A arte inesperada dos cartazes de cinema pintados à mão no Gana

Para atrair espectadores, os clubes de vídeo precisavam de publicitar a sua oferta. Mas não tinham os cartazes originais dos filmes, nem os meios para os imprimir - os governantes militares do país tinham mesmo restringido a importação de prensas de impressão.

Por isso, fizeram os seus próprios cartazes, encomendando a artistas locais que os pintassem à mão em sacos de farinha usados. Eram grandes, normalmente com 40 a 50 polegadas de largura e 55 a 70 polegadas de altura.

Desde então, os cartazes têm vindo a causar impacto no mundo da arte, com os primeiros originais a atingirem preços elevados junto dos coleccionadores.

As obras são famosas pelo seu estilo exuberante e espalhafatoso, cheio de músculos, sangue e feições exageradas.

"Foram concebidos para vender bilhetes de cinema, o objetivo era fazer com que as pessoas entrassem pelas portas", diz Brian Chankin, um negociante e colecionador, ao telefone a partir do Gana. "Por isso, a ideia era tentar tornar cada cartaz o mais único possível, para não dizer o mais louco possível."

Ocasionalmente, os artistas usavam de licença criativa, retratando eventos que não estavam nos filmes. "Por vezes, via os filmes e escolhia algumas acções", disse Heavy Jay, um artista que tem um estúdio em Teshie, perto da capital do Gana, Accra, por correio eletrónico. "Mas se o filme era tão aborrecido, então tinha de o fazer com a minha própria imaginação, que na maior parte das vezes apresenta algumas imagens e acções que (não estavam) nos filmes, para atrair mais pessoas para os irem ver."

Na década de 1990, o auge do negócio dos cineclubes, várias dezenas de artistas foram contratados para produzir os cartazes. Alguns dos artistas mais populares - ou os seus pseudónimos - incluíam Joe Mensah, Nyen Kumah, Leonardo, Socrates, Death is Wonder, Frank Armah e D.A. Jasper.

Brian Chankin começou a colecionar os cartazes há cerca de 10 anos, quando o interesse mundial começou a crescer em torno deles. Expôs-os na parede de um clube de vídeo de que era proprietário em Chicago.

"As pessoas começaram a querer comprá-los da parede, pelo que acabámos por vender alguns", disse. "Consegui ganhar um pouco de seguidores com elas, por isso comecei a comprar mais e mais com o dinheiro que tinha. Ao longo dos anos, passaram pelas minhas mãos centenas e centenas de posters, muitos dos quais guardo para a minha coleção.

"Há alguns que valeriam milhares de euros se eu decidisse vendê-los, mas esses são os que não estou de todo interessado em vender. Sei que outras pessoas venderam estes posters por mais de 50.000 dólares. Tudo o que é da década de 1980 é incrivelmente escasso e incrivelmente difícil de encontrar nesta altura."

A procura de cartazes de clubes de vídeo no Gana começou a diminuir em meados dos anos 2000, quando o visionamento em casa se generalizou e a impressão se tornou mais prática do que encomendar obras de arte originais, que demoravam dias a fazer. Desde então, muitos artistas abandonaram o ofício, diz Chankin. Mas alguns mantiveram a tradição viva e estão agora a trabalhar por encomenda, quer fazendo cópias de cartazes originais, quer pintando cartazes inteiramente novos de filmes antigos e novos.

Em 2015, Chankin abriu a Deadly Prey Gallery, um estúdio sediado em Chicago que trabalha com artistas ganeses. Os preços dos cartazes encomendados variam entre 300 e 600 dólares, e os mais solicitados são os dos grandes êxitos de bilheteira de ação dos anos 80 que tornaram os cartazes famosos. "Predador, Exterminador do Futuro, qualquer coisa com Kurt Russell, qualquer coisa com (Jean-Claude) Van Damme", disse Chankin, acrescentando: "O terror é, sem dúvida, o género mais popular".

Com o interesse aparentemente em alta, os cartazes são agora fáceis de encontrar na Internet. Mas, alerta Chankin, os compradores devem ter cuidado com as cópias modernas que se fazem passar por originais antigos.

"Há sempre cópias piratas - normalmente tentam fazer com que os cartazes pareçam mais antigos do que são na realidade", afirmou. "Eu consigo identificar esses num segundo, mas outras pessoas podem não conseguir".

Este artigo foi originalmente publicado em outubro de 2019.

