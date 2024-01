Laura Belin

Opinion : 4 facteurs qui pourraient influencer le choix du vainqueur dans l'Iowa

Bien que DeSantis et Haley aient peu de chances de battre l'ancien président Donald Trump dans l'Iowa, ils considèrent tous deux qu'une bonne deuxième place est essentielle pour devenir la dernière personne debout entre Trump et l'investiture de 2024. En outre, dépasser les attentes dans l'Iowa serait un signe de potentiel pour la campagne de 2028, lorsque le champ d'action du GOP pourrait être très ouvert.

Derécents sondages réalisés auprès des participants aux caucus républicains de l'Iowa placent Mme Haley et M. DeSantis dans les dix premiers, le gouverneur de Floride étant légèrement en tête et les deux étant loin derrière M. Trump. Mais les changements de dynamique tardifs sont fréquents dans l'Iowa, de sorte que l'un ou l'autre candidat pourrait terminer loin devant l'autre le soir du caucus.

Parmi les facteurs susceptibles d'influencer le résultat, citons

L'assemblée générale de CNN

J'ai appris une chose en observant de nombreux candidats à la présidence dans l'Iowa : Les électeurs sont beaucoup moins prévisibles que les journalistes. Il est probable que Mme Haley et M. DeSantis aient répété une phrase (ou un pivot) pour toute question posée par un journaliste lors d'un événement de campagne ou d'un forum télévisé. Mais on ne sait jamais ce qu'un spectateur politiquement engagé va soulever.

C'est ce qui s'est passé la semaine dernière dans le New Hampshire. Malheureusement pour Mme Haley, elle a mal répondu à la question sur la guerre de Sécession lors d'une journée de faible actualité, ce qui signifie que beaucoup plus de gens ont vu la vidéo et que davantage de journalistes ont couvert la réponse maladroite de la candidate et ses tentatives de nettoyage.

Les réunions publiques de CNN avec Mme Haley et M. DeSantis à Des Moines, jeudi, pourraient donc être importantes, non seulement pour les électeurs indécis qui se rendront en direct au caucus, mais aussi parce que beaucoup d'autres électeurs entendront plus tard des extraits sonores dignes d'être diffusés.

Les gaffes deviennent virales plus souvent que les clips d'un candidat qui réussit vraiment à répondre à une question. Par conséquent, DeSantis et Haley voudront avant tout éviter les faux pas. Mais ils devraient également essayer de créer des moments de chute de micro que leurs campagnes pourront promouvoir sur les médias sociaux, ou dans une publicité numérique ou télévisée de clôture pour l'Iowa.

Débat sur CNN

Les débats du GOP de ce cycle ont eu un peu l'air d'une "table d'enfant". Mais avec seulement Haley et DeSantis sur scène(Trump participera à la place à une réunion publique de Fox News), le débat organisé par CNN à Des Moines le 10 janvier pourrait susciter plus d'intérêt et d'engagement de la part des téléspectateurs. Ce sera la dernière chance pour Haley et DeSantis de toucher un public national avant les caucus, et ils n'auront pas à se battre pour obtenir un temps de parole - ou à faire face au comportement de Vivek Ramaswamy, qui cherche à attirer l'attention.

Une bonne performance lors d'un débat peut permettre de gagner des électeurs indécis. Mais surtout, elle dynamise ceux qui se sont déjà engagés en faveur d'un candidat. La participation à un caucus prend beaucoup plus de temps que le dépôt d'un bulletin de vote lors d'une élection primaire. Si vous vous déplacez par une soirée froide et sombre de janvier, vous devez être convaincu que votre candidat en vaut la peine.

À l'inverse, une gaffe qui entraîne une couverture médiatique négative pendant des jours peut démoraliser les partisans. Ayant été capitaine de circonscription pour des candidats démocrates avant les caucus de l'Iowa de 2004 et 2008, je sais que certaines personnes changent d'avis après avoir promis de soutenir un candidat, ou ne se présentent tout simplement pas le soir du caucus.

Jeu de terrain

Le super PAC pro-DeSantis Never Back Down affirme avoir formé des centaines de démarcheurs qui ont frappé à des centaines de milliers de portes en Iowa, dans l'espoir de convaincre les électeurs que DeSantis est un meilleur candidat que Trump.

Pendant ce temps, la campagne de Mme Haley a embauché du personnel dans l'Iowa le mois dernier et espère bénéficier de l'opération sur le terrain de l'association Americans for Prosperity Action, financée par les Koch, qui a soutenu Mme Haley en novembre.

Mais soyons réalistes : L'AFP Action a déjà dépensé des millions de dollars l'année dernière en publipostage, en publicités numériques et en démarchage. Leurs messages - Trump ne peut pas battre Joe Biden, Trump a trop de bagages - sont clairement tombés à plat auprès de la plupart des participants potentiels aux caucus républicains. Les courriers plus récents de l'AFP Action aux habitants de l'Iowa ont présenté des arguments positifs en faveur de Mme Haley. Il n'est pas certain qu'ils puissent faire bouger les choses pour les républicains sceptiques à l'égard de Trump ou pour les indépendants.

La campagne de M. Trump semble être de loin la plus efficace dans l'Iowa. Lors de tous les récents rassemblements qu'il a organisés ici, les orateurs ont expliqué les rouages de la participation à un caucus et ont incité les participants à s'inscrire en tant que "capitaines de caucus". Les bénévoles qui recrutent leurs propres amis et voisins sont généralement plus efficaces que les démarcheurs rémunérés qui se présentent à la porte d'un inconnu.

Des témoignages anecdotiques suggèrent que DeSantis a rassemblé plus de bénévoles de campagne dans l'Iowa que Haley. Cela pourrait lui donner un léger avantage, si ces personnes sont motivées dans les dernières semaines.

La météo

La météo est toujours un facteur de risque pour un événement hivernal dans l'Iowa. Une nuit claire et fraîche n'avantagerait personne.

La neige ou le verglas le 15 janvier profiteraient probablement à M. Trump, dont les partisans sont "plus engagés et enthousiastes", selon le dernier sondage réalisé dans l'Iowa par Selzer & Co pour le Des Moines Register, NBC News et Mediacom.

Le mauvais temps pourrait également donner un avantage à Mme Haley sur M. DeSantis, puisqu'elle semble mieux réussir dans les banlieues, où les municipalités bien financées s'occupent du déneigement. Pour les habitants de l'Iowa vivant dans des zones rurales ou des petites villes, il pourrait être plus difficile de parcourir des kilomètres pour se rendre sur le site d'un caucus.

