15:36 Vítimas Adicionais Devido a Inundações

15:21 Polônia declara situação de desastre em certas áreas A Polônia declarou uma situação de desastre em regiões afetadas por enchentes pesadas. O governo em Varsóvia declarou isso em uma reunião de emergência, passando um decreto para esse efeito. A situação de desastre estará em vigor por 30 dias em partes da Baixa Silésia, Silésia e voivodias de Opole. Isso permite que as autoridades emitam ordens com mais facilidade, uma vez que as liberdades civis e os direitos são temporariamente restringidos. Por exemplo, as autoridades podem ordenar mais facilmente a evacuação de determinadas áreas ou instalações, bem como proibir cidadãos de estar em determinados locais.

14:59 "Mais frequentes e intensas": Especialista explica razões por trás da chuva extrema Paisagens alagadas e estradas, diques arrombados: uma das piores enchentes em décadas está causando cenas trágicas na Áustria, Polônia, República Checa e Romênia. Mas por que os eventos de chuva extrema e os riscos de enchentes estão se tornando mais frequentes? ntv pergunta ao especialista em enchentes Georg Johann.

14:34 Ferrovias Federais Austríacas emitiram alerta de viagem até quinta-feira Devido a eventos climáticos severos que afetam grandes partes da Áustria, as Ferrovias Federais Austríacas (ÖBB) estenderam o alerta de viagem urgente em vigor desde 13 de setembro de 2024 até quinta-feira, 19 de setembro de 2024. As ÖBB aconselham fortemente todos os passageiros a adiar qualquer viagem não essencial dentro desse período para outra hora. Os bilhetes já emitidos permanecem válidos até 22 de setembro.

14:19 Número de mortos por enchentes na Europa aumenta O número de mortos por enchentes em partes da Áustria, Polônia, Romênia e República Checa aumentou para pelo menos 13. A polícia austríaca relata três mortes a mais. Na República Checa, uma pessoa afogou-se no rio Krasovka na região oriental de Morávia-Silésia, de acordo com o presidente da polícia Martin Vondrasek na televisão pública. Até agora, dez mortes haviam sido relatadas nos quatro países. As autoridades checas também relatam pelo menos nove pessoas desaparecidas.

14:04 Governo federal oferece apoio a europeus atingidos por enchentes O governo federal expressa seu apoio às pessoas afetadas por enchentes em vários países europeus. "As pessoas em nossos países vizinhos, nossos parceiros na Europa, e também as pessoas aqui devem saber: Estamos monitorando de perto a situação e estamos prontos para ajudar", diz a porta-voz do governo Christiane Hoffmann em Berlim. A devastação na Áustria, República Checa, Polônia e Romênia é frequentemente catastrófica. Hoffmann diz: "Vemos essas imagens com horror e estamos chocados com a notícia de mortes e pessoas desaparecidas. Em nome do governo federal, estendemos nossas condolências e simpatia a todas as pessoas atingidas."

13:43 Orban adia compromissos internacionais O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orban, adiou todos os seus compromissos internacionais devido às enchentes em seu país. "Devido às condições climáticas extremas e às enchentes em andamento na Hungria, adiei todos os meus compromissos internacionais", escreve Orban no serviço online X. Ele não fornece mais detalhes. Orban estava programado para falar em um debate sobre o programa da presidência de seis meses da Hungria do Conselho da UE no Parlamento Europeu em Estrasburgo na quarta-feira. O político de direita é frequentemente confrontado com críticas duras do Parlamento Europeu e da Comissão Europeia.

13:12 Ostrava submersa: Diques arrombados na terceira maior cidade da República Checa As evacuações foram ampliadas em Ostrava, a terceira maior cidade da República Checa, devido ao perigo iminente de enchentes. "Houveram brechas óbvias em vários distritos", diz o ministro do Meio Ambiente Petr Hladik após uma reunião de emergência. Os moradores foram parcialmente resgatados por botes infláveis. Segundo estimativas, cerca de 100 metros cúbicos de água por segundo estão fluindo através das brechas. Tentativas estão sendo feitas para preencher os vazamentos com pedras. Ostrava, com cerca de 285.000 habitantes, fica na confluência de vários rios, incluindo o Oder e o Opava. A cidade mineira e industrial fica a cerca de 280 quilômetros a leste de Praga. O tráfego de trem para Ostrava e além, em direção à Polônia, permanece completamente interrompido. Uma usina teve que ser desligada. Em Bohumin, nas proximidades, as redes de energia e telefone móvel caíram devido às enchentes. O suprimento de água potável colapsou em muitos lugares.

12:33 Recorde de chuva: 450 litros por metro quadrado em cidade checa A chuva da depressão "Anett" é imensa: desde sexta-feira, 450 litros por metro quadrado caíram em Serec, na República Checa, perto da fronteira com a Polônia. Isso é o maior registro de chuva dos últimos dias, explica o especialista em clima do ntv.de Oliver Scheel.

11:59 Enchente no Saxônia: Cume na Neiße ultrapassadoEm Saxônia, os níveis de água do Elba continuam subindo. Em Dresden, o nível atual é de 5,62 metros, segundo o centro de controle de enchentes do estado. O segundo nível de alerta de enchente foi emitido na noite passada. A marcação para o terceiro nível de alerta, que é de seis metros, é esperada para ser ultrapassada na manhã de terça-feira. O nível do Elba em Dresden pode continuar a subir até a noite de quarta-feira, possivelmente atingindo seu pico. Em Schönau, na fronteira com a República Tcheca, o terceiro nível de alerta está em vigor com um nível de água do Elba de 6,13 metros. Enquanto isso, o centro de controle de enchentes espera que os níveis de água na Neiße em Görlitz diminuam. O ponto mais alto de uma enchente é chamado de crista.

11:33 Áustria: Duas almas a mais perdidasNa Áustria, duas pessoas mais perderam a vida devido às enchentes, confirmaram as autoridades. Um homem de 70 anos e um homem de 80 anos morreram em suas casas em comunidades em Baixa Áustria, informaram as autoridades. Ambos os homens foram levados pelas águas das enchentes dentro de suas casas. No domingo, um bombeiro morreu enquanto esvaziava uma adega. Medidas urgentemente essenciais estão sendo tomadas na Áustria oriental devido aos dias de chuva contínua. Mais de 1.800 edifícios foram evacuados e muitas estradas estão fechadas devido às enchentes.

11:01 Wroclaw em Alerta de EnchenteApós tempestades severas e enchentes no sudoeste da Polônia, a cidade de Wroclaw (Breslau) na Baixa Silésia está se preparando para uma onda de enchentes. O prefeito Jacek Sutryk declarou estado de alerta de enchente para a cidade no rio Oder. As medidas incluem monitoramento contínuo das barragens, controle e proteção dos canais e fechamento das passagens das barragens, disse Sutryk em um vídeo no Facebook. A onda de enchente é esperada para chegar a Wroclaw na quarta-feira. As previsões anteriores sugeriam que a cidade não seria gravemente atingida, disse Sutryk. Embora a enchente não seja esperada para ser tão alta quanto a enchente do Oder de 1997, que inundou um terço da cidade, Sutryk destacou que a infraestrutura agora está em muito melhor condição, com novas barragens, bacias de retenção e poldres. Ele espera que as águas da enchente não entrem na cidade.

10:35 Governo sobre a Situação das Enchentes: "Crítica Persiste" Apesar de uma breve trégua na chuva durante a noite, a situação das enchentes na Áustria oriental permanece altamente tensa. "Não acabou, continua crítica, continua dramática", declara a governadora da Baixa Áustria, Johanna Mikl-Leitner. Na segunda-feira, são esperados até 80 litros de chuva por metro quadrado em algumas regiões. Um problema significativo agora são as barragens. "Há um alto risco de rompimento de barragens", informam as autoridades. A vida pública está praticamente paralisada. Mais de 200 estradas na Baixa Áustria estão fechadas, 1.800 edifícios foram evacuados, muitos estudantes e crianças de jardim de infância estão ficando em casa, diz Mikl-Leitner. Cerca de 3.500 lares estão atualmente sem energia. A extensão dos danos é atualmente desconhecida. "Os atingidos pelas enchentes serão definitivamente ajudados", diz a governadora. Nos últimos dias, caíram até 370 litros de chuva por metro quadrado em algumas regiões da Baixa Áustria - várias vezes a quantidade típica mensal.

