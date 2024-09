- A Alemanha registra um recorde histórico de horas de trabalho semanais

Apesar de uma estagnação financeira, a Alemanha testemunhou um volume sem precedentes de trabalho concluído no segundo trimestre de 2024, com um total de 14,7 bilhões de horas registradas, ultrapassando os níveis pré-pandêmicos pela primeira vez, de acordo com o Instituto de Pesquisa para Emprego (IAB) em Nuremberg. O analista do mercado de trabalho do IAB, Enzo Weber, comentou: "Nunca antes na Alemanha tanto trabalho foi realizado... no meio de uma luta econômica."

O segundo trimestre de 2019 viu 14,6 bilhões de horas de trabalho. No entanto, Weber lembrou: "O progresso adicional não é automático." "O crescimento do emprego está nivelando", declarou ele, "a taxa de emprego parcial está se aproximando de 40%, as horas extras estão em um nível histórico baixo."

Mais Trabalho Parcial, Menos Horas Extras

A força de trabalho aumentou em 0,4% anualmente para 46,1 milhões no segundo trimestre de 2024. As horas de trabalho médias por pessoa também aumentaram em 0,4% anualmente para 318,2 horas. A taxa de emprego parcial aumentou 0,5 ponto percentual para 39,8%.

O número de empregados em tempo parcial aumentou em 1,6%, enquanto o número de empregados em tempo integral caiu 0,3%. Weber atribuiu isso ao crescimento em setores com alta prevalência de trabalho parcial, como saúde e serviços sociais, bem como educação.

Ao mesmo tempo, o número de horas extras caiu 0,3 horas. Em média, os empregados trabalharam 2,9 horas extras pagas e 4,1 horas extras não remuneradas no segundo trimestre de 2024.

O Instituto de Pesquisa para Emprego (IAB) em Nuremberg relatou que o aumento da taxa de emprego parcial no segundo trimestre de 2024 foi impulsionado por setores como saúde e serviços sociais, como mencionado pelo analista do mercado de trabalho do IAB, Enzo Weber. Apesar do aumento do emprego parcial, Weber enfatizou que o progresso adicional não é garantido, uma vez que o crescimento do emprego está nivelando e as horas extras estão em um nível histórico baixo, de acordo com o IAB.

Leia também: