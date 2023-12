A ameaça de inundações aumenta em toda a Califórnia, com mais de 20 milhões de pessoas sob alerta de inundações

Está em vigor um alerta de inundações para mais de 20 milhões de pessoas no sul da Califórnia, incluindo Los Angeles, uma vez que um rio atmosférico ameaça provocar inundações e deslizamentos de terras.

Logo a seguir a um sistema que atingiu a Califórnia na terça-feira, outro sistema irá agora atravessar o Golden State de quarta a sexta-feira.

"Uma tempestade mais forte trará várias horas de chuva moderada a forte e ventos fortes na quarta e sexta-feira, com ameaças de inundações e trovoadas", disse o escritório do Serviço Nacional de Meteorologia em Los Angeles.

A chuva já começou a cair no norte da Califórnia, e o sistema começará a deslizar para o sul durante o dia de quarta-feira. Na quinta-feira, esta tempestade atingirá o pico no sul da Califórnia, com alguns aguaceiros persistentes na sexta-feira.

O serviço meteorológico também adverte que os modelos de alta resolução estão "a indicar uma ameaça baixa, mas não nula, de rotação nas tempestades que pode resultar em trombas de água ou pequenos tornados, especialmente entre Point Conception e a costa do condado de Los Angeles".

As trovoadas são raras no estado. A costa da Califórnia regista cerca de cinco dias de trovoada por ano, em comparação com a Flórida, que regista uma média de 80 dias por ano.

Prevê-se uma precipitação generalizada de 2 a 4 polegadas ao longo da costa, sendo possível a ocorrência de 4 a 8 polegadas de chuva nas montanhas. Los Angeles poderá ver mais de um mês de chuva em apenas alguns dias.

A maior ameaça de inundações na quarta-feira será a norte de Los Angeles, onde existe um risco moderado de nível 3 em 4 de precipitação excessiva ao longo da costa central da Califórnia, incluindo Santa Barbara e Oxnard. Na quinta-feira, essa ameaça desloca-se ligeiramente para sul, incluindo Santa Mónica e Redondo Beach.

"Esta magnitude e taxa de precipitação é suscetível de causar inundações repentinas dispersas/numerosas, algumas das quais poderão ser significativas e de maior intensidade, com a possibilidade de fluxos repentinos, urbanos e de lama/detritos sobre cicatrizes de queimaduras recentes", afirmou o Centro de Previsão Meteorológica.

A tempestade também trará neve significativa em partes da Sierra Nevada, onde os picos mais altos poderão registar entre 6 a 12 polegadas adicionais.

Na sexta-feira, este sistema empurrará essa humidade mais para leste, para o Arizona, Utah e Nevada. Ventos fortes de 20-30 mph também serão um fator para esses estados, levando a condições de viagem perigosas no fim de semana do feriado.

Fonte: edition.cnn.com