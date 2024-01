Sara Stewart

Opinion : Ces personnes sont grosses. Ce n'est pas votre problème

Mme Gordon est une écrivaine qui a commencé sa carrière en tant que blogueuse anonyme sous le nom de plume "Your Fat Friend", d'après une lettre qu'elle a envoyée à une amie pour expliquer comment elle, en tant que femme de 350 kilos, aimerait que l'on s'adresse à elle.

Dans le film, Gordon lit un extrait de son essai: "Dites simplement "grosse". "Pas 'curvy' ou 'chubby' ou 'chunky' ou 'fluffy' ou 'more to love' ou 'big guy' ou 'full-figured' ou 'big-boned' ou 'queen size' ou 'husky' ou 'obese' ou 'overweight'. Dites simplement "gros".

Elle a écrit cette missive en privé, mais l'a ensuite publiée sur son blog. Elle est devenue virale et a fait de Gordon une voix acerbe et trop rare qui défend la dignité des personnes grosses. Depuis, elle a écrit deux livres et est devenue co-animatrice du podcast "Maintenance Phase", où elle et son co-animateur Michael Hobbes décortiquent l'industrie du régime et du bien-être, du test présidentiel de fitness à l'engouement pour le fen-phen, en passant par l'obsession actuelle pour l'Ozempic.

Mais la majeure partie du film est consacrée à la vie personnelle de Gordon : ses relations avec ses parents aimants, sa vie avec son chien dans son joli quartier de Portland, dans l'Oregon, et surtout les nombreuses indignités, petites et grandes, qu'elle rencontre en tant que personne grosse dans un monde programmé pour considérer les gros corps avec dégoût.

Dans l'une des anecdotes les plus sombres du film, elle s'ouvre sur son traumatisme lié à l'avion. Depuis le moment où elle sait qu'elle doit prendre l'avion, jusqu'à l'embarquement et le fait de savoir que tout le monde autour d'elle la considère comme un fardeau et un handicap, elle décrit le sentiment de malaise physique que lui procure le fait d'exister en tant que personne que les autres considèrent avec hostilité, colère et répulsion. (Elle a également écrit sur la résistance au terme "fatphobie" pour décrire ce comportement, arguant que "les attitudes discriminatoires ne sont pas une maladie mentale").

Elle évoque également des années de rejet par les médecins qu'elle a consultés, des professionnels de la santé qui refusent souvent de traiter ce pour quoi elle est venue les voir et qui se contentent de lui dire de perdre du poids avant qu'elle ne revienne. Gordon, qui a lutté contre des troubles alimentaires, explique qu'elle a traversé une période de huit ans au cours de laquelle elle a tout simplement cessé de chercher de l'aide médicale.

L'auteure Roxane Gay a parlé et écrit sur cette hypocrisie - l'idée que les personnes grosses ne font pas assez attention à leur santé, alors qu'elles sont vilipendées par les professionnels auprès desquels elles cherchent de l'aide ou un traitement. Dans une interview accordée à Lindy West en 2017, Gay a déclaré : "La moitié des problèmes auxquels les personnes grosses sont confrontées sont dus à l'accumulation d'un manque de soins de santé. Ce n'est pas parce que vous êtes gros que vous avez soudainement du diabète ou de l'hypertension, c'est parce que vous allez chez le médecin pour un examen médical, une angine ou des palpitations cardiaques et qu'il vous dit simplement "Vous êtes gros, perdez du poids" et ne vous traite pas, puis vous arrêtez d'aller chez le médecin. Dix ans plus tard, les problèmes médicaux se multiplient. Parce que vous êtes un corps humain et que vous n'avez pas vu de professionnels de la santé compétents. C'est une honte.

Comme le reconnaît Gordon, de nombreuses personnes minces (qu'il s'agisse de professionnels de la santé ou d'inconnus) présument qu'elles savent mieux qu'une personne grosse ce qu'elle doit ou ne doit pas manger. Mme Gordon se souvient d'une femme qui a retiré un melon de son panier d'épicerie en lui disant qu'il contenait trop de sucre. "C'est un melon! s'exclame-t-elle avec incrédulité devant la caméra.

Mais comme elle et d'autres activistes de la graisse le disent publiquement depuis des années, il est risible de penser qu'ils ne connaissent pas les recommandations en matière de nutrition et de santé, les avantages de l'exercice physique et les dangers du diabète et d'autres maladies liées à l'obésité. En l'écoutant décrire l'intrusion permanente de remarques acerbes et de regards désapprobateurs de la part d'inconnus, ainsi que les commentaires entendus de personnes désespérées de perdre cinq ou dix kilos - tout ce qu'il faut, précise Gordon, pour éviter de ressembler à son propre corps -, on commence à comprendre la gravité de l'examen préjudiciable auquel sont soumises les personnes obèses.

Ce que Gordon fait de si radical, de concert avec les écrits et le plaidoyer de personnes comme Roxane Gay ("Hunger") et Lindy West ("Shrill"), c'est de souligner qu'à un niveau très élémentaire, tout cela ne regarde personne d'autre. Le corps de certaines personnes est tout simplement fait pour être gros. En fait, comme elle le dit dans le film, la majorité des Américains sont en surpoids. Cela signifie que toute l'anti-graisse, toute l'agitation, la dénonciation et la honte sont dirigées vers la plupart des habitants de ce pays, qui sont censés les accepter avec un sourire d'excuse et ne jamais, au grand jamais, s'opposer à la déshumanisation systématique dont ils font l'objet. Et, à Dieu ne plaise, ne jamais plaider en faveur d'une véritable célébration des corps gras.

