.

Inundações potencialmente perigosas

A ameaça de inundações já é evidente na Flórida, com previsões de potenciais inundações de até seis metros. A costa oeste inteira da Flórida e a região do Big Bend no norte estão particularmente em risco. "É a água que mata as pessoas", alertou Criswell, instando todos a "levar a tempestade a sério" e seguir as instruções das autoridades locais. Ainda não é tarde demais para evacuar, de acordo com Criswell.

O furacão "Helene" se fortaleceu no Golfo do México e foiupgrade para uma tempestade de categoria 2. Em Cuba, o furacão provocou inundações, apagões e o isolamento de várias cidades devido às enchentes pesadas. Mais de 70.000 pessoas na ilha ficaram sem energia, de acordo com o jornal "Granma". A região agrícola de Pinar del Rio, no oeste da ilha, também foi danificada.

Devido ao furacão "Helene", cerca de um quarto da produção de petróleo dos EUA e 20% da produção de gás natural no Golfo do México foram temporariamente suspensos, informou o Bureau of Safety and Environmental Enforcement (BSEE).

A Flórida lembra o "Ian"

A chegada do furacão "Helene" pode trazer lembranças tristes para muitos residentes da Flórida. Há dois anos, o furacão "Ian" causou danos extensos e perdas de vidas no estado, com mais de 100 mortes. O centro da tempestade estava localizado em uma área densamente povoada no sudoeste e varreu cidades costeiras como Naples com velocidades de vento de até 240 quilômetros por hora, inundando bairros.

Ciclones tropicais se desenvolvem sobre água do mar quente. Os cientistas acreditam que o aumento das temperaturas globais aumenta a probabilidade de tempestades fortes. A temporada de furacões no Atlântico começa em 1º de junho e termina em 30 de novembro.

