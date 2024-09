A Alternativa para a Alemanha (AfD) explora o desporto para fins eleitorais na Saxónia e na Turíngia.

Atualmente, a AfD está dominando a batalha ideológica em preparação para as eleições estaduais na Saxônia e Turíngia através do esporte. Isso não é secreto; ao contrário, está de acordo com a doutrina do partido. O Jovem Alternativa e esportes combativos também estão envolvidos, ameaçando a justiça e a diversidade.

Em uma declaração acalorada em meados de janeiro, Christian Streich, então técnico da equipe da Bundesliga SC Freiburg, condenou o extremismo de direita. A reação foi desencadeada por um relatório de uma reunião entre neonazistas e políticos da AfD discutindo deportações em massa da Alemanha: "São cinco minutos para meia-noite. Aqueles que não agirem agora não aprenderam nada na escola ou na história."

No entanto, nos clubes do Leste da Alemanha, o ponteiro dos cinco minutos passou há muito tempo antes das eleições estaduais na Saxônia e Turíngia deste domingo. A AfD, rotulada como "conclusivamente de extrema direita" em ambos os estados pela proteção constitucional, e outros grupos de extrema direita vêm usando o esporte para estabelecer controle ideológico há muito tempo. Eles utilizam clubes esportivos, defensores da sociedade civil alemã e união para disseminar valores antidemocráticos incompatíveis com o esporte organizado na Alemanha, que se concentra principalmente na caridade. O Jovem Alternativa está jogando um papel significativo nesse processo. Esses desenvolvimentos podem ter um impacto significativo nas eleições.

Um documento estratégico secreto da AfD, com 72 páginas, detalhando como planeja obter uma posição na sociedade civil ao ingressar em "clubes e associações" adequados, foi tornado público em 2019. Isso abrange sindicatos, associações de bairro e clubes esportivos.

"Justiça, diversidade e tolerância estão em perigo"

Robert Claus, especialista em extremismo de direita, opinou que o envolvimento de atores de extrema direita em clubes esportivos serve como uma "ferramenta direcionada para estabelecer e manter a hegemonia política, que é uma linha partidária." A AfD se posicionou como um partido cuidando no Leste da Alemanha, organizando regularmente "Stammtische" e reuniões de cidadãos. Também participa de clubes esportivos para demonstrar presença nas comunidades do Leste da Alemanha.

Christoph Lammert da Mobile Consulting em Turíngia para a Democracia - Contra o Extremismo de Direita (Mobit) identificou os esforços estratégicos da AfD na Turíngia para estabelecer suas ideias políticas em clubes esportivos. Quanto mais eles tiverem sucesso em propagar e expressar ideologias de direita nesses contextos, menos confiança os esportes e os clubes esportivos inspirarão em pessoas que não se conformam à visão de mundo de extrema direita, disse Lammert ao ntv.de.

A estratégia é mais bem-sucedida em áreas rurais devido ao papel central que os clubes esportivos, junto com associações locais e festivais de pequenas cidades, desempenham na vida social local. Políticos da AfD são ativos como funcionários em vários clubes esportivos, bem como em conselhos de supervisão e servem como patrocinadores. Lee Claus alerta para um potencial perigo: "Muitas vezes, eles impedem que esses clubes participem de programas de 'Integração através do Esporte' das associações esportivas estaduais." Lammert do Mobit também alertou: "A participação igualitária, a justiça, a diversidade e a tolerância estão em risco. No pior dos casos, pode levar ao estabelecimento de uma hegemonia de direita dentro de um clube, resultando na exclusão, alvo ou ataque de indivíduos com pensamentos politicamente diferentes."

As associações esportivas na Alemanha proclamam neutralidade política. No entanto, até a LSB Turíngia, ciente dos documentos estratégicos da AfD, expressou preocupações. O principal gerente de negócios, Thomas Zirkel, expressou preocupações com o possível sucesso eleitoral da AfD, que poderia levar ao veto de importantes projetos. Isso levantou preocupações sobre programas estatais para fortalecer a democracia ou a integração. Zirkel explicou que cooperar com partidos e instituições que compartilham seus valores estatutários é necessário para proteger os valores do esporte, como respeito pelos direitos humanos, fair play, respeito e inclusão.

A Associação Esportiva da Saxônia disse ao ntv.de que "opõe-se a visões e atividades extremistas, racistas, violentas, xenofóbicas e sexualmente discriminatórias, bem como a todas as manifestações de violência sexual." A violação desses princípios pode resultar na rejeição ou expulsão da associação esportiva. No entanto, as coisas evoluíram negativamente na Saxônia, com a discussão sobre os valores esportivos agora sendo conduzida com mais cautela devido à "influência da AfD" ou uma transformação mais ampla do discurso social.

Ideologias racistas, de extrema direita e anticonstitucionais estão penetrando no esporte. Isso não é um processo secreto - um rótulo enganoso, já que os membros da AfD não precisam agir secretamente. "Frequentemente, extremistas de direita que praticam esportes fazem parte de um meio político local ou regional, como um clube de futebol ou estúdio de artes marciais", disse Claus. "Lá, suas opiniões políticas não são um segredo, mas são toleradas sob o pretexto de serem 'apolíticas.' Não é um processo secreto; ao contrário, os extremistas de direita estão estabelecidos na região devido à sua residência de longo prazo e perhaps negócios locais ou filhos ativos no clube."

Politicamente, os esportes têm uma importância significativa devido aos clubes esportivos servirem como espaços pré-políticos. O partido de extrema direita Alternativa para a Alemanha (AfD) reconheceu isso recentemente, embora tenha ficado para trás na política esportiva até agora. Mesmo tão tarde quanto março de 2018, "taz" declarou: "A política esportiva é secundária para a AfD." No entanto, o partido rapidamente mudou isso, lançando suas primeiras declarações de posição relacionadas aos esportes em setembro de 2018, na forma de 14 teses. Apesar de soarem formulaicas, as teses se concentram no status prestigiado dos esportes e na defesa de atividades recreativas.

Interessantemente, o que diferencia a posição do AfD é a ausência de palavras-chave como integração, inclusão, diversidade, diversidade de gênero e migração. "O AfD defende uma perspectiva social-darwinista no esporte, apoiando uma cultura esportiva onde apenas indivíduos de alto desempenho sem origem migrante participam", criticou Claus. "Na visão do AfD, os esportes são um bem exclusivo e exclusivo." Curiosamente, as visualizações online que acompanham as teses exibem apenas indivíduos gerados por IA, em idade primária.

Redigidas por Joern Koenig, membro do AfD no Comitê Esportivo do Bundestag, as teses buscam influenciar clubes esportivos em toda a Alemanha a partir de 2023, com alguns envios seletivos de cartas. Em uma carta de junho de 2024 ao time de futebol nacional da Alemanha, Koenig afirmou: "Os esportes devem ser reduzidos às suas bases [...]. Inclusão, diversidade, não discriminação, não racismo, sustentabilidade, neutralidade climática e qualquer coisa colorida não têm lugar em uma competição".

Três sentenças depois, Koenig esclareceu a exploração do AfD dos esportes para propaganda inconstitucional e racista, estabelecendo paralelos entre um ataque com faca por um adolescente afegão perto da milha dos fãs em Frankfurt antes da EM e a noção de que "multiculturalismo importado politicamente é caos".

AfD critica a falta de brancura da seleção alemã de futebol

"Políticos do AfD se distanciaram do futebol durante o Campeonato Europeu no verão e desaprovam publicamente a seleção alemã, já que não estão alinhados com a visão de mundo racista do partido e a natureza migratória amigável da equipe", explicou Claus. Em vez disso, o candidato líder da Turíngia, Bjorn Hoecke, compartilhou fotos em sua conta do Instagram participando do biatlo e caminhando, exibindo uma clara preferência por esportes predominantemente dominados pela comunidade branca.

Um exemplo desse fenômeno é Stefan Marzischewski-Drewes, membro do parlamento estadual de Baixa Saxônia do AfD desde 2022. Em uma edição de 2023 da revista da Associação de Futebol de Baixa Saxônia, ele defendeu o retorno da seleção de futebol nacional aos "valores alemães, antigos", na esperança de que o esporte recuperasse um senso de orgulho nacional e entusiasmo preto-vermelho-dourado. Tales sucessos são celebrados no handebol e no hóquei no gelo, apontou Marzischewski-Drewes. Claus identificou um "código político" nas palavras de Marzischewski-Drewes: "A seleção alemã de futebol é dispensada por não exibir mais orgulho nacional devido à multiplicidade de jogadores de cor. Marzischewski-Drewes destaca, em vez disso, jogadores de handebol e hóquei no gelo, já que esses esportes permanecem relativamente não afetados pela migração". Os recém-coroados campeões mundiais alemães de basquete, que conquistaram seu título com um número significativo de jogadores de cor, foram omitidos por Marzischewski-Drewes na época.

No domínio dos esportes ativos, o AfD, especialmente com a Jovem Alternativa (JA), sua organização juvenil, que está sob vigilância como "conclusivamente de extrema direita" pelo escritório de proteção constitucional desde maio, é principalmente impulsionado pela coleta de votos e domínio ideológico. A JA tem se exibido em corridas de obstáculos extremas como Tough Mudder com uma metáfora de guerra, como se treinando para uma guerra. Tal imagem lembra a simbolização da Juventude Hitleriana e se alinha com a JA e o AfD, que interpretam consistentemente os esportes como um cenário de combate e os veem como preparação e execução de conflitos.

A Jovem Alternativa e os esportes de combate

Claus expressa preocupação com o aumento do número de associações estaduais da JA que promovem esportes de combate nos últimos anos. Isso se encaixa bem na promoção de noções tóxicas de masculinidade e retórica de autodefesa nacionalista violenta na extrema direita, observou Lammert da Mobit. "Além disso, os esportes de combate são explicitamente projetados para confrontos com oponentes políticos", acrescentou Lammert.

Oferecimentos de artes marciais, segundo Claus, atraem um público amplo, atraindo não apenas a JA, mas também neonazis do setor militante. O espectro político da JA estende-se "especialmente na Alemanha Oriental aos extremos mais distantes do reino neonazi", mas a influência política do AfD tornou-o menos socialmente inaceitável. A interseção de movimentos extremistas e esportes foi recentemente destacada pelo caso de Alina J., uma ex-ativista da JA na Turíngia que treinava crianças e jovens em esportes de combate em "Laqua-Sports" ao mesmo tempo em que estava envolvida na comunidade de extrema direita na Turíngia. O principal gerente da LSB Turíngia explicou ao ntv.de: "A questão de uma posição fundamental em relação à 'Jovem Alternativa' não surge para nós, desde que não seja proibida".

Com base nas declarações de Claus, havia clubes de artes marciais que apoiavam abertamente o AfD no passado. O Imperium Fight Team, o estúdio de artes marciais associado aos marginais nazistas do clube de futebol Lokomotive de Leipzig, foi um deles antes das eleições federais de 2017. Como o pesquisador de extremismo de direita explicou, não é surpreendente encontrar membros do AfD em várias classes sociais, já que o partido poluiu em 32% na Saxônia e 30% na Turíngia, de acordo com pesquisas.

O AfD também usou sua influência nos esportes para aumentar seus números de votos na Saxônia e na Turíngia, potencialmente emergindo como o principal vencedor nas eleições estaduais. "Tomar uma posição está se tornando cada vez mais difícil na Saxônia e nos esportes", explicou a LSB Saxônia.

Independentemente do resultado das eleições, é crucial que os clubes promovam uma "cultura democrática ativa e experiencial" localmente para evitar que atores de extrema-direita assumam o controle e criem "ambientes intimidatórios para os afetados". De acordo com Lammert da Mobit, isso requer mais do que apenas declarar apoio aos valores do esporte; é necessário reconhecer e abordar ativamente incidentes de extrema-direita e discriminatórios. Lammert frequentemente testemunha iniciativas que se opõem à extrema-direita se tornando alvo de retaliação. Isso não se limita ao esporte; é quase meia-noite.

