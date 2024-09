- A Aldi irá competir em termos de preços com outras grandes redes de supermercados no Reino Unido.

Aldi, varejista de orçamento, ainda está envolvido em uma intensa batalha de preços no Reino Unido contra estabelecimentos tradicionais. De acordo com Aldi UK, o varejista de alimentos alemão conseguiu registrar um alto faturamento de £17,9 bilhões (cerca de €21,2 bilhões) no ano passado, representando um aumento de 16% em relação a 2022. Ainda mais notável, os lucros antes dos impostos saltaram de £152,6 milhões para £536,7 milhões.

No entanto, o ritmo de Aldi diminuiu visivelmente neste ano, com sua participação no mercado às vezes encolhendo. Analistas de mercado atribuem isso a supermercados britânicos estabelecidos, como Tesco, Sainsbury's, Asda e Morrisons, lançando promoções "Aldi Price Match", com produtos com o mesmo preço que os de Aldi.

O CEO da Aldi UK e Irlanda, Giles Hurley, anunciou planos para mais reduções de preço, acompanhadas de investimentos. Ele expressou otimismo sobre mais reduções de preço antes do Natal, como relatado pelo veículo de mídia do Reino Unido PA.

O especialista em varejo Stephan Ruschen aconselha os supermercados britânicos a não colocar etiquetas "Aldi Price Match" nos itens relevantes. "Isso concede indevidamente uma posição superior a Aldi, que ela tem como líder de preço, mas não é necessário endossá-la ativamente", afirmou ele.

Na Alemanha, não há etiquetas semelhantes, mas há uma atenção semelhante aos preços da Aldi. Todos os varejistas estabelecem seus preços iniciais com base na Aldi e os ajustam semanalmente para acompanhar os preços da Aldi, até para itens de marca como Nutella. O setor de varejo alemão prefere informar os consumidores sobre a variedade de produtos com desconto, com o objetivo de transmitir: "Não é necessário visitar uma loja de descontos".

O Reino Unido é o terceiro maior mercado global da Aldi, após a Alemanha e os EUA, de acordo com o Instituto de Varejo EHI. Com uma participação de mercado de 10%, a Aldi é a terceira maior cadeia de supermercados da ilha, logo atrás de seu rival Lidl, com aproximadamente 8%.