10:10 Níveis do Rio Elba Aumentando na SaxôniaOs níveis de água do rio Elba na Saxônia continuam aumentando. De acordo com os dados do centro de controle de enchentes do estado, o valor em Dresden está em 5,54 metros pela manhã. É previsto que a marca de seis metros seja ultrapassada durante o dia. A partir desse valor, aplica-se o segundo nível de alerta mais alto, o três. Possível enchente de áreas construídas é possível. O nível de alerta três já foi alcançado na estação de medição em Schöna no Elba perto da fronteira com a República Tcheca, onde o nível de água estava em 6,09 metros. O mesmo se aplica à Lusatian Neiße em Görlitz na fronteira com a Polônia, onde a água estava a poucos centímetros do quarto nível de alerta mais alto. Uma seção da rodovia federal 99 em Görlitz foi fechada por motivos de segurança, disse um porta-voz da polícia. O nível de alerta para o estágio 3 aqui é de 4,80 metros.

09:49 Enchente de Cem Anos na República Tcheca: Homem Morre em Águas de EnchenteOcorreu a primeira morte registrada nas enchentes na República Tcheca. As autoridades também mencionam pelo menos sete pessoas desaparecidas. Um homem foi encontrado afogado no pequeno rio Krasovka no distrito de Bruntal na parte oriental da Morávia-Silésia, informou o presidente da polícia, Martin Vondrasek, na rádio pública. Entre os desaparecidos estão três pessoas que dirigiram um carro para um rio em fúria perto de Jesenik nas montanhas Hrubý Jeseník. Não há sinal do veículo. Os outros caíram em vários cursos d'água, como o rio Otava.

09:17 Senhora Escorrega e mergulha na Neiße em GoerlitzUma senhora teve um infeliz escorregão e acabou mergulhando na Neiße perto do Parkhotel Merkur em Goerlitz, como informado inicialmente pela polícia. Após esse incidente, ela foi levada pela correnteza por aproximadamente 700 metros antes de conseguir sair perto da barragem de Vierradmühle. Ela está sendo tratada em uma unidade médica por hipotermia.

09:00 Organização de Socorro Técnico se Preparando para Operações em Elba e OderA Organização de Socorro Técnico (THW) está se preparando para potenciais situações de enchentes no Leste da Alemanha, segundo seu diretor, Fritz-Helge Voss, durante o "Morning Magazine" da ZDF. Caso necessário, a organização está preparada para enviar contingentes maiores para o Elba e Oder. Os moradores das áreas afetadas são aconselhados a estocar suprimentos essenciais, de acordo com Voss. Voss também menciona que a Alemanha tem tido sorte até agora, mas os rios Elba, Neiße e Oder são esperados para transbordar nesta semana. No fim de semana, a THW enviou cerca de 140 pessoas para a Baviera e Saxônia, incluindo serviços na ponte Carolabridge desabada em Dresden. Voss alerta que esta é a quarta grande enchente na Alemanha este ano, e é importante estar preparado e investir em equipamentos. "No final das contas, são despesas de adaptação ao clima", diz Voss.

08:43 Governo Polonês Revisa Medidas de Resposta a EmergênciasApós enchentes severas no sudoeste da Polônia, o primeiro-ministro Donald Tusk convocou uma reunião do gabinete de emergência na manhã de segunda-feira. Tusk preparou um decreto declarando estado de emergência, aguardando aprovação do gabinete. Chuvas pesadas causaram enchentes no sudoeste da Polônia, especialmente em Nysa, uma cidade na região de Opole, durante a noite. A sala de emergência do hospital local foi inundada pela água do Glatzer Neiße, um afluente do Oder, como informado pela agência de notícias PAP. Cerca de 33 pacientes, incluindo crianças e mulheres grávidas, foram evacuados usando barcos.

08:15 Situação de Enchentes em Baviera se AgravaApesar das condições tensas em algumas áreas da Baviera, mais chuva é esperada. A situação de enchentes não melhorou significativamente nas regiões afetadas nas últimas 24 horas, de acordo com relatórios policiais. O Serviço de Informação de Águas Altas (HND) espera que os níveis de água aumentem novamente devido à chuva. O Donau em Passau, o Vils em Vilshofen e o Isar em Munique são esperados para serem afetados. A situação é esperada para melhorar gradualmente a partir de quarta-feira. De acordo com o Serviço Meteorológico Alemão (DWD), a chuva cairá das montanhas até a planície, com totais de 40 a 70 litros por metro quadrado em algumas áreas, e até 90 litros em áreas de estagnação.

07:32 República Tcheca: Águas de Enchentes Persistem, Níveis Continuam AumentandoNão há sinais de alívio nas áreas inundadas e alagadas da República Tcheca. A onda de enchentes no rio March (Morava) alcançou Litovel, a cerca de 200 quilômetros a leste de Praga. entire streets are submerged, according to the CTK news agency. The local authorities of the nearly 10,000-resident town have urged the population to avoid hindering the emergency services. "We anticipate a further increase in the water level of the river in the following few hours," warns the mayor on social media.

07:03 Barragem Rompe na Polônia: Medo de Onda de EnchentesApós o rompimento de uma barragem na Polônia, os moradores da região ao redor do Glatzer Neiße estão preocupados com as ondas de enchentes que se aproximam. Vídeos mostram o poder destrutivo das águas bravas.

06:40 Inundações Mortais na Polônia, Áustria e RomêniaA Polônia, a República Tcheca e a Baixa Áustria estão lidando com as consequências de uma enchente secular, e a situação na Romênia é crítica devido às chuvas pesadas. Pelo menos oito pessoas morreram devido às enchentes em alguns países da UE: um bombeiro na Áustria, um homem na Polônia e seis pessoas na Romênia.

06:12 Evacuações Forçadas na República Tcheca Devido às EnchentesDurante as piores tempestades da memória recente, as águas de enchentes engoliram cidades inteiras, como Jeseník nas montanhas Hrubý Jeseník e Krnov na fronteira com a Polônia. Em Jeseník, os serviços de emergência tiveram que resgatar inúmeras pessoas usando barcos e helicópteros. Após a retirada das águas de enchentes, houve risco de deslizamentos em vários locais.

05:49 Passageiros de Cruzeiro Presos em VienaDevido aos níveis elevados de água no Danúbio devido às chuvas pesadas, os passageiros de um navio de cruzeiro suíço estão Currently stuck in Vienna. Around 100 passengers and about 40 crew members cannot leave the "Thurgau Prestige" at the dock due to the flooded gangway to the pier, as reported by the Swiss broadcaster SRF, citing Thurgau Travel. The passengers are not allowed to disembark since the ship is stranded. According to reports, other cruise ships are also stranded in Vienna. Local authorities will determine when the passengers can disembark, according to Thurgau Travel. Residents on the ship have been informed they must stay on board until at least Tuesday. The "Thurgau Prestige" was supposed to sail from Linz to Budapest and back, but it is now stuck in Vienna.

The storm "Anett", internationally known as "Boris", has resulted in torrential rain and flooding in Poland, the Czech Republic, Austria, and Romania. At least eight people have perished so far.

As enchentes também afetaram a República Tcheca, causando danos significativos e evacuações em Ostrava, a terceira maior cidade.

Inundações na Europa resultaram em uma tragédia com a perda de vidas em vários países, incluindo a República Checa, onde uma pessoa afogou-se no rio Krasovka, na região de Morávia-Silésia.

