A Amazon exige a presença física dos seus empregados no local de trabalho cinco dias por semana.

Andy Jassy, o CEO, anunciou a nova política na segunda-feira, declarando que a alteração visa empoderar sua numerosa força de trabalho para "pensar criativamente, colaborar e ficar conectado o suficiente à nossa cultura e uns aos outros, consequentemente entregando um serviço de primeira linha aos clientes e à empresa".

A implementação dessa nova política está agendada para 2 de janeiro de 2025.

No passado, Jassy defendeu que os funcionários operassem na sede, explicando que uma presença física fortalece a cultura da empresa.

Ele reconheceu os desafios de reunir milhares de funcionários em todo o mundo, expressando em um memorando de 2023 que eles dariam tempo às equipes necessárias para formular uma estratégia.

Da mesma forma, Jassy reiterou esse ponto de vista um ano depois, escrevendo em seu memorando desta segunda-feira que "ainda acreditamos que os benefícios de coexistir na sede são consideráveis" e que observou que os membros da equipe aprendem, imitam e fortalecem nossa cultura de forma mais eficaz; o trabalho colaborativo, a brainstorming e a inovação são mais fáceis e frutíferos; o ensino e o aprendizado uns com os outros são mais fluidos; e as equipes tendem a ser mais interconectadas.

A não conformidade com essa política atual pode colocar em risco as perspectivas de progresso dos funcionários da Amazon. As exceções que permitem trabalho remoto estarão sujeitas a uma análise adicional da alta administração.

Os funcionários da Amazon têm demonstrado resistência a essa diretriz. Em 2023, alguns funcionários da sede organizaram uma greve em Seattle, expressando várias preocupações, como a pressão para retornar ao escritório pelo menos três dias por semana. Essa greve ocorreu vários meses após a empresa confirmar a demissão de aproximadamente 27.000 funcionários, espalhados por várias rodadas de demissões.

Apesar de organizações em setores específicos, notadamente na Wall Street, enfatizarem um retorno completo, a maioria das empresas tem flexibilizado a exigência de que os funcionários trabalhem cinco dias por semana na sede. De acordo com uma pesquisa de CEOs do The Conference Board realizada no início do ano, apenas 4% dos CEOs dos EUA e 4% dos CEOs mundiais pretendiam priorizar o envio de trabalhadores de volta à sede em tempo integral.

Essa nova política terá um impacto significativo nas operações comerciais da Amazon, uma vez que incentiva os funcionários a trabalhar de forma flexível e ficar conectados.

A conformidade com essa política é crucial para os funcionários que buscam crescimento profissional na Amazon, uma vez que a não conformidade pode afetar suas chances de progresso.

