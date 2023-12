Destaques da história

9 coisas para saber sobre o Daytona 500

A 58ª edição da Daytona 500 realiza-se no domingo

A Daytona 500 é a primeira corrida da época de corridas da NASCAR

Aqui estão nove coisas para saber antes do início da corrida:

1. O que é a Daytona 500?

A Daytona 500, também designada por "Great American Race", é uma corrida de 200 voltas e 500 milhas de comprimento que dá início à época da NASCAR.

2. Onde é que se realiza?

O nome é uma grande revelação. A corrida de automóveis realiza-se anualmente no Daytona International Speedway, em Daytona Beach, Florida. A pista tem três quilómetros e meio de comprimento.

3. Como é que se qualifica para a corrida?

Os condutores têm várias hipóteses de se qualificarem para a Daytona 500. Os pilotos podem participar na Daytona Coors Light Pole Qualifying, na qual as equipas fazem duas voltas consecutivas, sendo a volta mais rápida utilizada como tempo de qualificação, ou no Duel at Daytona, duas corridas de qualificação de 150 milhas.

Os dois classificados mais rápidos na corrida de qualificação para a Pole Coors Light das 500 Milhas de Daytona ganham as posições de partida 1 e 2. Estas são as únicas posições garantidas e ocupam a primeira fila para a corrida de abertura da época. O Duelo em Daytona determina as posições de partida para além da primeira linha. Um total de 40 pilotos participarão na Daytona 500 deste ano, em vez dos 43 anteriores, e o vencedor receberá 40 pontos.

4. Quando é que a corrida foi realizada pela primeira vez?

A primeira Daytona 500 teve lugar a 22 de fevereiro de 1959, quando Lee Petty venceu Johnny Beauchamp num final com fotografia. No entanto, só é a corrida de abertura da época desde 1982.

5. A que velocidade é que estes pilotos correm?

A maior parte dos pilotos que competiram no ano passado correram a cerca de 189 mph. Buddy Baker detém o recorde de 1980 para a velocidade média de vitória mais rápida, com 177,602 mph. Junior Johnson venceu com a velocidade média mais lenta, 124,740 mph em 1960.

Joey Logano ganhou a Daytona 500 da NASCAR Sprint Cup Series do ano passado na Daytona International Speedway.

6. Alguém ganhou vários títulos da Daytona 500?

Sim. Richard Petty detém o recorde do maior número de vitórias com sete títulos das Daytona 500. O vencedor do ano passado, Joey Logano, vai tentar tornar-se o 12º piloto a ganhar mais do que um título.

7. O que é que os pilotos ganham se o seu carro terminar em primeiro lugar?

O piloto vencedor das Daytona 500 leva para casa uma réplica do Troféu Harley J. Earl. Este cobiçado prémio é esculpido à mão todos os anos em Omaha, Nebraska, por John Lajba. Ganhar a corrida também implica um prémio em dinheiro. No ano passado, Logano e a Team Penske ganharam mais de 1,5 milhões de dólares pelo seu primeiro lugar.

8. Quantas pessoas assistem à Daytona 500?

A audiência televisiva média é de 20 milhões de pessoas. A NASCAR deixou de divulgar os seus números de assistência a partir de 2012. O último recorde de assistência, no entanto, foi de cerca de 140.000.

9. Como é que posso ver a corrida?

Pode ver a Daytona 500 na Fox às 13h00 ET de domingo. Também pode experimentar uma transmissão de realidade virtual ao vivo com a aplicação NextVR.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com