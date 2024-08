A ampla disponibilidade e utilização de aparelhos digitais

Por toda parte, é difícil escapar. A escapada é apenas um sonho. Amamos e odiamos igualmente: TikTok, Instagram, BeReal e todas as outras atividades de lazer. As redes sociais estão sempre ao alcance, com um apelo viciante. A exposição "BE.LIKE.ME. Redes Sociais e Eu" em Erfurt mergulha nesse domínio de tentação.

À noite, os smartphones brilham na mesa elegantemente arrumada. Em salas de estar e quartos, computadores, tablets e TVs se juntam. Apenas os dispositivos digitais iluminam os cômodos. Cada vez que uma pessoa interage com eles, sua luz pisca. A presença de aparelhos digitais é notavelmente aparente na série de fotos cuidadosamente arranjada por Maria Mavropoulou, uma das doze artistas na exposição interativa "BE.LIKE.ME. Redes Sociais e Eu" em Erfurt.

A fundação "Mundo de Tentações" investiga o potencial sedutor das plataformas de redes sociais na exposição. Desde o surgimento do Facebook há 20 anos, elas se infiltraram em nossas vidas diárias. As redes sociais, com seus prós e contras, estão aqui para ficar. Todos procuram algo diferente. Uns buscam informações ou compras, outros procuram um parceiro, distração, conexões sociais ou validação.

Todos têm um perfil em algum lugar, estão sempre online, comentando constantemente, mas se sentem sozinhos com eles mesmos e seus dispositivos. O algoritmo implacavelmente personalizado nos mantém viciados. Ele conhece nossas preferências antes mesmo de nós. A obra "YOU:R:CODE" revela esses mecanismos. À medida que passamos de um espelho analógico para o próximo painel, nosso corpo é capturado em três dimensões por uma câmera e um computador, transformando-nos em um objeto digital. Um painel adiante, nosso tamanho, gênero e etnia são calculados. Agora nosso corpo se torna uma identidade de usuário digital - um código industrial e socialmente decifrável. Finalmente, chegamos ao futuro, onde nosso DNA e dados online constantemente monitorados se fundem. Enquanto isso é apenas uma visão, por enquanto.

Está na Hora de Conversar!

A exposição especial discute nossa relação com as redes sociais, misturando ciência e arte. A pesquisa atual se baseia em fatos. Pesquisadores de vício comportamental se concentram principalmente em curtidas e FOMO (Medo de Perder Algo). Conteúdo artisticamente personalizado engaja emocionalmente os usuários. Curtidas instilam um senso de pertencimento. O medo de perder algo aumenta. Alguém salta esportes ou encontros, se withdraws da vida real e se envolve mais em mundos digitais.

As obras de arte selecionadas abordam isso, convidando à reflexão e diálogo com os outros. "As redes sociais se tornaram inseparáveis de nossas vidas diárias, o smartphone sempre está ao alcance. Quem merece minha atenção na família e entre amigos? A obra de Maria Mavropoulou destaca isso e nos convida a contemplar o uso das redes sociais juntos", diz Susanne Rockweiler do ntv.de. "Quando o smartphone atrapalha durante o jantar? Que preço estou disposto a pagar para colocá-lo de lado?" A cientista cultural é a curadora da exposição e lidera a fundação, estabelecida em 2021, há dois anos.

Um programa diversificado de painéis de discussão, visitas ou leituras enriquece a exposição "BE.Like.ME.". Aplicativos como Instagram, YouTube, etc., oferecem oportunidades, mas também perigos que podem alimentar o comportamento viciado. A dependência de mídias sociais ainda não foi reconhecida como uma doença pela OMS. Estimativas cautelosas sugerem, no entanto, que quatro a cinco por cento dos alemães podem ser afetados. Entre os jovens, a figura pode chegar a oito por cento.

"Mundo de Tentações"

A exposição visa lançar luz sobre o vício, dependências e intoxicação em todas as suas facetas, sem condená-los ou demonizá-los. Quando o comum se torna uma obsessão que controla nossas vidas? As perguntas e temas são muitos, variando de jogos, tabaco, álcool, cannabis a redes sociais.

Planos estão em andamento para uma casa de exposições prevista para abrir em 2027. A competição arquitetônica termina em 3 de dezembro. O Estado Livre da Turíngia e o governo federal estão apoiando esse projeto ambicioso, onde especialistas em vício, pesquisadores de felicidade, neurocientistas e artistas se unirão ao público.

Alimentando o Pensamento

"O vício é frequentemente associado a preconceitos e é um tema tabu na maioria das vezes", diz Susanne Rockweiler. Ela acredita que a arte serve como uma ferramenta para engajar a sociedade e alcançar muitas pessoas. Através da pintura, instalações, esculturas ou trabalhos em vídeo, indivíduos que lutaram com o vício encontram compreensão. Graças à sua simplicidade, as pessoas podem interagir com esses temas complexos facilmente. Proporcionar comida para o pensamento tem um impacto mais duradouro e sustentável do que a dissuasão, que muitas vezes só produz resultados a curto prazo.

Um aspecto fundamental do conceito da exposição envolve a integração de classes escolares, diz Rockweiler. Eles participaram do projeto "Como você está? Redes Sociais e Você". Como resposta, eles criaram uma imagem com um texto poético, breve. Vários resultados serão exibidos em smartphones dentro da exposição, convidando os visitantes a folheá-los. Alunos do oitavo e décimo anos surpreendentemente expressam que as redes sociais os mantêm presos por muito tempo. Cinco minutos passam num piscar de olhos. "Sinto como se estivesse preso. Dependente da emoção. Da constante dopamina que rolar proporciona", escreveu um estudante.

A realização: todos estão nas redes, mas ninguém tem uma solução para minimizar o uso. Os inconvenientes precisam ser abordados. Conversas são desencadeadas através da interação - e essa exposição encoraja isso. A instalação "#Sugarmacht" convida o público a se tornar influentes. Claro, em um cenário divertido com iluminação rosa, uma cama gigante e paredes espelhadas. Refletir sobre como se comportar no palco da selfie é divertido.

Tudo bem, mudando de marcha aqui, a exposição se transforma em um espelho para nossa persona digital. Por que não conseguimos nos separar de nossos smartphones? A criatividade por trás dos aplicativos nos prende, tornando difícil nos afastarmos. No show deles em Munique, o Coldplay pediu a todos que guardassem seus aparelhos digitais nos bolsos. A liberdade temporária das distrações conseguiu nos cativar por uma música. Em Erfurt, a arte é usada para desintoxicar do mundo digital: você segura um pincel mergulhado em pigmento azul, traçando uma linha com os olhos fechados e enquanto exala. É mesmo tão difícil abrir mão de nossos smartphones?

BE.LIKE.ME Digital Hub e eu, até 31 de outubro, Anger 28, 99084 Erfurt

