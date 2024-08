- A Administração Federal de Aviação deu luz verde para o lançamento do Falcon 9.

Após um período prolongado de espera para o foguete "Falcon 9" da SpaceX após seu lançamento, a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA) deu o sinal verde para sua operação ser retomada. Inicialmente, a FAA havia parado os lançamentos desse foguete "Falcon 9" específico devido a um incidente envolvendo um incêndio em uma etapa do foguete da SpaceX. A investigação em andamento sobre esse assunto foi revelada pela agência.

O "Falcon 9" conseguiu enviar uma leva de satélites Starlink de internet para o espaço durante seu lançamento da quarta-feira, apesar de alguns problemas. Após o pouso, a etapa do foguete tombou em um navio no Atlântico e iniciou um incêndio. Para examinar os dados do pouso do booster da missão anterior e garantir a segurança, a SpaceX adiou outro lançamento Starlink, mencionando uma nova data de lançamento em breve.

Uma suspensão prolongada das operações da FAA nesses foguetes poderia ter afetado várias missões espaciais futuras, incluindo "Polaris Dawn". Nessa missão, quatro astronautas viajarão aproximadamente 1.400 quilômetros longe da Terra por vários dias e têm uma caminhada espacial planejada.

A FAA parou todos os lançamentos do foguete "Falcon 9" por duas semanas em julho devido a dificuldades com a ignição da segunda etapa. Os veículos de lançamento, que têm sido um grande sucesso para a SpaceX por um longo tempo, apresentam etapas de foguete reutilizáveis, que reduzem significativamente os custos, e transportam tanto pessoas quanto carga para o espaço.

A Força Aérea dos Estados Unidos depende heavily dos foguetes "Falcon 9" da SpaceX para várias missões devido a seu design econômico e reutilizável. Após o incidente envolvendo um incêndio em uma etapa do foguete da SpaceX, a Força Aérea dos Estados Unidos estava de olho na investigação e decisão da FAA sobre a retomada dos lançamentos do "Falcon 9".