Car, comme Gordon en a fait l'expérience, le fait de s'opposer peut avoir des conséquences terrifiantes. À un moment du film, elle est victime d'un "doxxing" : ses informations personnelles sont publiées en ligne, y compris son adresse personnelle et son numéro de sécurité sociale. "Le contraste est saisissant avec le nombre de personnes minces, par exemple, qui publient des messages sur la positivité du corps et se montrent en train de manger une part de pizza. Le message d'une personne mince recevra des commentaires du type : 'Oui, j'ai compris ! Nous l'adorons. Nous aimons ça". Et une personne grosse recevra des menaces de mort, n'est-ce pas ?", a-t-elle déclaré à People.

Il y a une rébellion féministe importante inhérente à la défense de l'acceptation de la graisse - et de la célébration de la graisse. Comme l'a écrit Mme West : "Lorsque vous faites croire aux femmes que nous sommes insignifiantes, que nous sommes brisées, que nous sommes malades, que le seul remède est la famine, la restriction et la petitesse ; lorsque vous montez les femmes les unes contre les autres, que vous nous maintenez enchaînées par la honte et la faim, obsédées par nos défauts plutôt que par notre pouvoir et notre potentiel ; lorsque vous tirez parti de tout cela pour saper notre argent et notre temps - cela fait bouger le gouvernail du monde. Cela oriente l'humanité vers le conservatisme, les murs et les intérêts étroits des hommes, et cela nous maintient à la dérive dans des eaux où la sécurité et l'humanité des femmes sont secondaires par rapport au plaisir et à la commodité des hommes".

Gordon commente également, dans le film, l'obsession de surveiller la façon dont les personnalités publiques - en particulier les femmes - changent de forme, comme si nous avions tous le droit de savoir comment et pourquoi elles l'ont fait. De juger leurs choix. Gabourey Sidibe, Rebel Wilson et Adele sont autant d'exemples de célébrités qui ont radicalement changé de silhouette ces dernières années. Le plaidoyer public de Gordon pour que les gens se retirent et laissent Adele tranquille a atteint la chanteuse elle-même ; le film cite un tweet de la chanteuse remerciant Gordon pour son essai.

Cela dit, les suggestions de Gordon sur la façon de changer le monde en tant qu'alliée (je suis une personne mince, d'autant plus que j'ai été atteinte d'un cancer) sont un peu plus difficiles qu'elle ne le laisse entendre dans le film. J'ai donc fait quelques recherches et rassemblé quelques conseils d'activistes obèses en ligne :

"L'hypothèse selon laquelle les personnes grosses veulent perdre du poids, qu'elles sont ou devraient être au régime, qu'elles détestent leur corps ou ne sont pas à l'aise avec elles-mêmes est incroyablement préjudiciable et perpétue la haine de soi que l'on apprend aux personnes grosses à ressentir", a écrit Chloe Papas, basée à Melbourne, sur le site ABC Everyday, spécialisé dans les modes de vie. "Nesupposez pas qu'une personne grosse dans votre vie veut changer son corps, et surtout, ne supposez pas qu'elle veut des conseils à ce sujet.

"Anticiper les besoins des personnes grosses dans ma vie, faire de mon mieux pour y répondre, et rectifier le tir quand je ne suis pas à la hauteur", a résolu Logan Howlett dans EverydayFeminism.com. "Par exemple, je donne un cours sur l'autogestion du bien-être et lorsque j'ai vérifié la salle dans laquelle j'allais donner le cours, je me suis assurée qu'il y avait des chaises confortables sans bras pour que les personnes grosses de ma classe n'aient pas à se débattre avec des bras de chaise inconfortables.

"Interpellez les humoristes qui font des blagues sur les gros, dans les forums publics", écrit l'auteure Rebecca Rose Vassy, qui propose "dix façons radicales d'être un allié des gros" sur le site de thérapie TamaraPincus.com. "Il ne suffit pas de ne pas rire à une blague sur les gros (et beaucoup d'entre vous le font encore, soyons honnêtes). Vous devez dire aux humoristes, aux animateurs de fin de soirée et, oui, même à vos amis et à vos collègues de travail que leur "blague" était un coup de poing et qu'elle n'était tout simplement pas drôle. Faites-le dans des tweets, des commentaires ou des groupes où les autres peuvent voir et entendre vos objections, et où le plaisantin doit répondre de ses actes. Vous vous dites peut-être que ce n'est qu'une blague, mais croyez-nous, l'humour anti-graisse a des conséquences psychologiques et émotionnelles qui ne prêtent pas à rire.

Effacez les mots "épidémie d'obésité" de votre vocabulaire", déclare Dani Beckett dans Vice. "La diabolisation des corps gras est un outil classique utilisé par les gouvernements pour désigner des boucs émissaires. Lorsqu'ils parlent d'"épidémie d'obésité", ils utilisent un langage codé pour vous amener à rejeter la responsabilité de problèmes sociétaux systématiques (pauvreté, criminalité, changement climatique) sur les communautés pauvres et les communautés de couleur. Vous êtes plus intelligents que cela".

Allez voir "Your Fat Friend" dans les salles de cinéma. Je parie qu'il changera votre façon de voir vos interactions avec les personnes grosses dans votre vie - et qu'il renforcera considérablement votre volonté de remettre en question la façon lamentable dont elles ont été traitées depuis presque toujours.

Source: edition.cnn.com