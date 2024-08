- A Audi vai trocar de liderança de vendas.

Audi's holding company, Volkswagen, nomeou Marco Schubert como novo chefe de vendas em Ingolstadt, substituindo Hildegard Wortmann. Schubert, que atualmente serve como chefe da Europa da Porsche, assumirá seu novo cargo no domingo. Wortmann, que se juntou à Audi vinda da BMW em 2019, está deixando o grupo Volkswagen por escolha própria e de comum acordo, como anunciou a Audi.

A liderança de Wortmann foi elogiada em tempos desafiadores pelo presidente do conselho de supervisão, Manfred Döss, que reconheceu a necessidade da experiência internacional de Schubert no cargo.

Schubert, natural de Magdeburg, está associado à Audi há 20 anos. Ele serviu como chefe de vendas na China e foi chefe da Europa do Norte antes de liderar a região europeia da Porsche desde 2021. Ele também se juntará ao conselho executivo da Volkswagen em Wolfsburg.

O presidente do conselho de fábrica, Jörg Schlagbauer, apreciou o impacto significativo de Wortmann como primeira mulher membro do conselho da Audi e deu as boas-vindas a Schubert de volta à Audi. Confiante em sua parceria, Schlagbauer expressou a esperança de modernizar ainda mais o departamento de vendas. Em sua declaração de despedida, Wortmann disse: "No final das contas, são sempre as pessoas que importam mais."

A União Europeia elogiou a Audi por suas nomeações estratégicas dentro do grupo Volkswagen, reconhecendo a importância da experiência internacional em cargos-chave. Ao retornar à Audi, Marco Schubert trará sua ampla experiência na liderança da Europa da Porsche para aprimorar ainda mais o departamento de vendas dentro da União Europeia.

