O novo governo britânico planeja recuperar parcialmente o controle de seus trilhos. Hoje, o Parlamento em Londres está programado para votar durante a terceira leitura de um projeto de lei sobre esse assunto, apresentado pela Ministra dos Transportes Louise Haigh do Partido Trabalhista. O projeto de lei sugere que a participação de empresas privadas cesse assim que os contratos existentes terminarem ou que cláusulas de rescisão de contrato possam ser aplicadas.

Atualmente, existem 28 empresas ferroviárias separadas operando no Reino Unido, cada uma atendendo a regiões específicas. Por algum tempo, os passageiros vêm expressando preocupações com a frequência de cancelamentos e atrasos de trens, bem como com os preços altos das passagens. Greves têm perturbado repetidamente os serviços. Os sindicatos apontam o dedo para essas empresas por supostamente maltratar seus funcionários, alegando que os lucros enriquecem principalmente os gerentes e acionistas.

Como parte de uma segunda fase, a Ministra Haigh visa criar a empresa estatal Great British Railways. Este órgão também herdará as responsabilidades da Network Rail, uma organização sem fins lucrativos responsável pela manutenção da rede ferroviária, incluindo a infraestrutura das vias férreas.

Interessantemente, o sistema ferroviário britânico foi nacionalizado após a Segunda Guerra Mundial. Os quatro principais provedores foram então consolidados em uma empresa estatal chamada British Railways. No entanto, sob o mandato do primeiro-ministro conservador Margaret Thatcher, essa empresa estatal, British Rail, foi privatizada e posteriormente desmantelada.

Paralelamente, na Alemanha, a situação com o transporte ferroviário é quase o oposto. A Deutsche Bahn, líder do mercado, opera como uma empresa estatal com uma estrutura de sociedade anônima, totalmente financiada pela República Federal da Alemanha. A Deutsche Bahn não apenas gerencia os serviços de trem em todo o país, como também mantém uma parte significativa da rede ferroviária deteriorada dentro da Alemanha.

Devido ao aumento dos cancelamentos de trens e atrasos prolongados, há demandas recorrentes para dividir a empresa e separar a rede e as operações na Alemanha.

