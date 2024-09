A Aldi-Sud está actualmente a ser objecto do procedimento de restituição

Em uma disputa envolvendo promoções enganosas, o supermercado de descontos Aldi Süd sofreu um revés no mais alto tribunal europeu. Quando promovem descontos em panfletos, por exemplo, eles devem baseá-los no preço mais baixo dos últimos 30 dias, como decidiu o Tribunal de Justiça Europeu (TJUE). Isso visa evitar que comerciantes enganem os consumidores ao primeiro aumentar os preços e depois reduzi-los, anunciando assim "descontos falsos".

A batalha judicial teve origem em uma ação da agência de proteção do consumidor da Baden-Württemberg. Eles aplaudiram a decisão do tribunal e esperam maior transparência para os consumidores, prevendo mais honestidade dos varejistas. No entanto, a indústria do varejo prevê consequências adversas para ambos, os clientes e os comerciantes, após a decisão do TJUE. O Aldi manteve silêncio sobre a decisão.

Neste caso específico, o slogan "o melhor preço da Alemanha" foi usado para bananas e abacaxis. O TJUE identificou um "destaque de preço" de 1,49 euros por peça para abacaxis, com um preço riscado de 1,69 euros. No entanto, foi revelado em letras miúdas que o preço mais baixo dos últimos 30 dias era na verdade de 1,39 euros, que era menor que o "destaque de preço". Para bananas, um preço de 1,29 euros por quilo foi anunciado, com um desconto de 23% e um preço riscado de 1,69 euros. Aqui também, o supermercado revelou em letras miúdas o preço mais baixo dos últimos 30 dias, que era equivalente ao preço atual.

Desde aproximadamente dois anos, os comerciantes são obrigados a especificar o preço mais baixo dos últimos 30 dias para cada desconto. No entanto, a agência de proteção do consumidor argumentou que os descontos devem ser baseados no preço mais baixo, não apenas na taxa imediatamente anterior ao lançamento da oferta.

Associação do Varejo: Menos Descontos no Futuro

De acordo com Cornelia Tausch, vice-presidente da agência de proteção do consumidor da Baden-Württemberg, o Aldi Süd não pode simplesmente indicar o preço mais baixo dos últimos 30 dias sem aplicar o desconto nele. "Ao empregar essa técnica, o Aldi alegou de forma enganosa que estava oferecendo uma redução de preço autêntica, mas na realidade, o preço riscado provavelmente só aumentou brevemente antes para depois promover uma redução de preço atraente", ela criticou.

Os juízes em Luxemburgo concordaram principalmente com essa avaliação. O tribunal em Düsseldorf agora tem que tomar uma decisão no caso específico, levando em conta a decisão do TJUE. O Aldi Süd recusou-se a comentar a decisão. "Pedimos compreensão pelo fato de não comentarmos processos em andamento, em princípio."

Do ponto de vista da Associação do Varejo da Alemanha (HDE), a decisão do TJUE tem implicações negativas para ambos, os clientes e os comerciantes. As possibilidades das lojas de anunciar promoções especiais serão "restritas de forma irracional", afirmou Peter Schröder, chefe de direito e política do consumidor da HDE. "Como consequência, haverá menos reduções de preço. Caçadores de descontos terão menos oportunidades de esticar o orçamento doméstico com compras específicas de promoções." Em seguida, o nível médio de preços aumentará para todos os clientes.

Em um caso semelhante, o Tribunal Regional de Nuremberg também apoiou a perspectiva do consumidor. Uma associação comercial processou uma loja de descontos. O varejista havia anunciado uma "garantia de preço de 30 dias" e um desconto de menos 36% em relação ao preço anterior para um pó de café específico. O café agora custava 4,44 euros em vez dos 6,99 euros anteriores. No entanto, o consumidor só podia determinar isso através de uma nota de rodapé difícil de decifrar, que estabelecia que o café havia sido oferecido por 4,44 euros por duas semanas, o que abrangia o período de 30 dias mencionado. O Tribunal Regional de Nuremberg considerou essa combinação de informações de preço enganosa.

