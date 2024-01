Une explosion meurtrière a ébranlé les dirigeants iraniens. Alors que les accusations fusent, voici ce qu'il faut savoir

Mercredi, au moins 84 personnes ont été tuées et 284 autres blessées dans la ville iranienne de Kerman à la suite de deux explosions près du lieu de sépulture du commandant militaire assassiné Qasem Soleimani.

On ne sait pas qui est à l'origine de cette attaque, qui survient alors que l'on craint que la guerre d'Israël contre Gaza ne s'étende à d'autres parties du Moyen-Orient, ce qui pourrait entraîner l'intervention de puissances régionales et des États-Unis.

Voici ce que nous savons sur les attentats de Kerman :

Que disent les autorités iraniennes ?

Aucun groupe n'a revendiqué la responsabilité de l'attaque, mais les responsables iraniens se sont empressés de blâmer Israël et ont déclaré qu'il en paierait le prix.

"Je préviens le régime sioniste : ne doutez pas que vous paierez un lourd tribut pour ce crime et les crimes que vous avez commis", a déclaré le président iranien Ebrahim Raisi dans un discours télévisé prononcé à Téhéran. Il a prévenu que la punition d'Israël serait "regrettable et sévère".

L'armée israélienne a déclaré à CNN qu'elle n'avait "aucun commentaire" à faire sur les explosions en Iran. Israël ne répond généralement pas aux allégations selon lesquelles il aurait mené des opérations contre des intérêts iraniens.

"Washington affirme que les États-Unis et Israël n'ont joué aucun rôle dans l'attentat terroriste de Kerman, en Iran. Vraiment ?" Mohammad Jamshidi, chef de cabinet adjoint de M. Raisi pour les affaires politiques, a écrit sur X, anciennement Twitter. "Un renard sent d'abord sa propre tanière. Ne vous y trompez pas. La responsabilité de ce crime incombe aux régimes américain et sioniste, et le terrorisme n'est qu'un outil".

L'Iran et Israël sont des ennemis acharnés. L'Iran soutient des groupes anti-israéliens comme le Hamas et le Hezbollah, tandis qu'Israël a juré d'empêcher Téhéran d'obtenir une bombe nucléaire et est accusé par l'Iran de mener des attaques pour perturber son programme nucléaire.

Le porte-parole du département d'État américain, Matt Miller, a déclaré que les États-Unis n'étaient pas impliqués dans les attentats, ajoutant qu'ils ne disposaient "d'aucune information indépendante" sur les explosions et qu'ils ne pouvaient donc pas se prononcer sur leurs auteurs. Mais il a ajouté que les États-Unis n'avaient "aucune raison de croire qu'Israël était impliqué".

Qui est susceptible d'être à l'origine des attentats ?

La République islamique a plusieurs adversaires en dehors d'Israël, notamment l'opposition iranienne et les groupes séparatistes à l'intérieur et à l'extérieur du pays, ainsi que l'ISIS.

Elle est confrontée à des mouvements séparatistes dans la province du Sistan-Balouchestan, frontalière du Pakistan, ainsi qu'à des séparatistes arabes dans la province d'Ahvaz, frontalière de l'Irak, qui auraient tous deux perpétré des attentats terroristes dans le pays ces dernières années.

L'Iran a également été attaqué par ISIS et ses affiliés à plusieurs reprises au cours de la dernière décennie.

Le groupe d'opposition en exil le plus important d'Iran est le Mujahedin-e-Khalq, que Téhéran accuse l'Arabie saoudite de soutenir. Mais cette organisation n'est pas connue pour avoir commis des actes terroristes en Iran depuis des années, et les relations entre l'Arabie saoudite et l'Iran se sont considérablement améliorées depuis l'année dernière.

Ali Vaez, conseiller principal à l'International Crisis Group, un groupe de réflexion basé à Bruxelles, a écrit sur X que si Israël était derrière l'attaque, cela ferait partie d'une campagne de provocation maximale "pour inciter l'Iran à commettre une erreur qui justifierait l'extension de la guerre (avec le Hamas) et l'implication des États-Unis".

