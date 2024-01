Une balade à bord du "TMZ des visites fantômes" de Brooklyn

Mais il n'y a qu'un seul chariot entièrement noir.

Il descend l'artère Atlantic Avenue de Brooklyn, avec les mots "Madame Morbid" peints sur le côté. Lorsque la porte s'ouvre pour laisser descendre les clients, une effrayante bouffée de fumée s'échappe également.

Madame Morbid est une société de tourisme, mais c'est aussi l'alter ego d'Allison Chase, la fondatrice de la société.

Mme Chase, qui porte des vêtements victoriens noirs lorsqu'elle travaille, emmène ses clients dans des visites guidées à travers le côté le plus glauque de l'arrondissement le plus cool de New York, en leur indiquant les sites de meurtres célèbres, d'apparitions de fantômes et bien plus encore.

"C'est un peu comme une attraction Disney sur roues", explique Chase à CNN Travel. "J'aime l'appeler le TMZ des visites de fantômes.

Si l'on trouve quelques adresses célèbres le long de l'itinéraire, comme Prospect Park et le Brooklyn Navy Yard, tous les lieux ne sont pas aussi facilement reconnaissables.

C'est le cas de la piscine du parc McCarren, située à Williamsburg, près de l'endroit où le trolley prend ses clients. Aujourd'hui, la piscine accueille des séries de films et des concerts, mais cela n'a pas toujours été le cas.

"La piscine du parc McCarren a été construite dans les années 1930 par Robert Moses dans le cadre du New Deal", explique M. Chase.

"C'était l'une des plus grandes piscines pendant de nombreuses années. Certaines personnes s'y sont noyées. Le quartier s'est dégradé pendant un certain temps et la piscine a été abandonnée. C'était un lieu de prédilection pour les sans-abri et les toxicomanes, et de nombreuses personnes y sont mortes".

À l'ère des obsédés du "true crime" et des sites de fans consacrés à l'élucidation des affaires de meurtres non résolus, l'amour de Chase pour tout ce qui est macabre est non seulement bienvenu, mais célébré.

Elle possède une connaissance encyclopédique des meurtriers célèbres, en particulier des femmes dont l'histoire n'est pas aussi bien connue, et des anecdotes sur ces tueurs.

"J'adore Ted Bundy", avoue-t-elle. L'étranger à côté de moi" était un livre tellement extraordinaire qu'il est difficile de ne pas s'enticher de lui. Je suis allée à Seattle et j'ai fait une visite guidée de trois jours sur Ted Bundy. C'est mon préféré".

Bien que Mme Chase ne soit pas originaire de Brooklyn, elle a la chair de poule : son père dirige l'une des plus grandes entreprises de maisons hantées d'Amérique, si bien qu'il n'y avait rien d'étrange à ce qu'une cargaison de faux globes oculaires arrive sur le pas de la porte familiale lorsqu'elle était enfant.

Mais il a fallu un voyage à Londres et une visite guidée dans un bus à impériale pour qu'elle ait l'idée de transposer le concept aux États-Unis.

Les clients qui réservent en ligne reçoivent l'adresse d'un arrêt de bus dans l'enclave branchée de Williamsburg. De là, ils sont accompagnés à travers plusieurs quartiers historiques de Brooklyn, notamment Boerum Hill, Brooklyn Heights et Park Slope.

La visite aborde également la question de l'embourgeoisement, car de nombreux lieux où se sont déroulés les morts et les conflits ont été reconstruits - dans un cas, il s'agit d'un gigantesque avant-poste du magasin d'articles de bureau Staples.

Des "personnages" célèbres de la ville de New York, comme Joan Rivers, Judge Judy et Walt Whitman, sont également évoqués tout au long du parcours.

La première visite en trolley a eu lieu le 13 octobre 2017, un vendredi par hasard. Malgré quelques problèmes initiaux - comme le chariot lui-même qui est mort au milieu de la tournée inaugurale - les offres Groupon et le bouche-à-oreille (le chariot lui-même agit comme une forme de marketing mobile) ont aidé l'entreprise à se développer au cours de sa deuxième année.

Bien que Madame Morbid connaisse un regain d'intérêt chaque année à l'occasion d'Halloween, l'ambiance du 31 octobre dure toute l'année.

Chase et sa compagnie ont depuis élargi leurs visites pour y inclure des visites ponctuelles à thème, comme une visite réservée aux couples pour la Saint-Valentin (où chaque invité reçoit une rose noire en souvenir) et une visite nocturne spéciale pour les pleines lunes, où les invités peuvent manger des gâteaux de lune et, s'ils le souhaitent, hurler dans le ciel.

Le personnage de Chase est un mélange de Victoriana et de vaudeville, avec de nombreuses blagues, souvent à ses propres dépens. Bien qu'elle soit convaincue que la mort peut être un sujet aussi drôle que n'importe quel autre, les visiteurs ont parfois besoin d'un peu de temps pour se faire à l'idée.

"Vous voulez entendre ma blague préférée sur les fantômes ?

"Bien sûr !", répond un invité.

"C'est ça l'esprit.

Il y a une pause.

"C'est ça. C'est la blague."

Finalement, les gloussements nerveux des invités se transforment en véritables rires, et Chase commence à distribuer des "ghost poop" (guimauves) à tous les passagers du chariot. Ce n'est pas la dernière fois qu'ils lui mangent dans la main.

