Possibilidade de uma edição 'Fantasma' ressurgida? - A adaptação cinematográfica mais rejeitada já feita

Táticas desgastadas, ideologias ultrapassadas ou um erro na criação inicial: os remakes são um componente intrínseco da história do cinema e muitos deles têm seu mérito. No entanto, nos últimos anos, eles têm se tornado cada vez mais populares, levando a uma febre de remakes que inclui até mesmo obras que resistiram ao teste do tempo ou são consideradas clássicos eternos.

Recentemente, Demi Moore (61) falou sobre a notícia de que seu filme icônico "Ghost - Nachricht von Sam", ao lado de Patrick Swayze (1952-2009), está prestes a ser refeito, com Channing Tatum (44) no elenco. Moore manteve sua elegância, afirmando: "Há filmes que merecem permanecer intocados, mas depende da execução." Não surpreendentemente, os fãs da história de amor sobrenatural de 1990 expressaram seu descontentamento ao saber do anúncio do remake, com "Unchained Melody" tocando no ar. Mas isso é justificado? Os exemplos abaixo mostram como os remakes podem dar terrivelmente errado.

Os filmes de Kevin Bacon (63) parecem ser particularmente tentadores para reimaginações. Recentemente, seu "Footloose" foi relançado com Kenny Wormald (34), que pelo menos conseguiu reter parte do charme do original. No entanto, isso não foi o caso da refilmagem de 2011, que conta com o esquecível Cuba Gooding Jr. (53) no lugar de Bacon.

"Fright Night"

O próximo exemplo vai para o blasfêmia. Cinquenta e cinco anos atrás, o lendário diretor Tom Holland (1945-2011) criou uma aula magistral de comédia de terror com "Fright Night". No ranking eterno dos 250 melhores do IMDb, "Fright Night" ocupa a 124ª posição. No entanto, o remake de 2011 do clássico, estrelado pelo comediante Colin Farrell (48) como o vampiro do título, não conseguiu entrar para a lista.

"The Thing"

O clássico de terror de 1982 de John Carpenter (76), "The Thing", é um testemunho de sua época. Kurt Russell (69) estava no auge de sua fase de herói de ação, e os efeitos práticos eram a norma. Embora o remake de 2011 tenha contado com atores talentosos como Mary Elizabeth Winstead (37), ele simplificou a narrativa complexa do original de uma maneira sem graça.

"Planet of the Apes"

O remake de 2001 de Tim Burton (65) do clássico de 1968 "Planet of the Apes" foi mais do que uma simples exibição visual, com um brilhante Charlton Heston (1923-2008). No entanto, o remake de 2011, estrelado por James Franco (45) e Andy Serkis (56), pareceu original e sem personalidade, apesar de seu elenco de atores talentosos.

"Death Wish"

O thriller de ação de 1974 de Burt Reynolds (1935-2018), "Death Wish", foi um pioneiro em seu gênero, com um brilhante Charles Bronson (1921-2003). No entanto, o remake de 2018, estrelado por Bruce Willis (67), pareceu uma pálida imitação do original, apesar de seu elenco talentoso e cenário atualizado.

"Dirty Dancing"

"Ninguém coloca Baby em um canto": a icônica linha do personagem de Jennifer Grey (62) em "Dirty Dancing" gerou uma geração de imitadores. Embora o remake de 2017, estrelado por Abigail Breslin (33), tenha retido parte do charme do original, ele não conseguiu capturar a magia do filme original.

"Freaky Friday"

A tradicional troca de corpos entre pais e filhos foi revivida na comédia de 1976 "Freaky Friday". No entanto, o remake de 2018, estrelado por Cole Sprouse (29) e sua irmã, Morgan Sprouse (28), não deu certo, não conseguindo capturar o humor ou o charme do original.

"A Star is Born"

O drama clássico de 1937 "A Star is Born" foi refilmado várias vezes, mais notavelmente em 1954 e 1976. O remake de 2018, estrelado por Bradley Cooper (47) e Lady Gaga (36), foi um sucesso crítico e comercial, mas seu sucesso pode ser atribuído mais ao poder de estrela de seus protagonistas do que à sua adesão aos temas ou enredo do original.

"The Lion King"

O clássico animado de 1994 da Disney, "The Lion King", é uma parte amada da infância de muitas pessoas.

No universo do terror, é impossível ignorar uma criatura lendária: a figura aterrorizante de Freddy Krueger, trazida à vida por Wes Craven em "A Nightmare on Elm Street" (1939-2015). Este personagem icônico, interpretado por Robert Englund (77), recebeu uma interpretação única de um antagonista malicioso e engraçado. No entanto, em 2010, um novo ator, Jackie Earle Haley (63), assumiu o papel, vestindo o suéter listrado e a luva com garras. Embora Haley tenha dado o seu melhor (ou pior), o terror ficou aquém, e os esforços para infundir o personagem com tragédia falharam miseravelmente. Como resultado, Haley não foi convidado a retornar, deixando um impacto duradouro em alguns fãs do gênero.

O Futuro de "O Corvo"

Na semana que vem, outro remake enfrentará a crítica dos fãs do original. A adaptação de quadrinhos sombrios, "O Corvo", está determinada a repetir sua data de lançamento de 12 de setembro. A sombra de Brandon Lee (1965-1993), que tragicamente perdeu a vida durante as filmagens do original de 1994, certamente acrescentará uma camada extra de dificuldade para seu sucessor, Bill Skarsgård (34).

Apesar da posição cautelosa de Demi Moore em relação ao remake de "Ghost - Nachricht von Sam", os fãs não conseguem evitar de ♪ Cantar ♪ ♪ A música de Patrick Swayze ♪ enquanto expressam sua indignação.

O filme sobrenatural de 1990 tornou-se sinônimo de ♪ Eu sei ♪, e é difícil não imaginar ninguém além de Sam no papel.

