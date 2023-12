A audiência para a obtenção do visto de Novak Djokovic aproxima-se e o pedido de adiamento do governo australiano é rejeitado

Djokovic está confinado a um centro de detenção temporária em Melbourne, enquanto enfrenta um desafio legal contra o cancelamento do seu visto antes do Open da Austrália deste mês.

Karen Andrews, ministra dos Assuntos Internos da Austrália, apresentou um pedido no sábado, solicitando "que a audiência final seja adiada para quarta-feira, 12 de janeiro de 2022" - cinco dias antes do início do torneio.

O pedido de adiamento não foi fundamentado, mas surgiu poucas horas depois de a equipa de advogados de Djokovic ter apresentado um documento de 35 páginas com a defesa do jogador contra a decisão de cancelar o seu visto temporário.

Como parte dessa defesa, foi revelado que Djokovic beneficiou de uma isenção médica antes do Open da Austrália, uma vez que tinha recuperado recentemente da Covid-19.

Numa carta datada de 7 de dezembro, que foi divulgada aos jornalistas na semana passada e não pode ser verificada de forma independente pela CNN, parece que os organizadores do Open da Austrália informaram erradamente os jogadores não vacinados de que podiam entrar na Austrália para participar no torneio.

Os documentos do tribunal publicados no sábado confirmaram que Djokovic - que já se tinha manifestado contra as vacinas contra a Covid-19 e a obrigatoriedade de vacinação - não estava vacinado quando chegou à Austrália a 5 de janeiro.

A audiência sobre o seu visto está agora agendada para as 10h00 locais de segunda-feira (18h00 ET de domingo), com uma decisão sobre se pode permanecer na Austrália e competir no torneio prevista para as 16h00 (12h00 ET).

Se o tribunal confirmar a anulação do seu visto, Djokovic será deportado assim que for possível efetuar os preparativos de viagem adequados.

De acordo com Craig Tiley, diretor executivo da Tennis Australia, foram "informações contraditórias" que levaram à concessão de isenções a jogadores não vacinados antes do Open da Austrália.

Numa entrevista à 9 News, filial da CNN, no domingo, Tiley recusou-se a atribuir a culpa a qualquer uma das partes. Disse que o Tennis Australia tem estado em comunicação com o Ministério do Interior da Austrália "todas as semanas" e que todas as partes envolvidas estão a trabalhar num "ambiente muito difícil".

Tiley acrescentou que gostaria de ver Djokovic a jogar no Open da Austrália. O número 1 do mundo espera ganhar o seu 10º título do Open da Austrália e o 21º título do Grand Slam em Melbourne este mês.

A detenção de Djokovic no Park Hotel, um local alternativo de detenção para refugiados e requerentes de asilo, desde quinta-feira, tem suscitado uma atenção generalizada; os apoiantes reuniram-se no exterior apelando à sua libertação, enquanto outros salientaram a situação dos cerca de 30 refugiados também detidos no hotel.

De volta à Sérvia, terra natal de Djokovic, os seus pais organizaram protestos sobre as condições a que dizem que o filho está a ser sujeito como "cativo" no hotel - uma alegação que Andrews negou no início desta semana.

"Ele é livre de sair quando quiser, e a Força de Fronteira vai facilitar isso", disse Andrews à ABC na sexta-feira.

Numa entrevista à estação de televisão nacional sérvia RTV Pink, no sábado, a primeira-ministra do país, Ana Brnabic, disse que Djokovic irá receber "refeições sem glúten, equipamento de exercício e um computador portátil" enquanto continuar detido.

De acordo com documentos judiciais publicados no sábado, Djokovic pediu repetidamente para ser transferido para um "local de detenção mais adequado que lhe permita treinar" antes do Open da Austrália.

Brnabic disse ter falado com a Ministra dos Negócios Estrangeiros da Austrália, Marise Payne, mas não conseguiu anular a decisão de manter Djokovic no Park Hotel enquanto aguarda o resultado do seu processo judicial.

"Ele ainda está no Park Hotel, mas espero que tenhamos tornado a sua estadia um pouco mais suportável com as concessões que conseguimos para ele", disse ela.

