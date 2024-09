- A Administração está a intervir para proteger o Meyer Werft, sugerindo a sua potencial utilização para tarefas relacionadas com a defesa.

O Comitê Orçamentário do Parlamento da Alemanha abriu caminho para o salvamento bilionário da Meyer Werft. Eles concordaram que o governo federal pode participar do resgate com os 200 milhões de euros planejados. Agora, a Baixa Saxônia precisa dar sua aprovação para salvar a estaleiro de Papenburg de sua situação financeira precária.

Meyer Constrói Navios de Cruzeiro e Potenciais Vesséis Militares

A estaleiro é reconhecido por seus navios de cruzeiro, mas o governo federal também vê um potencial aplicativo militar e está preparado para o resgate devido a esse fator, entre outros. "A Meyer Werft poderia potencialmente jogar um papel significativo na construção naval alemã em caso de escalada de tensão geopolítica", de acordo com um relatório classificado do Ministério das Finanças para o Comitê Orçamentário do Parlamento.

"Isso parece uma justificativa após os fatos para mim", diz Max Johns, professor de gestão marítima na Hamburg Business School, ao Capital. Afinal, há outros estaleiros comerciais na Alemanha, como a Thyssenkrupp Marine Systems e a Lürssen, que são estabelecidos na construção naval militar. "É ousado manter um estaleiro em espera com a ideia vaga de que algo possa acontecer algum dia." Em sua opinião, a política agora está "procurando razões retrospectivamente" após o compromisso de resgate.

A Meyer Werft poderia ser útil para a construção naval militar

Até agora, o governo federal citou principalmente a grande importância da Meyer Werft para a indústria naval alemã como a razão para a participação e enfatizou a segurança de milhares de empregos. "Ao estabilizar financeiramente o estaleiro temporariamente, asseguramos o futuro do estaleiro e milhares de empregos", disse o porta-voz orçamentário do SPD, Dennis Rohde. A Meyer Werft é um motor essencial para a economia marítima e emprega diretamente cerca de 3.500 pessoas e mais de 10.000 na indústria de suprimentos.

O relatório do Ministério das Finanças mostra considerações geostratégicas: O estaleiro poderia ser usado para a marinha e a construção naval militar. Está envolvido no projeto de construção novo da classe de navios de apoio à logística marinha 707, sendo fabricado ao lado de Naval Vessels Lürssen, de acordo com o "Handelsblatt". O estaleiro também deve construir um novo cais na margem sul da Marine Arsenal Warnowwerft, que também pode ser usado pela Neptun Werft, as Forças Armadas alemãs e a NATO.

Contexto da Crise na Meyer Werft: Erros de Gestão

O contexto da crise na Meyer Werft não é a falta de pedidos, mas erros de gestão. "Uma empresa marítima pode enfrentar dificuldades devido a um trabalho ruim ou produtos inadequados", disse Johns recentemente ao Capital. "Neste caso, however, um dos principais motivos para a crise é um erro de gestão: os contratos para os navios não contêm cláusulas de ajuste, por exemplo, para custos de materiais." Contratos para navios novos assinados antes da pandemia de COVID-19 não preveem qualquer ajuste aos preços significativamente aumentados da energia e dos materiais brutos desde então. Na indústria, é comum que 80% dos custos de construção sejam pagos somente após a entrega do navio – o estaleiro deve, portanto, financiar interinamente a construção com empréstimos. Até o final de 2027, a Meyer Werft deve arrecadar quase 2,8 bilhões de euros para financiar a produção de novos navios. Os acordos para isso devem estar em vigor até 15 de setembro. O governo federal e o estado da Baixa Saxônia querem assumir 80% do estaleiro em partes iguais e fornecer um total de 2,6 bilhões de euros para isso. Isso inclui garantias de cerca de um bilhão de euros cada para assegurar empréstimos. O governo federal espera que o estaleiro ainda incorra em prejuízos em 2025 e 2026 mesmo que o plano de reestruturação seja implementado.

Estratégias de Saída: Desconhecidas!

"Se os empregos são preservados e o dinheiro pode ser recuperado, então esta é uma medida de ponte sensata", diz Johns sobre a entrada do estado. "Mas como o governo federal está perseguindo esse objetivo e quais são as estratégias de saída não está claro para mim no momento." O Comitê Orçamentário deveria ter se posicionado sobre as estratégias de saída, mas agora o caminho fácil foi escolhido e o problema foi adiado para o tempo após as próximas eleições federais.

Tanto de Berlim quanto de Hanôver, diz-se que o estaleiro não deve permanecer em mãos públicas a longo prazo. No entanto, não há data fixa para a participação do estado.

O interesse do governo federal em participar do resgate da Meyer Werft vai além de seu papel na indústria naval, uma vez que vê potenciais aplicações militares para o estaleiro em tempos de tensão geopolítica. O governo federal não está apenas preocupado em assegurar empregos na Meyer Werft, mas também vê o estaleiro como um potencial ativo para a construção naval e militar, como mencionado no relatório do Ministério das Finanças.

