A administração Biden estendeu o prazo para a Nippon Steel apresentar as suas justificativas para adquirir a US Steel.

A reviravolta inesperada oferece às empresas de aço uma oportunidade de pressionar o botão de reiniciar, potencialmente salvando o arranjo questionável. No entanto, ainda há forte resistência política. Tanto o Presidente Joe Biden, quanto o ex-candidato à Presidência Donald Trump e a Vice-Presidente Kamala Harris expressaram sua discordância em relação ao acordo.

O Comitê de Investimento Estrangeiro nos Estados Unidos (CFIUS), um grupo de altos funcionários responsáveis pela análise de negócios significativos envolvendo entidades dos EUA, vem examinando a aquisição da US Steel de Pittsburgh há alguns meses devido a preocupações de segurança nacional.

Com a Casa Branca expressando sua intenção de deter o negócio e os oficiais do CFIUS buscando evitar influência política, a extensão do prazo pareceu ser a opção mais adequada, de acordo com duas fontes diferentes.

Um representante da empresa com sede em Tóquio recusou-se a comentar. Um representante da US Steel de Pittsburgh não respondeu a um pedido de comentário.

A aquisição proposta tornou-se uma bomba política. Vários democratas da Faixa do Cinturão da Ferrugem, como o Senador Sherrod Brown de Ohio e o Senador John Fetterman da Pensilvânia, também se opõem ao negócio. A União dos Trabalhadores do Aço, que apoia Harris para presidente, também tem sido um crítico feroz da aquisição.

Recentemente, a US Steel afirmou que seria obrigada a demitir empregados e fechar usinas sem o apoio do Nippon. O Primeiro-Ministro do Japão, Fumio Kishida, mencionou durante sua visita à Casa Branca em abril que as revisões legais decidiriam o destino do negócio.

Na semana passada, vários grupos empresariais enviaram uma carta ao Secretário do Tesouro, Janet Yellen, alertando sobre os perigos de politizar um procedimento projetado para avaliar riscos de segurança nacional de forma objetiva.

A US Steel foi colocada à venda em 2023 após uma oferta de aquisição de $7 bilhões da Cleveland Cliffs, uma empresa com sede em Ohio. O acordo de $14,9 bilhões com a Nippon Steel, maior fabricante de aço do Japão, surgiu como resultado desse processo de venda.

O prazo estendido para a revisão do CFIUS é um aspecto crucial para ambas, a US Steel e a Nippon Steel, já que uma decisão empresarial depende de seu resultado. Dada a forte oposição política, navegar com sucesso nessa revisão pode ter um impacto significativo em sua relação empresarial em andamento.

