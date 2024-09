A Alemanha enfrentando as inundações com a sua "resiliência de olhos azuis"?

Alemanha está experimentando um alívio na situação atual de enchentes. O serviço meteorológico retirou os alertas de tempo severo para a Baviera, e a Saxônia deve escapar por pouco das enchentes, de acordo com as declarações do Ministro do Meio Ambiente. No entanto, os relatórios de crise continuam a chegar de outros países europeus, e o número de mortos está aumentando constantemente.

Na Saxônia, o nível da água do Elba ainda está aumentando, mas a Baviera está respirando aliviada com algum descanso à vista. Em Dresden, o nível da água do Elba está se aproximando da marca de seis metros e pode atingir em breve o nível de alarme 3, de acordo com o centro de controle de enchentes da Saxônia. Este limite é esperado para ser ultrapassado algum tempo entre a terça e a quarta-feira. O nível de alarme 3 permanece em vigor na estação de Schönau na fronteira com a República Checa.

No entanto, o nível de alarme 4 não será atingido em nenhuma estação do Elba da Saxônia. Uma crista de enchente prolongada é esperada em Schönau e Dresden a partir da quarta-feira. A partir de quinta-feira, o nível da água do Elba também deve diminuir devido à redução das chuvas. Os níveis dos rios Neiße, Spree e Preto Elster na Saxônia já estão diminuindo novamente.

O Ministro do Meio Ambiente Wolfram Günther afirmou que a Saxônia "escapará por pouco, talvez até ilesa" das enchentes. Considerando as imagens sombrias da Europa Oriental e Sudeste com mortes e destruição, "nós nos sairemos relativamente bem", ele afirmou após uma reunião do gabinete em Dresden. No entanto, ainda não é hora de comemorar. Pode levar até o final de setembro para que o Elba caia abaixo do nível de alarme 1, à medida que a República Checa libera gradativamente as represas.

Pico esperado em Munique durante o dia

O Serviço Meteorológico Alemão levantou todos os alertas de tempo severo para a Baviera devido à diminuição das chuvas pesadas, uma vez que as chuvas diminuíram. No entanto, "enchentes maiores podem ocorrer em alguns rios até o meio da semana".

Anteriormente, as chuvas pesadas durante a noite fizeram com que os níveis da água aumentassem em vários locais na Baviera, de acordo com o serviço de notícias de enchentes. O nível de alerta 3 foi ultrapassado no Danúbio em Passau à meia-noite. O pico é esperado para ser alcançado lá durante o dia.

O nível da água do Isar em Munique também aumentou novamente, com o pico esperado para ser alcançado lá durante o dia. O mesmo se aplica a outros rios, como o Vils e a bacia do rio Inn. A situação de enchente deve melhorar nos próximos dias, de acordo com o serviço de notícias de enchentes.

Elba e Spree transbordam em Brandenburg

Na Brandenburg, as Forças de Socorro Técnico (THW) estão preparadas - no caso de o Oder da Polônia transbordar. A partir do meio da semana, um aumento no nível da água do Oder está causando a maior preocupação, disse Sebastian Gold do THW. No entanto, a situação permanece incerta, e eles estão se preparando para todas as eventualidades, como o nível de alarme 4 esperado na estação de Ratzdorf ao sul de Frankfurt/Oder no domingo, momento em que até áreas baixas podem ser inundadas.

Até agora, os rios Lausitzer Neiße, Elba e Spree transbordaram. Por exemplo, o nível de alarme 1 mais baixo está em vigor na estação da Spree em Spremberg. No nível mais baixo dos quatro, os corpos d'água começam a transbordar.

Quinto morto relatado na Baixa Áustria

Mesmo com a diminuição das chuvas, não há sinal verde nas regiões atingidas por enchentes da Europa Central e Oriental:

Na Áustria, locais adicionais no estado fortemente atingido da Baixa Áustria tiveram que ser evacuados. Os bombeiros encontraram uma quinta vítima em uma casa inundada na Baixa Áustria. Na Polônia, o número de mortos aumentou para seis. No total, 21 pessoas morreram na Áustria, República Checa, Polônia e Romênia devido às enchentes.

Na Baixa Áustria, onde regiões inteiras foram submersas devido a dias de chuva contínua, sete vilas na região de Tullnerfeld foram evacuadas na segunda e terça-feira. Até terça-feira, 26 vilas permanecem isoladas do mundo exterior. Desde sexta-feira, a brigada de incêndio austríaca foi mobilizada para 33.000 incidentes.

Na terça-feira de manhã, os bombeiros encontraram o corpo de uma mulher de 81 anos em uma casa inundada em Wurmla, Baixa Áustria. Na segunda-feira, dois homens com 70 e 80 anos foram encontrados mortos. Eles ficaram presos em suas casas devido às águas das enchentes, de acordo com os relatórios da polícia. Mais tarde, os trabalhadores de resgate encontraram o corpo de outro homem na água em Klosterneuburg.

Um bombeiro na Baixa Áustria também perdeu a vida no domingo. A governadora da Baixa Áustria, Johanna Mikl-Leitner, afirmou que a diminuição das chuvas trouxe "algum alívio". Em muitas regiões, os níveis da água estão "felizmente" recuando. No entanto, a extensão dos danos ainda "não é avaliável".

Deslizamentos de terra representam uma ameaça

Enquanto os meteorologistas austríacos esperam apenas chuviscos nos próximos dias, eles alertam para potenciais deslizamentos de terra, uma vez que as águas das enchentes podem fazer com que massas de solo e rocha, bem como encostas inteiras de montanhas, se desloquem. O perigo ainda não acabou na Polônia, República Checa e Romênia também.

Na Polônia, as autoridades relataram duas mortes a mais na terça-feira, elevando o total para seis suspeitas de terem se afogado nas enchentes. Na Romênia, houve sete mortes até agora.

Na República Checa, onde três mortes foram registradas até agora, mais de 60.000 lares ainda estão sem energia, especialmente na parte nordeste do país. Na segunda-feira à noite, 500 pessoas tiveram que ser evacuadas das enchentes. Na Romênia, houve sete mortes até agora.

Mudanças climáticas são consideradas a força motriz por trás do aumento das chuvas intensas e sua maior severidade. De acordo com os achados do grupo de pesquisa europeu ClimaMeter, os episódios recentes de chuva intensa na Europa Central e Oriental podem ser atribuídos em grande parte à mudança climática causada pelo homem. Os eventos de chuva intensa atuais são relatados como sendo 20% mais intensos do que eram no final do século passado.

