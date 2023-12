A arte do caddying: O que faz um bom companheiro de golfe?

Depois de o campeão do Open, Collin Morikawa, ter erguido o Claret Jug, pediu, de forma comovente, aos muitos adeptos que se encontravam ao sol que ajudassem a celebrar o 39º aniversário do seu caddie - JJ Jakovac - e os fiéis golfistas de Kent responderam com uma canção alegre.

Os caddies nunca estão longe das luzes da ribalta e têm uma perspetiva única do mundo do desporto profissional de alto nível.

Quer se trate de Eddie Lowery, de 10 anos, no Open dos Estados Unidos de 1913 - que ajudou o amador Francis Ouimet a obter uma famosa vitória contra os gigantes do jogo Harry Vardon e Ted Ray e que depois se tornou multimilionário - ou de Fanny Sunesson, a primeira caddie feminina a ganhar um Major masculino, enquanto estava no saco de Nick Faldo no Masters de 1990, é um trabalho como nenhum outro.

"O meu pequeno caddie, Eddie Lowery... não muito maior do que um amendoim, foi uma verdadeira inspiração para todos; e seria difícil encontrar um tipo mais brilhante ou mais inteligente", escreveu Ouimet para o The American Golfer.

"Não posso sobrestimar a influência (do Eddie) no meu jogo."

Há um tesouro de histórias de caddie por aí, como a do infeliz sujeito que é responsável pelo nome do 10º buraco - chamado South America - no campo anfitrião do Women's British Open, Carnoustie.

Diz a lenda que, bêbado, se gabou de estar a emigrar para o continente distante no dia seguinte, apenas para ser encontrado de manhã a dormir no green.

E assim o buraco adquiriu o seu nome único.

O veterano caddie Billy Foster - o inglês que trabalhou com Gordon Brand Jr., Seve Ballesteros, Darren Clarke, Thomas Bjorn, Sergio Garcia, Lee Westwood, Tiger Woods na Presidents Cup de 2005 e atualmente Matt Fitzpatrick - já viu de tudo em quase 40 anos de caddie.

Recordou como era a profissão na década de 1980 - dormir em tendas, autocarros e até mesmo num arbusto numa autoestrada francesa uma noite, viver sem telemóvel ou cartão de crédito, sem livros de jardas e até mesmo ficar no meio de um driving range a apanhar as bolas dos outros jogadores tentando não ser atingido.

"As balizas mudaram ligeiramente", disse à CNN Sport.

"Naquela altura, não havia tabelas de distâncias, pelo que era preciso chegar lá na segunda-feira e desenhar a nossa própria tabela de distâncias com a roda de rodízio. Só isso demorava sete ou oito horas".

Sunesson, tal como Foster, disse à CNN em 2018 que começou a jogar caddying como um meio de viajar e conhecer sítios.

"Na altura, não se pensava em ganhar dinheiro com o jogo", acrescentou Foster, que disse que hoje em dia os ex-profissionais consideram esta opção de carreira.

Até o tricampeão de ténis Andy Murray está entusiasmado com a ideia de ser cadddy - embora, como perfeccionista, possa haver um aspeto do trabalho que o mantenha acordado à noite.

Pesadelo dos quinze clubes

Como caddie de Clarke, que terminou empatado em terceiro lugar no Open de 2001 no Royal Lytham & St Annes, Foster lembra-se de Ian Woosnam, líder da última ronda, ter sido penalizado com duas pancadas por ter dois tacos no saco, o momento "mais triste" de que se lembra em todo o seu tempo de trabalho.

Até hoje, Foster acorda várias vezes por ano com suores frios e em pânico por causa dos 15 tacos, um a mais do que a quantidade legal introduzida na década de 1930.

"Tentamos tirar o taco, aparecem mais três, depois temos 18 tacos no saco, livramo-nos deles e aparecem mais cinco! É o pior pesadelo de um caddie".

O caddie de Woosnam, Miles Byrne, ex-campeão do Masters, deu a notícia ao seu patrão quando ele estava no topo da tabela de classificação.

"Fiquei logo com pena do Miles. É o erro capital e já aconteceu várias vezes. Pode ter sido no Open de França ou no Open de Espanha, mas estar no último grupo, a liderar o Open Championship... é um pensamento horrível, horrível".

Foster contou como o destino trabalhou contra Woosnam e Byrne nesse domingo, desde o galês ter levado um driver de reserva para o campo de golfe para afinar o seu jogo até aos rumores de ter sido apressado para o tee - o primeiro par de três.

"O Woosie jogou durante toda a semana apenas com um driver no saco e uma proteção para a cabeça. Seria de esperar que houvesse duas coberturas de cabeça.

"Mas o Woosie estava a jogar no campo e o seu treinador, Pete Cowen, disse ao Woosie para bater uns ferros seis antes de começar o tee, porque, invulgarmente, Lytham começa com um par três."

Quando se dirigiram para o primeiro buraco, as últimas palavras aparentemente proferidas por Cowen a Byrne foram: "Não te esqueças de pôr o driver suplente no cacifo", antes de tudo se resolver.

"Qual é a primeira coisa que se faz no primeiro tee? Tira-se a cobertura da cabeça", disse Foster.

"Mas o primeiro em Lytham é um par três. Então, o Miles tem a folha de pinos, dá ao Woosie a distância, ele bate um ferro seis outra vez, sem pestanejar, birdie.

"Ele está agora a liderar o Open, aos 43 anos, a sua última oportunidade, e eu sei que o Miles deu dois passos no primeiro tee e viu os dois drivers. E queria estar doente. Chegou a cerca de 10 jardas do primeiro green e disse: 'Woosie, vais ficar louco'."

Seguiram-se imagens de Woosnam a atirar o taco para os arbustos, enquanto Foster diz que teria saltado a vedação para a linha férrea próxima.

"Teria ficado ali deitado à espera que o comboio das três horas de Lytham passasse e me arrancasse a cabeça.

"Deve ter sido a sensação mais horrível, nunca se ultrapassa, e até hoje aposto que o Miles nunca ultrapassou e o Woosie também não."

'Eu estava a pensar nisso mas não o disse'

Nem sempre é um caminho acidentado. Parcerias de longa duração como a de Jim "Bones" Mackay e Phil Mickelson prosperaram durante 25 anos, vencendo cinco majors entre 2004 e 2013.

Ou o improvável par de Andy Sutton e Ben Curtis no Open de 2003 - a dupla conheceu-se uma semana antes de o americano Curtis se tornar o primeiro homem desde Ouimet a ganhar um Major na sua primeira tentativa.

Padraig Harrington e Ronan Flood, três vezes vencedor de grandes torneios e capitão da Ryder Cup Europeia em 2021, são outra parceria que resistiu ao teste do tempo, enquanto o americano Chad Lamsback foi creditado pelo conhecimento local, pelas suas competências em japonês e pela cabeça fria da vencedora do Augusta National Women's Amateur de 2021, Tsubasa Kajitani.

"O nome do caddie de hoje é Chad e o Chad já foi caddie de alguns japoneses antes", disse o jovem de 17 anos. "É por isso que confiamos nele."

Desde a pandemia do coronavírus, vários jogadores têm contratado familiares ou amigos como caddies e, mesmo antes disso, Rory McIlroy trouxe o seu amigo Harry Diamond para o seu saco. O irmão de Dustin Johnson, Austin, foi caddie em ambos os grandes títulos do jogador de 37 anos.

O irmão de Mickelson, Tim, esteve ao lado do americano quando este, de 51 anos, se tornou o mais velho campeão de um Major em maio, e a irmã de Brooke Henderson, Brittany, percorreu os fairways com a vencedora do Major canadiano.

Há um ano, o namorado da golfista profissional Sophia Popov, Max Mehles, carregou o saco da alemã no seu memorável triunfo no AIG Women's Open em Troon, um favor que Popov retribuiu em março, quando Mehles jogou no Torneio de Qualificação do PGA Tour Canada.

O antigo presidente da Associação de Caddies do European Tour e proprietário da The Tour Caddies, Sean Russell, que foi caddie de Kenneth Ferrie e Diana Luna, vencedores de vários torneios do Ladies' European Tour, bem como da Solheim Cup de 2009, disse que as regras da Covid foram um fator claro na mudança da guarda.

"Se vamos passar muito tempo com alguém, é melhor estarmos com um amigo", disse à CNN Sport.

"Acho que a Covid acelerou o que já era uma tendência antes disto: ter um amigo, marido ou mulher no saco. O Rory é muito criticado na "twittersfera", mas não se ouve um único caddie dizer que o Harry é um mau caddie - ele é muito bom. Lee Westwood e Helen também, desafio qualquer pessoa a dizer que não são uma boa combinação.

"Digo sempre que se pode ensinar alguém a ser caddie, mas não se pode ensiná-lo a ser nosso companheiro."

Russell tem quatro princípios fundamentais a que sempre se agarrou como caddie: fazer bem o básico, ser adaptável, ser capaz de se dar bem com qualquer pessoa e ter a capacidade de ultrapassar as coisas.

"Penso que os caddies têm uma pele bastante grossa, alguns mais do que outros", disse.

Quando era caddie, a primeira pergunta que fazia ao jogador era: "O que é que detesta nos caddies ou o que é que detesta que os caddies façam?

"A resposta variava sempre entre coisas como os caddies dizerem: 'Eu estava a pensar nisso, mas não o disse', ou outro jogador dizer que não queria que os caddies fossem demasiado defensivos. Por exemplo: 'Se estiver a seis pés da direita do green, vamos para o pin. Não me obriguem a jogar para a esquerda'".

Foster tem um conselho importante: escolha cuidadosamente o seu cônjuge jogador de golfe.

"São 30 semanas por ano, o que é mais uma relação do que um casamento, por isso têm de se conseguir entender.

"A arte do caddying é ser positivo e empenhar-se nas suas respostas. Quando o jogador faz uma pergunta, está preparado para ela. Eu sei praticamente a resposta antes de eles fazerem a pergunta."

