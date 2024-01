Les chefs de file du Congrès s'apprêtent à conclure un accord sur les niveaux de financement globaux, mais la menace d'un shutdown plane toujours

Le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, et le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, se rapprochent d'un accord visant à fixer les niveaux de financement du gouvernement fédéral, selon des sources du Congrès. Mais cela ne signifie pas qu'une fermeture du gouvernement sera évitée dans le courant du mois.

Se mettre d'accord sur un niveau global de dépenses est une première étape clé dans le financement du gouvernement - et les assistants de Johnson et Schumer ont passé des semaines à essayer de parvenir à un accord sur ce chiffre.

Mais une fois ce chiffre convenu, le Congrès devra soit adopter des projets de loi de financement pour maintenir le gouvernement ouvert jusqu'en septembre, soit une mesure palliative connue sous le nom de résolution permanente pour prolonger le financement et éviter une fermeture.

C'est là que les choses risquent de se gâter.

Les deux parties devront se mettre d'accord sur les programmes fédéraux à financer - et à ne pas financer - et de nombreux républicains de la Chambre des représentants réclament d' ores et déjà des dispositions visant à réprimer l'immigration à la frontière méridionale. Si ce n'est pas le cas, ils devraient fermer le gouvernement et ne pas approuver de financement supplémentaire tant que la Maison Blanche n'aura pas accédé à leurs demandes.

Lorsque les législateurs reviendront la semaine prochaine, ils n'auront que dix jours pour éviter une fermeture partielle du gouvernement. La première échéance est le 19 janvier, pour les programmes de construction militaire, de la Food and Drug Administration, de l'agriculture, des anciens combattants, du logement et du développement urbain. Le financement du reste du gouvernement expire le 2 février, y compris pour des agences clés telles que le Pentagone, le ministère du travail, le ministère de la santé et des services sociaux et le ministère de la sécurité intérieure.

M. Johnson et M. Schumer ont négocié la fixation de niveaux de dépenses conformes à la loi bipartisane de juin dernier sur le relèvement de la limite de la dette nationale. Cet accord prévoyait un niveau de financement de 1,59 trillion de dollars, dont 886 milliards de dollars pour la défense. Mais cet accord s'est heurté à la résistance des conservateurs de la Chambre des représentants, qui exigeaient des coupes plus importantes.

Selon des sources parlementaires, M. Johnson et M. Schumer ont négocié des réductions de dépenses dans le cadre de cet accord.

Les républicains de la Chambre des représentants cherchent à accélérer la réduction des dépenses de l'IRS et à récupérer les fonds d'aide non dépensés de la Covid-19 dans le cadre de leurs réductions.

S'adressant aux journalistes mercredi, M. Schumer s'est montré optimiste quant à la possibilité d'éviter un shutdown et de parvenir à un accord sur les niveaux de financement.

"Nous avons fait de très bons progrès à cet égard et nous nous en rapprochons", a déclaré M. Schumer. "J'espère que nous parviendrons bientôt à un accord sur le budget et que nous pourrons éviter cette fermeture.

