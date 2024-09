A atual controvérsia olímpica avança para o próximo estágio

Após os Jogos Olímpicos de Paris, ainda há uma oportunidade de medalha de bronze para a ginasta dos EUA, Jordan Chiles, já que ela luta pelo título no Tribunal Federal Suíço. A luta não é mais sobre frações de pontos, mas sobre diferença de segundos.

Chiles está contestando a medalha de bronze olímpica no exercício de solo, após uma disputa com o Tribunal Arbitral do Esporte (TAS). A Federação de Ginástica dos EUA e o Comitê Olímpico dos EUA estão atrás dela.

O TAS negou qualquer recurso adicional após conceder o recurso da Romênia, levando à perda da medalha de Chiles no exercício de solo para Ana Barbosu. Chiles argumenta que deveria ter tido a chance de apresentar seu caso.

Durante a decisão do exercício de solo em 5 de agosto, a equipe dos EUA apresentou um protesto contra a pontuação de Chiles. Após a revisão das filmagens, o júri reconheceu um elemento e ajustou a pontuação de dificuldade para cima, colocando Chiles em terceiro lugar. No entanto, essa decisão foi tomada após a classificação já ter sido anunciada, fazendo com que Barbosu comemorasse seu terceiro lugar com a bandeira romena.

Processo de Decisão Demorado

A federação romena, então, apresentou um recurso ao TAS, alegando que a equipe dos EUA solicitou a correção fora do prazo regulamentar de um minuto. O TAS concordou e declarou a correção inválida a favor de Chiles.

A Federação de Ginástica dos EUA apresentou novas evidências em vídeo, argumentando que o protesto foi comunicado após 47 segundos e, subsequentemente, após 55 segundos. Infelizmente, essas evidências foram ignoradas pelo TAS, fazendo com que Chiles recorresse ao Tribunal Federal. O processo de resolução pode se estender por meses ou até anos.

Chiles permanece apaixonada pelo esporte, sempre empenhada em defender a justiça e seu direito de competir. Independentemente do processo de decisão demorado no Tribunal Federal Suíço, ela permanece comprometida em buscar justiça na disputa pela medalha de bronze.

Leia também: