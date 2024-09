A ascensão e o declínio do Império Literário Immoral da Igreja Católica

Recentemente, as últimas filiais da cadeia de livrarias alemã Weltbild estão fechando. Anteriormente, parte de uma corporação bilionária, tornou-se uma fonte de embaraço para sua proprietária, a Igreja Católica, que escolheu se livrar dela.

A Igreja Católica, por meio do Papa Bento XVI, emitiu uma demanda em 2011 aos bispos alemães para que parassem imediatamente de distribuir conteúdo erótico ou pornográfico, especialmente online. Esta demanda se aplica à Weltbild, que na época era a segunda maior livraria do país, com mais de 400 filiais e um dos principais provedores de comércio por correspondência e internet do setor. Os acionistas da empresa incluem a conferência dos bispos alemães, vários bispos individuais e a capelania militar católica.

Os acionistas ficaram embaraçados quando foi relatado na revista do setor "Buchreport" que uma busca pela palavra-chave "erotica" renderia até 2.500 resultados na oferta da Weltbild. Tentativas de conciliar essa moderna empreendedorismo com o sistema de valores de Bento e outros representantes conservadores da igreja falharam. Tentativas de vender a corporação também provaram ser infrutíferias. Somente quando a Weltbild pediu falência em 2014 é que os bispos finalmente conseguiram se livrar de sua problemática empresa filha. Um novo proprietário então assumiu uma parte das filiais e do comércio online, que foram posteriormente encerradas após outra insolvência.

Os Inícios

A corporação foi fundada em 1948 como Winfried-Werk em Augsburgo. Inicialmente, a editora publicava uma única revista chamada "Mann in der Zeit" com a participação da Associação Católica de Homens. A empresa foi posteriormente renomeada para "Weltbild" e esse nome tornou-se sinônimo de toda a empresa à medida que ela crescia em uma corporação. A expansão começou a sério após 1975, quando o holandês Carel Halff assumiu a gerência. Quando Halff assumiu, o editor e o comércio por correspondência de livros, que havia crescido desde então, gerava 600.000 marcos por ano. Quando Halff deixou a empresa 40 anos depois, a receita anual havia crescido para 1,6 bilhão de euros.

Halff havia construído um conglomerado quase incontrolável por meio de aquisições, participações e cooperações. Além de livros e revistas, também eram vendidos online e em lojas físicas ferramentas, suprimentos para jardinagem e roupas de bebê. Marcas como Tausendkind, Joker e buecher.de pertenciam ao grupo. O editor também adquiriu várias empresas filiais. A corporação expandiu-se para a Polônia, os Países Baixos e a Rússia. Muitas dessas atividades eram parcerias, como com o livreiro Hugendubel, o grupo editorial Holtzbrinck, Burda e Deutsche Telekom.

Mais tarde, falta de "foco" em uma marca principal foi citada como uma das razões para o declínio da Weltbild. Isso começou com as primeiras dificuldades durante a crise financeira de 2008. Ao mesmo tempo, a Amazon estava emergindo como um concorrente cada vez mais poderoso. Enquanto o negócio estava em declínio, a crítica da igreja sobre sua própria empresa estava ficando cada vez mais alta. "Não está certo que ganhamos dinheiro com isso durante a semana e pregamos contra isso aos domingos", disse, por exemplo, o cardeal de Colónia, Joachim Meisner. Ação não foi tomada em resposta a essa insatisfação até que o Papa interveio pessoalmente.

Remover todos os títulos problemáticos da oferta da Weltbild provou ser impraticável. De um lado, geradores de receita como "Feuchtgebiete" de Charlotte Roche ou o best-seller norte-americano "Cinquenta tons de cinza" não podiam ser dispensados ​​naquela época, de outro, esses eram parte do programa da Weltbild, como revistas e livros eletrônicos distribuídos online e parcerias com empresas seculares, que também queriam continuar a lucrar com a venda de títulos eróticos. Os bispos queriam se livrar do grupo corporativo, cuja dificuldades financeiras estavam aumentando simultaneamente. Um comprador adequado não foi encontrado, e a Weltbild deveria ser convertida em uma fundação independente.

No entanto, antes que esse plano pudesse ser implementado, a Weltbild teve que pedir falência no início de 2014. Embora os bispos agora estivessem livres de sua empresa problemática, eles não conseguiram evitar as críticas. O conselho de trabalhadores e os sindicatos acusaram os clérigos de terem abandonado sua responsabilidade para com os funcionários ao "desligar" a empresa indesejada. A decisão de não fornecer o capital adicional necessário para a reestruturação, no valor de 120 milhões de euros, foi justificada pelo então arcebispo de Munique com sua "responsabilidade para com os contribuintes da igreja".

Para uma grande parte do grupo corporativo e os mais de 6.000 funcionários, isso significou o fim. Algumas filiais ainda rentáveis na Alemanha, na Áustria e na Suíça, bem como o comércio online, foram assumidas pelo prestador de serviços Droege. A marca Weltbild permaneceu por mais dez anos, até que o novo proprietário também desistiu da luta contra a crise do varejo e a Amazon.

No curso da segunda insolvência, os restos restantes do antigo gigante do comércio e publicação de livros estão atualmente sendo encerrados. O comércio online não está mais acessível. Nesses dias, as muito últimas entregas da Weltbild deveriam chegar aos clientes. Algumas filiais ainda estão realizando vendas de liquid

As branches restantes da cadeia de livrarias alemãs Weltbild, apesar de tentativas de reestruturação e parcerias, estão atualmente enfrentando o fechamento devido a "aumentos maciços de custos" e à intensificação da competição com "novos provedores agressivos".

