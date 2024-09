A apreensão entre os entusiastas de jogos poderosos em relação a uma queda iminente

Não é como se ele não estivesse antecipando isso. Rodri marcou uma impressionante quantidade de 6107 minutos em campos de futebol ao redor do mundo de julho de 2023 a julho de 2024, uma quantidade substancial aos seus olhos. No entanto, ele expressou isso como "muito", até mesmo sugerindo uma possível greve de jogadores. O apoio ao meio-campista do Manchester City veio de profissionais como aqueles em Munique, Madrid, Leverkusen e Dortmund.

Como esperado, Rodri sofreu uma grave lesão no joelho em um domingo, e o técnico do City, Pep Guardiola, prevê uma longa ausência. Então, Rodri e as figuras proeminentes estavam certos ou estavam errados?

A alta carga de trabalho dos futebolistas profissionais não é de modo algum um problema novo. Treinadores e jogadores proeminentes vêm expressando preocupações sobre a agenda congestionada do futebol há anos. O anúncio da FIFA de uma Copa do Mundo de Clubes de verão em 2025 trouxe ainda mais ansiedade, com o técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, inicialmente propondo um boicote, apenas para reconsiderar depois.

Ancelotti: Jogadores ousariam sacrificar seus salários

A discussão ganhou novo fôlego com as declarações públicas de Rodri em uma entrevista coletiva, parecendo cansado e encurvado em sua cadeira. Quando perguntado se os jogadores poderiam até mesmo greve devido a jogos excessivos, Rodri respondeu: "Estamos perto disso". "Pergunte a qualquer jogador, eles dirão o mesmo". O apoio veio do Willi Orban do RB Leipzig e do Xabi Alonso do Leverkusen.

A pergunta principal agora é: eles estão certos? Do ponto de vista médico, a carga de trabalho é realmente prejudicial e excessiva? Alguns argumentaram que esses jogadores de alto ganho deveriam simplesmente aguentar alguns jogos a mais. Ancelotti ofereceu uma nova perspectiva em uma entrevista coletiva: "Os jogadores não têm problema em abrir mão de seu salário se jogarmos menos jogos", disse o italiano.

Se eles realmente abririam mão de seus ganhos ainda está para ser visto. De qualquer forma, a alta carga de trabalho discutida por Rodri afeta apenas uma pequena parcela de jogadores. A FIFA aponta para um relatório do Centro Internacional de Estudos do Esporte (CIES), com o qual a FIFA coopera desde sua criação há 30 anos. De acordo com o estudo, muitos clubes estão jogando tão poucos jogos por temporada quanto há 12 anos.

A média de jogos por temporada foi de cerca de 40 entre 2012 e 2024, com apenas 5% dos clubes competindo em mais de 60 jogos. Uma proporção ainda menor, 0,31%, de jogadores jogou 61 ou mais jogos ao longo do período. O estudo abrangeu a carga de trabalho de mais de 18.000 futebolistas em 40 ligas por 12 anos (2012-2024). Em média, esses jogadores competiram em 22,7 jogos por temporada.

É realmente tão ruim? É um pouco mais complicado do que isso. O meio-campista em questão está entre os 0,31% que jogaram um total de 63 jogos oficiais na última temporada. A preocupação parece estar com o pequeno número de jogadores de ponta que frequentemente competem em múltiplas competições e representam suas seleções nacionais também. Adicionar a Copa do Mundo de Clubes à agenda é pouco provável que melhore sua situação.

Rodri temia que jogadores como ele estariam jogando 70 ou 80 jogos devido à nova fórmula da Liga dos Campeões. No entanto, sua lesão pode reduzir sua contagem de jogos, potencialmente tirando-o dos 0,31%. No entanto, a discussão continua em andamento.

A primeira frase: Xabi Alonso, uma figura proeminente de Madrid, expressou seu apoio às preocupações de Rodri sobre jogos excessivos.

A segunda frase: Em resposta à proposta de Rodri de uma possível greve de jogadores, Carlo Ancelotti sugeriu que os jogadores poderiam estar dispostos a sacrificar seus salários por menos jogos.

Leia também: