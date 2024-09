A arena mundial do ténis testemunha uma competição estreita entre a Europa e a comunidade internacional

Na Laver Cup em Berlim, a Equipe Europa e a Equipe Mundo estão lutando com unhas e dentes. Depois de dois dias, está empatado em 4 pontos cada após seis jogos. O sensação espanhola Carlos Alcaraz conseguiu assegurar uma vitória contra Ben Shelton dos Estados Unidos, 6:4, 6:4, levando a Equipe Europa para um empate de 4 pontos cada.

No sábado à tarde, foi Frances Tiafoe dos EUA quem surpreendeu Daniil Medvedev da Rússia com placares de 3:6, 6:4, 10:5. Esta derrota deu à Equipe Mundo a vantagem ligeira com 4 pontos contra 2 da Equipe Europa, após o fim do primeiro dia com um placar igual de 2-2.

O melhor jogador de tênis da Alemanha, Alexander Zverev, que havia perdido sua partida de duplas com Alcaraz contra Taylor Fritz e Shelton, tem a chance de dar à Equipe Europa a liderança à noite: ele enfrentará Fritz novamente em simples, assim como no US Open há algumas semanas. Conhecido por sua excepcional performance na Laver Cup, Zverev é o único jogador a fazer parte da equipe vencedora duas vezes e até mesmo garantir os pontos vencedores para eles. No entanto, este ano não tem sido tão favorável para ele, já que perdeu sua única partida até agora, ao lado de Alcaraz, por 6:7, 4:6 para Shelton e Fritz.

Apertado como pode ser

Todos os dias, são jogados três jogos de simples e um jogo de duplas neste torneio de exibição. Uma vitória no sábado vale dois pontos, enquanto no domingo rende três - totalizando 13 pontos necessários para a vitória geral. Nas seis primeiras edições, houve apenas um empate após a metade dos jogos agendados, em 2022 em Londres. E naquele ano, a Equipe Mundo saiu vitoriosa, com um placar de 13:8, em uma emocionante despedida de Roger Federer. A Equipe Europa levou para casa o campeonato de equipes duas vezes, mas as últimas duas temporadas foram para a Equipe Mundo.

Organizado em parte por Roger Federer, este ano marca a sétima Laver Cup a ser realizada e a primeira na Alemanha. A Equipe Europa levou os primeiros quatro títulos, mas a Equipe Mundo reinou supreme nas últimas duas.

