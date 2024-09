- A Administração Nacional oferece ao Unicredit o pacote inicial do Commerzbank através de uma venda.

A instituição bancária italiana Unicredit adquiriu uma parte do banco alemão Commerzbank. O governo alemão vendeu 4,49% das ações do Commerzbank, como parte da venda parcial recentemente anunciada, exclusivamente para os italianos. A Unicredit estava ansiosa para pagar mais do que o valor das ações no fechamento da bolsa na terça-feira à noite. Como resultado de uma "oferta excessiva clara" em comparação com outras propostas, todo o negócio foi concedido à Unicredit, como afirmado pela agência financeira federal.

O custo da aquisição foi fixado em 13,20 euros por ação, um aumento de 60 centavos em relação ao preço de fechamento da terça-feira. Reduções de preço são comuns em tais transações. O governo arrecadou 702 milhões de euros com a venda. A propriedade do estado do Commerzbank diminuirá para 12% após a venda, envolvendo a disposição de aproximadamente 53 milhões de ações. No entanto, o estado continuará sendo o maior acionista do Commerzbank. Com essa aquisição, a Unicredit agora ocupa a terceira posição como maior acionista do Commerzbank. A Blackrock, uma empresa americana de gestão de ativos, ocupa a segunda posição com aproximadamente 7%, possuindo as ações através de vários fundos de investimento e, portanto, sem interesse estratégico.

A Unicredit já possui presença na Alemanha através da HVB.

