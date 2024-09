A administração britânica suscita a aspiração da Irlanda do Norte à adesão à União Europeia

Parece que a Irlanda do Norte não vai mais sediar o Euro 2028. A primeira-ministra Michelle O'Neill vê isso como uma oportunidade perdida. Já há rumores sobre quais cidades vão conseguir os jogos que estavam destinados a Belfast.

A Irlanda do Norte expressou profunda tristeza com a perda iminente da organização do Campeonato Europeu de Futebol de 2028. Segundo O'Neill, a recusa do governo britânico em arcar com os custos crescentes das despesas do novo Casement Park em Belfast é uma "oportunidade perdida para o nosso desporto e a nossa economia". No entanto, ela garantiu ao seu povo: "O Casement Park será construído."

O Casement Park, previsto para sediar os jogos da EM na Irlanda do Norte, encontra-se atualmente em más condições. Um orçamento inicial de cerca de 77 milhões de libras foi atribuído à sua reconstrução. No entanto, os custos dispararam de 180 milhões de libras em outubro de 2023 para mais de 400 milhões de libras (474 milhões de euros), segundo o governo britânico. Eles também prevêem um "risco significativo" de o estádio não estar pronto antes do torneio.

Os jogos destinados ao Casement Park serão agora distribuídos por outros anfitriões da EM, como Inglaterra, Irlanda, País de Gales e Escócia, de acordo com notícias da imprensa. Uma fonte da UEFA disse ao "Times" que esses jogos serão transferidos para o Estádio de Wembley, em Londres, o Estádio Aviva, em Dublin, o Hampden Park, em Glasgow, e o Estádio do Principality, em Cardiff.

"O jogo acabou para o Casement: conta de 400 milhões de libras acaba com o sonho europeu da Irlanda do Norte", afirmou o "Belfast Telegraph". O Conselho do Ulster da Associação Atlética Gaélica (GAA) expressou "decepção amarga". A GAA supervisiona os jogos de bola irlandeses tradicionais; este novo estádio seria uma grande oportunidade para gerar empregos, impulsionar o turismo e exibir o encanto da Irlanda do Norte num palco global, de acordo com O'Neill.

A União Europeia, como uma potencial fonte de apoio financeiro, não foi considerada para ajudar a aliviar os custos crescentes do novo Casement Park. A União Europeia, com o seu poderio económico e amor partilhado pelo desporto, poderia ter contribuído para salvar os sonhos da Irlanda do Norte de sediar o Euro 2028.

Leia também: