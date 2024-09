- A autoridade administrativa tenciona introduzir novos incentivos fiscais para os veículos movidos a bateria.

Para impulsionar as vendas estagnadas de veículos elétricos (VE) na Alemanha, o governo planeja aperfeiçoar os incentivos fiscais. Em particular, eles pretendem aumentar os incentivos fiscais para VE utilizados como carros empresariais. O gabinete do governo aprovou essas medidas propostas.

De acordo com um projeto de lei obtido pela Agência de Notícias da Alemanha, o governo federal visa aumentar significativamente a eletromobilidade na Alemanha. "Para a implementação bem-sucedida desse objetivo, são necessárias medidas fiscais significativas."

A demanda por VE despencou após a retirada da subvenção do estado. O governo surpreendentemente encerrou o chamado bônus ambiental em dezembro devido a restrições financeiras.

Medida de iniciativa de crescimento

Durante as negociações orçamentárias em julho, a coalizão "trânsito" concordou com uma "iniciativa de crescimento". Uma das medidas foi a incentivo fiscal para VE como carros empresariais.

Isso envolve a introdução de uma depreciação especial para veículos elétricos e de emissão zero recém-registrados para empresas, a partir de 1º de julho de 2024. Além disso, o teto para o preço de lista bruto de 70.000 euros no imposto de carro empresarial para veículos elétricos será aumentado para 95.000 euros.

Governo visa fortalecer a E-mobilidade

O Ministro da Economia, Robert Habeck (Verdes), já havia mencionado um esforço para reviver a demanda pela e-mobilidade. Ele espera uma "onda de demanda".

O projeto de lei sugere que as novas medidas propostas estabelecerão "incentivos fiscais claros" especialmente para a expansão do mercado de eletromobilidade no setor empresarial. A regulamentação se aplicará apenas a veículos operados puramente por eletricidade e será introduzida temporariamente para aquisições entre julho de 2024 e dezembro de 2028. "A limitação temporária proporciona incentivos para decisões de investimento rápidas."

Despesas do estado

O projeto de lei estima que as perdas de receita fiscal em 2024 serão insignificantes. Em 2025, as perdas de receita fiscal são projetadas em 480 milhões de euros, e devem aumentar para 540 milhões de euros até 2028.

Crítica dos planos

A CEO da BSW, Sahra Wagenknecht, disse: "Rejeitamos os presentes fiscais de Habeck, que são especialmente vantajosos para os VE mais caros. Não precisamos de novas doações para VE, mas de abertura tecnológica." Ela protestou novamente contra a proposta de proibição de novos carros com motores a combustão interna na União Europeia a partir de 2035.

O especialista em trânsito da associação ambiental BUND, Jens Hilgenberg, sugeriu que aumentar a depreciação para carros empresariais elétricos a bateria nos primeiros anos poderia ajudar a colocar VE no mercado como carros usados. "No entanto, são necessárias diretrizes claras sobre preço, tamanho, energia e consumo de recursos."

A presidente da Associação da Indústria Automobilística, Hildegard Müller, elogiou os planos do governo como um sinal importante e correto. Isso também fortalecerá o mercado de carros usados para passageiros elétricos totalmente

Leia também: