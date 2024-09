A Alemanha está a empregar uma tática de alertas mistos

Desde o erro durante o dia de alerta em 2020, a infraestrutura correspondente é testada anualmente. Isso visa assegurar que a reação em caso de emergência esteja bem ensaiada. Novamente, isso está acontecendo para uma simulação na quinta-feira.

Como o dia de alerta acontece?

Por volta das 11:00 AM, a Agência Federal para Proteção Civil e Assistência em Desastres (BBK) aciona um alerta de teste através do chamado sistema modular de alerta da federação. Este é então disseminado para o que são chamados de multiplicadores de alerta.

Estes incluem operadores de aplicativos de alerta como o Nina, operado pela agência federal, assim como serviços de ajuda e resgate ou mídia, especialmente estações de televisão e rádio. Empresas como a ferroviária ou operadores de painéis digitais e quadros de informações da cidade também pertencem a este grupo. Eles são obrigados a transmitir os alertas.

As mensagens de alerta pré-escritas são então transmitidas imediatamente no rádio, reproduzidas em páginas da mídia na internet, aparecem como notificações push em smartphones, ou em cerca de 7.900 painéis de exibição na paisagem urbana e nas estações de trem. Aqueles que têm aplicativos de alerta como o Nina ou o Katwarn instalados em seus smartphones também deveriam receber uma indicação sobre o alerta de teste por esse meio.

Os municípios e suas autoridades locais de proteção contra desastres também podem usar meios de alerta adicionais como veículos com alto-falantes e sirenes. O sinal de alívio é esperado por volta das 11:45 AM em quase todos os canais de alerta. No entanto, de acordo com a BBK, nenhum sinal de alívio será enviado via serviço de celular Cell Broadcast.

Qual é o objetivo do dia de alerta?

O dia de alerta anual serve para testar os sistemas de alerta disponíveis para emergências e para testar processos técnicos. O teste de estresse visa revelar fraquezas. Ao mesmo tempo, o dia de alerta é um exercício para familiarizar as pessoas com os procedimentos em alarmes oficiais e para conscientizar sobre o assunto.

A BBK, subordinada ao Ministério do Interior Federal, quer descobrir quantas pessoas um alerta de perigos alcançaria em uma emergência real. Uma pesquisa online da BBK após o dia de alerta em setembro de 2023 mostrou que cerca de 96 por cento das pessoas na Alemanha tinham ouvido sobre o alerta de teste naquela época.

Três quartos dos participantes da pesquisa afirmaram que tinham recebido um alerta via Cell Broadcast naquela época. O Cell Broadcast envia o alerta a todos os telefones móveis preparados em uma célula de rádio específica, alcançando assim turistas e outras pessoas com números de telefone móvel estrangeiros que estão atualmente na Alemanha.

O que é exatamente o Cell Broadcast?

O serviço de telefone móvel permite a distribuição em massa de mensagens de alerta via rede de telefone móvel diretamente para o telefone móvel. O serviço funciona sem um aplicativo. O pré-requisito é que o sistema operacional respectivo esteja atualizado e o telefone móvel esteja ligado e não em modo avião.

Dispositivos mais antigos podem não ser capazes de receber mensagens do Cell Broadcast. As mensagens também são relativamente curtas e só podem transmitir informações rudimentares. O Cell Broadcast agora é um dos meios de alerta mais poderosos e eficazes ao lado de aplicativos de alerta e sirenes.

Como foram os dias de alerta anteriores?

O primeiro dia nacional de alerta em setembro de 2020 terminou em desastre porque o alerta central de teste da BBK foi adiado em 30 minutos. O então chefe da autoridade, Christoph Unger, teve que renunciar, e a autoridade foi reestruturada.

Em 2021, o dia de alerta foi cancelado devido às melhorias ainda em andamento nos sistemas de alarme após os fracassos do ano anterior e às experiências com a inundação no Reno na Renânia-Palatinado e na Renânia do Norte-Vestfália no verão. Naquela época, ficou claro a importância dos sistemas de alerta quando as pessoas não foram informadas sobre o perigo iminente a tempo. Uma ampla discussão sobre melhorias começou.

No dia nacional de alerta de 8 de dezembro de 2022, mais de 90 por cento das pessoas na Alemanha foram alcançadas por pelo menos um canal de alerta, de acordo com a Agência Federal para Proteção Civil e Assistência em Desastres (BBK). Pela primeira vez em grande escala, o novo sistema de Cell-Broadcasting foi testado há dois anos, alcançando 54 por cento das pessoas. Em 2023, essa figura estava em 72 por cento.

Qual é o status das instalações de alerta e proteção contra desastres?

O sistema nacional de Cell-Broadcasting foi estabelecido. Nos últimos anos, muitos lugares viram sirenes antigas atualizadas ou novas sirenes modernas instaladas. A invasão russa da Ucrânia e as inundações devastadoras no vale do Ahr em 2021 convenceram muitos tomadores de decisão nos níveis federal, estadual e municipal de que esse método de alerta também deveria estar disponível para alertar a população em situações de crise e desastres. O governo federal financiou a expansão da rede de sirenes com quase 90 milhões de euros.

No entanto, ainda falta um overview nacional de onde as sirenes estão localizadas e onde há lacunas regionais, como um porta-voz da BBK reconheceu. "A densificação dos locais das sirenes está nas mãos dos municípios e é apoiada pelos programas de financiamento do governo federal e estadual", disse a agência federal. O processo de troca dos dados de localização relevantes entre o governo federal, os estados e os municípios está sendo otimizado atualmente, para que um conjunto de dados mais atualizado possa ser esperado no futuro.

Em setembro de 2023, o presidente da agência, Ralph Tiesler, esperava que houvesse uma imagem completa e atualizada das sirenes funcionais na Alemanha até 2024. "O registro nacional de sirenes está programado para ir ao ar como uma plataforma com dados atualizados durante o ano seguinte", disse ele na época.

A efetividade do dia de alerta está sendo revista?

Sim, há uma investigação em andamento em conjunto com o Dia de Aviso. Pessoas são incentivadas a compartilhar suas experiências com o teste de aviso no site www.warningtag-feedback.co.uk. Eles podem marcar se receberam o alerta por Broadcast de Celular, rádio ou outro método. A coleta de feedback termina em 19 de setembro. A BBK analisará as estatísticas e emitirá um relatório em breve.

A Comissão revisou a eficácia dos testes anuais do Dia de Aviso para identificar fraquezas e melhorar a preparação para emergências. Os resultados serão analisados e apresentados em um relatório após o período de coleta de feedback, que termina em 19 de setembro.

Leia também: