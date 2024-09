A Autoridade Meteorológica emite alerta para um furacão que pode ser perigoso.

Nos Estados Unidos, a FEMA emitiu um alerta sobre a aproximação da Tempestade Tropical "Helene", que é esperada para atingir a costa da Flórida. De acordo com a Administradora da FEMA, Deanne Criswell, esta tempestade pode afetar vários estados, desde a Flórida até o Tennessee, e as consequências potenciais podem ser graves. O Serviço Nacional de Meteorologia prevê que "Helene" fará terra em Florida como uma tempestade de categoria 3 na tarde de quinta-feira (horário local), trazendo com ela surges de tempestade catastróficas e potencialmente letais.

Surges de tempestade perigosas previstas

Os efeitos da tempestade já estão sendo observados na Flórida, com previsões indicando surges de tempestade de até seis metros. Regiões de alto risco incluem toda a costa oeste da Flórida e a região do Big Bend no norte. Criswell enfatizou que é a água que representa a maior ameaça, alertando as pessoas para levarem a tempestade a sério.

Os moradores no caminho da Tempestade Tropical Helene são aconselhados a seguir as instruções das autoridades locais. Criswell enfatizou que, embora o tempo esteja se esgotando, ainda não é tarde demais para evacuar.

Durante sua jornada em direção à Flórida, "Helene" ganhou força sobre o Golfo do México e foiupgrade para uma tempestade de categoria 2. Sua passagem por Cuba resultou em numerous inundações e cortes de energia, deixando mais de 70.000 pessoas sem eletricidade, segundo o jornal "Granma". Várias aldeias foram isoladas devido às inundações pesadas. A região agrícola de Pinar del Rio, no oeste de Cuba, também sofreu danos em seus campos.

A tempestade levou ao fechamento de cerca de um quarto da produção de petróleo dos EUA e um quinto da produção de gás natural no Golfo do México, segundo o Bureau of Safety and Environmental Enforcement (BSEE).

Flórida lembra "Ian"

A chegada iminente de "Helene" pode reacender memórias perturbadoras para muitas pessoas na Flórida. Há dois anos, a Tempestade Tropical "Ian" atingiu o estado, causando danos extensos e claiming mais de 100 vidas. O centro da tempestade atingiu uma região densamente povoada no sudoeste do estado, causando estragos nas cidades costeiras como Naples com velocidades de vento de até 240 quilômetros por hora. Os bairros foram inundados, deixando uma destruição substancial em seu rastro.

As tempestades tropicais se formam sobre água do mar quente. Especialistas sugerem que o aumento das temperaturas globais pode aumentar a probabilidade de tempestades fortes. A temporada de tempestades tropicais no Atlântico começa em 1º de junho e termina em 30 de novembro.

