A ausência prolongada de Adeyemi do BVB ultrapassa as expectativas iniciais

Karim Adeyemi, o atacante de 22 anos do Borussia Dortmund, deve ficar fora por várias semanas devido a uma lesão nas fibras musculares da coxa. Este infeliz incidente ocorreu durante a vitória dominadora por 7-1 sobre o Celtic Glasgow na Liga dos Campeões. Apesar de ter marcado três gols no primeiro tempo, Adeyemi teve que ser substituído devido à lesão logo após o intervalo. De acordo com os relatórios, ele pode perder entre três a quatro semanas de ação.

Após o jogo contra o Celtic, Adeyemi manteve-se otimista, expressando a esperança de que a lesão não fosse tão grave quanto temia. "Não parecia tão ruim quanto de costume. Espero estar de volta em breve", disse ele. Esta situação não é nova para Adeyemi, já que ele sofreu lesões semelhantes ao longo de sua carreira, que resultaram em jogos perdidos.

Em uma nota positiva, o técnico nacional Julian Nagelsmann mostrou confiança no potencial retorno de Adeyemi à seleção alemã. Apesar da lesão, Nagelsmann vê Adeyemi como uma promessa para o futuro. "Ele está lesionado, mas está em grande forma. Eu o vejo como um candidato potencial para nós", afirmou Nagelsmann em uma entrevista à DFB, discutindo a seleção de sua equipe de 23 jogadores para os jogos da Liga das Nações em 11 de outubro contra a Bósnia-Herzegovina e três dias depois contra os Países Baixos.

Infelizmente, o companheiro de time do Borussia Dortmund de Adeyemi, Maximilian Beier, não o acompanhará na seleção nacional por enquanto. Nagelsmann decidiu não nomeá-lo novamente, já que ele ainda não conseguiu garantir um papel regular no Dortmund desde que chegou da TSG Hoffenheim no verão. Beier vem jogando principalmente em jogos reservas, o que Nagelsmann acredita que não proporcionaria tempo de jogo substancial nos próximos jogos internacionais.

"Maxi ainda não encontrou seu ritmo no Dortmund, então decidimos que jogar apenas 20 minutos para nós não seria benéfico para ele", explicou Nagelsmann. Em vez disso, Nagelsmann planeja dar a Beier tempo de jogo suficiente nas eliminatórias da seleção sub-21, o que pode ajudá-lo a recuperar a forma e contribuir positivamente para a equipe.

O Borussia Dortmund precisará gerenciar sem Adeyemi por algumas semanas enquanto ele se recupera da lesão, como confirmado pelo médico do time. A ausência de Adeyemi e do Borussia Dortmund pode afetar seus próximos jogos, especialmente porque ele estava em ótima forma antes de ser afastado.

