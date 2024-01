A antiga Secretária de Estado Condoleezza Rice junta-se ao novo grupo de proprietários dos Denver Broncos

Rice disse que era uma honra juntar-se ao grupo de proprietários.

"O futebol americano tem sido parte integrante da minha vida desde o momento em que me foi apresentado, e estou entusiasmada por fazer parte da organização dos Broncos hoje". disse Rice, filha de um treinador de futebol americano, no Facebook.

Rob Walton, herdeiro do Walmart, considerou-a uma funcionária pública altamente respeitada e uma líder académica e empresarial de sucesso.

"A Secretária Rice é bem conhecida como uma fã apaixonada e conhecedora de futebol americano que trabalhou para tornar o desporto mais forte e melhor", disse Walton numa declaração em nome do grupo familiar Walton-Penner que se ofereceu para comprar a equipa.

"Ela mudou-se para Denver com a família quando tinha 12 anos e frequentou a Universidade de Denver, tanto na faculdade como na pós-graduação. A sua experiência única e o seu extraordinário discernimento serão um grande benefício para o nosso grupo e para a organização dos Broncos."

No mês passado, os Broncos e a família Walton-Penner celebraram um acordo de compra e venda para adquirir a equipa ao Pat Bowlen Trust. O acordo está sujeito à aprovação do comité financeiro da NFL e dos proprietários da liga.

Segundo a ESPN, o negócio deverá valer 4,65 mil milhões de dólares - um preço recorde para um franchise desportivo norte-americano.

Rice foi conselheira de segurança nacional na Administração George W. Bush de janeiro de 2001 a janeiro de 2005, altura em que se tornou Secretária de Estado, cargo que ocupou até janeiro de 2009.

O nome de Rice já esteve ligado a grupos de futebol.

Em 2018, a ESPN noticiou, citando uma fonte da liga, que o Cleveland Browns queria entrevistar Rice para o cargo de treinador principal.

"Adoro os meus Browns - e sei que eles vão contratar um treinador experiente para nos levar ao próximo nível", disse ela nas redes sociais. "Numa nota mais séria, espero que a NFL comece a trazer mulheres para a profissão de treinador como treinadores de posição e, eventualmente, coordenadores e treinadores principais. Não é preciso jogar o jogo para o compreender e motivar os jogadores".

Os Browns também negaram a notícia e acabaram por contratar Freddie Kitchens.

No início da década de 2000, Rice disse ao New York Times e a vários outros meios de comunicação social que o seu emprego de sonho era ser comissária da NFL. Também fez parte do Comité de Seleção dos Playoffs do Futebol Americano Universitário durante três anos, começando com o primeiro grupo em 2014.

Rice já tem uma participação no sector do desporto. No início deste ano, juntou-se a um grupo de parceiros de capital na WNBA.

Rice vive na Califórnia, onde é directora do Instituto Hoover, um grupo de reflexão sobre políticas públicas, na Universidade de Stanford.

