A Áustria prepara-se para o evento de inundação catastrófica previsto.

Condições climáticas severas causaram inundações em várias partes da Europa Central e Oriental. Na Romênia, quatro pessoas perderam a vida devido às inundações. Na Áustria, Polônia e República Checa, o pico das inundações em vários rios ainda está por vir.

De acordo com os serviços de resgate na região de Galati, no sudeste da Romênia, "quatro corpos foram encontrados". Inundações foram relatadas em um total de 19 locais em todo o país, com inúmeras pessoas precisando de resgate. Um vídeo das forças de resgate mostrou várias casas ao longo do Danúbio submersas sob a água. O primeiro-ministro Marcel Ciolacu era esperado para visitar a área inundada.

Na República Checa, mais de 100.000 bombeiros foram mobilizados devido às tempestades. Na sexta-feira, foram relatados aproximadamente 1.900 incidentes, principalmente inundações e árvores caídas. Mais de 50.000 lares sofreram quedas de energia, de acordo com a empresa de energia CEZ. Um hospital em Brno, na região sudeste da República Checa, foi evacuado e a região nordeste de Morávia declarou estado de emergência. "O solo agora está saturado, o que significa que toda a água da chuva ficará na superfície", explicou o ministro do Meio Ambiente Petr Hladik no serviço online X.

Um estado de emergência também foi declarado em Bratislava, capital da Eslováquia. Na Polônia, a situação foi relatada como a mais desafiadora na parte sudoeste do país. A passagem de fronteira polaco-tcheca em Golkowice foi fechada devido a um rio que transbordou.

Áustria se prepara para inundações seculares

Devido à chuva persistente e pesada, mais de uma dúzia de comunidades na Áustria foram declaradas áreas de desastre. Na região de Waldviertel, a cerca de 120 quilômetros a noroeste de Viena, são esperadas inundações que ocorrem em média apenas uma vez a cada 100 anos. "As próximas horas serão um teste para nossos serviços de emergência e para muitos conterrâneos", alertou a governadora de Baixa Áustria, Johanna Mikl-Leitner. "Especialmente no Waldviertel, esperamos desafios de proporções históricas."

Os serviços de emergência estão se preparando para evacuar pessoas como precaução. Há preocupação de que o reservatório de Ottenstein possa transbordar. Água tem sido liberada dele desde segunda-feira para criar mais espaço, disse um porta-voz da empresa de energia EVN. Se transbordar, pode causar inundações significativas no Kamp, um afluente do Danúbio. As previsões atuais sugerem que os valores para uma inundação de 100 anos ainda podem ser ultrapassados nos trechos inferiores do rio. Uma inundação de 20 a 30 anos é esperada no Danúbio.

Até 150 milímetros de chuva já caíram em alguns lugares desde quinta-feira. Até 230 milímetros de chuva são esperados para a noite de domingo para segunda-feira, além de ventos fortes. Nas regiões montanhosas do oeste, a neve está bloqueando várias estradas e equipes de resgate estão procurando por um homem que desapareceu após uma avalanche. Partes do Tirol foram cobertas por até um metro de neve - há apenas uma semana, foram registradas temperaturas acima de 30 graus.

"Quase todos os estados federais estão afetados pela chuva pesada e, em alguns casos, neve dos últimos dias. A situação é particularmente crítica na Baixa Áustria", citou APA o chanceler federal Karl Nehammer. "O pico ainda não foi alcançado e os próximos dias serão extremamente desafiadores e exigentes para a população e os serviços de emergência afetados", disse ele.

Na Estíria, ocorrem quedas de energia em partes da Estíria Oriental e Superior, bem como na área oriental de Graz, devido a árvores caídas, de acordo com relatórios da APA: até a manhã, 4.000 lares estavam sem energia, de acordo com as redes de energia da Estíria.

A República Eslovaca também declarou estado de emergência devido às condições climáticas severas. As inundações na Eslováquia causaram grandes perturbações, afetando várias áreas e exigindo o envio de serviços de resgate.

