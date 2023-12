A adolescente Marketa Vondrousova vai defrontar Ashleigh Barty na final do Open de França

Vondrousova, de 19 anos, tornou-se a primeira adolescente a chegar a uma final em Roland Garros desde a sérvia Ana Ivanovic em 2007, depois de vencer a britânica Johanna Konta por 7-5 7-6 (7-2) no novo court Simonne-Mathieu.

A australiana Barty teve um jogo dramático de três sets contra a americana Amanda Anisimova, de 17 anos, acabando por vencer por 6-7 6-3 6-3 no Court Suzanne-Lenglen.

As meias-finais de sexta-feira marcaram a primeira vez que duas adolescentes chegaram aos quartos de final de um grande torneio desde o Open dos Estados Unidos de 2009, com o escalão feminino a continuar a proporcionar um excelente entretenimento em Paris.

Sem poderem ser jogadas na quarta-feira devido à chuva, as meias-finais foram adiadas para sexta-feira - o mesmo dia das meias-finais de singulares masculinos no campo Philippe-Chatrier.

Mas a decisão dos organizadores de transferir as semifinais de singulares femininos para longe do campo principal de Roland Garros foi considerada "injusta e inapropriada" pela Associação de Ténis Feminino (WTA) na quinta-feira.

Lutando contra Vondrousova

Vondrousova começou devagar e perdeu por 3-5 no primeiro set contra Konta, que tinha como objetivo tornar-se a primeira mulher britânica a chegar a uma final de Grand Slam desde 1977.

No entanto, a checa lutou para ganhar o set e também saiu de trás no segundo para se tornar a primeira adolescente a chegar a uma final de Grand Slam desde a dinamarquesa Caroline Wozniacki no US Open de 2009.

A tenista também está a tentar tornar-se a primeira adolescente a ganhar um título importante desde Maria Sharapova, que tinha 19 anos quando conquistou o US Open de 2006.

E tornar-se-ia a primeira adolescente a vencer o Open de França desde que Iva Majoli, de 19 anos, derrotou Martina Hingis, de 16, em 1997.

A não-semeada Vondrousova ainda não perdeu um set no torneio deste ano e lidou bem com a pressão inicial em condições tempestuosas.

"Foi um jogo muito difícil hoje. Fiquei contente por ter mantido a coragem no final. Estou muito feliz com tudo aqui", disse Vondrousova, que nunca passou da quarta ronda de um Slam.

Uma Konta desiludida acrescentou: "É sempre difícil perder um jogo, qualquer jogo, e é sempre difícil perder jogos em que temos oportunidades e hipóteses".

Fim do sonho para Anisimova

A americana Anisimova, que se tornou a mais jovem semifinalista do torneio em 13 anos, deu uma boa conta de si mesma em sua primeira semifinal, mas não conseguiu encontrar uma maneira de superar Barty.

A australiana de 23 anos, que se afastou do futebol em 2014 para jogar críquete profissional, chegou a ter uma vantagem de 5-0 no primeiro set, mas Anisimova recuperou para produzir um jogo clássico.

Sem se deixar abater pelo seu início instável, a adolescente venceu seis jogos e o primeiro set foi para um tiebreak que, apesar de estar a perder mais uma vez, Anisimova venceu.

Com a confiança reforçada, a americana chegou a uma vantagem de 3-0 no segundo set, mas, notavelmente, perdeu os seis jogos seguintes, com Barty a ganhar o set e a empatar a partida.

O terceiro set foi relativamente simples, com Barty a quebrar cedo e a manter-se firme contra a resistente Anisimova.

O melhor resultado anterior de Barty num evento de singulares do Grand Slam foi uma derrota nos quartos de final do Open da Austrália deste ano.

