A ausência de Musiala é notável no jogo crucial do Bayern, Nagelsmann também responde

Bayern de Munique e a seleção nacional de futebol da Alemanha enfrentam um revés: os detentores da Liga dos Campeões não contarão com Jamal Musiala no jogo crucial da Bundesliga contra o Eintracht Frankfurt no domingo (5:30 PM/DAZN e transmissão ao vivo no ntv.de), e o técnico da seleção nacional, Julian Nagelsmann, também sentirá a sua falta nos próximos jogos da Liga das Nações. Musiala está fora devido a desconforto na articulação do quadril, como anunciou o clube bávaro.

A Federação Alemã de Futebol (DFB) confirmou que Musiala não se juntará à seleção nacional no ponto de encontro em Herzogenaurach, como planejado. O recém-chegado do Stuttgart, Jamie Leweling, foi selecionado como seu substituto para os próximos jogos contra a Bósnia em 11 de outubro em Zenica e o clássico contra a Holanda em 14 de outubro em Munique. Leweling, um jogador de 23 anos com experiência nas seleções alemãs sub-19, sub-20 e sub-21, já representou o Stuttgart na lista de 23 jogadores de Nagelsmann.

"Ele entrega apresentações impressionantes, representa uma ameaça significativa em frente ao gol, e é um oponente difícil de abater com sua velocidade e fisicalidade", comentou recentemente o técnico do VfB, Sebastian Hoeneß, sobre o jogador nascido em Nuremberg com passagens anteriores pelo Greuther Fürth e Union Berlin. Hoeneß acrescentou: "E para completar, ele é excelente defensivamente e está disposto a se esforçar. Isso faz dele um jogador inestimável para nós".

