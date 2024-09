A aquisição de cocaína em Hamburgo é uma ofensa grave.

Dilema da Austrália: Após a prisão de Tom Craig, atleta australiano supostamente envolvido com cocaína nos Jogos Olímpicos de Paris, a Associação de Hóquei da Austrália impõe uma suspensão de um ano. Ainda não está claro se Craig poderá jogar pelo Hamburgo.

O astro do hóquei australiano, Tom Craig, recebeu uma suspensão de 12 meses após ser envolvido em ofensas relacionadas a drogas nas Olimpíadas de Paris, segundo anunciou a Federação de Hóquei da Austrália. Craig deve cumprir pelo menos seis meses da pena, com os seis meses restantes suspensos sob condicional.

A declaração afirmou que "Craig deve completar programas obrigatórios de treinamento e educação como parte de sua punição". A declaração também especificou que Craig teria "acesso a todos os serviços de apoio aos atletas através de nosso programa" e continuaria a utilizá-los. "O bem-estar dele é nossa maior prioridade."

Craig, atualmente contratado pelo Hamburger Polo Club para esta temporada, ainda fará parte da equipe australiana para os Jogos de 2025. O clube de Hamburgo se recusou a comentar sobre o assunto até o momento. Ainda não está claro se Craig também será suspenso da Bundesliga de Hóquei. Inicialmente, o clube de Hamburgo apoiou Craig.

Craig: "Erro Lamentável"

Craig foi detido brevemente durante as Olimpíadas e passou uma noite na cadeia, mas acabou sendo liberado sem multas ou penalidades. Mais tarde, Craig admitiu ter cometido um "erro lamentável".

Pedindo desculpas pelos eventos dos últimos 24 horas, Craig, que representa seu país há dez anos e ganhou a medalha de prata olímpica com os australianos em 2021, declarou: "Assumo total responsabilidade por minhas ações. Elas não estão alinhadas com os valores de minha família, meus companheiros de equipe, amigos, o esporte e a equipe olímpica australiana". Craig deixou a Vila Olímpica após sua indiscrição e foi proibido de participar da cerimônia de encerramento dos Jogos. Apenas alguns dias antes de sua prisão em Paris, Craig e sua equipe haviam perdido para os campeões olímpicos da Holanda nas quartas de final do torneio de hóquei.