Mais il a ajouté que l'attaque ne portait pas les marques d'une opération israélienne, mais plutôt celles d'ISIS ou de séparatistes baloutches.

Un haut responsable de la Maison Blanche a déclaré mercredi aux journalistes que les explosions "ressemblent à une attaque terroriste". Il a ajouté que ces attaques étaient "le type de choses que nous avons vu ISIS faire dans le passé" et que c'était "notre hypothèse de départ pour le moment".

L'ISIS et le groupe Khorasan, une branche de l'ISIS en Afghanistan, ont des antécédents d'attaques terroristes en Iran et ont tendance à essayer d'infliger un plus grand nombre de victimes civiles, a déclaré Sanam Vakil, chef adjoint du programme Moyen-Orient Afrique du Nord au groupe de réflexion Chatham House à Londres.

"Le fait qu'aucun groupe n'ait encore endossé la responsabilité de l'attentat pourrait mettre en doute cette hypothèse de travail sur la responsabilité d'un groupe terroriste", a-t-elle ajouté.

Quelle est la place de cet événement dans la situation régionale ?

L'explosion de Kerman s'est produite dans un contexte de tensions accrues dans la région, alors qu'Israël mène une guerre de trois mois contre le Hamas à Gaza, à la suite de l'attaque du groupe militant contre Israël le 7 octobre.

Cette guerre a donné lieu à des escarmouches au-delà d'Israël et de Gaza, impliquant souvent des milices soutenues par l'Iran.

Mardi, un haut responsable du Hamas a été tué dans la banlieue de Beyrouth lors d'une explosion dont un responsable américain a déclaré à CNN qu'elle avait été perpétrée par Israël. Israël n'a ni confirmé ni nié son implication, mais le Hamas et le Hezbollah, groupe libanais soutenu par l'Iran qui contrôle la banlieue, ont accusé Israël et tous deux ont juré de se venger.

La semaine dernière, l'Iran et plusieurs de ses mandataires armés ont accusé Israël d'avoir assassiné le haut commandant iranien Seyyed Razi en Syrie, promettant des représailles. Israël n'a fait aucun commentaire à ce sujet.

Israël accuse Téhéran de financer et d'armer le Hamas. Le mois dernier, le ministre israélien de la défense, Yoav Gallant, a déclaré que son pays était engagé dans une "guerre à plusieurs arènes" et qu'il était attaqué sur sept fronts, dont celui de l'Iran. "Nous avons déjà répondu et agi dans six de ces décrets", a-t-il déclaré.

Jeudi, un commandant d'un groupe du Front de mobilisation populaire, soutenu par l'Iran, a été tué lors d'une frappe non identifiée sur leur base à l'est de Bagdad, en Irak, a déclaré une source du FMP à CNN.

Quelle sera la réaction de l'Iran ?

La colère couvait déjà en Iran à la suite de l'assassinat de Mousavi, que Téhéran a imputé à Israël. L'attentat de Kerman ajoute à l'embarras du gouvernement iranien, en montrant que non seulement il est incapable de maintenir en vie certains de ses hauts fonctionnaires, mais qu'il ne peut pas non plus empêcher les attentats sur son territoire. Le régime pourrait désormais subir une pression interne accrue pour punir Israël, en particulier si les hauts fonctionnaires sont convaincus qu'Israël est à l'origine des attaques de mercredi.

Jeudi, un panneau d'affichage a été dévoilé sur la place principale de Téhéran avec les mots suivants : "Réponse forte, si Dieu le veut" : "Une réponse forte, si Dieu le veut", appelant apparemment le gouvernement à répondre sévèrement à l'attentat de Kerman.

Ces dernières années, l'Iran aurait tenté de tuer des Israéliens en Europe et en Asie pour se venger des opérations qu'Israël aurait menées contre lui, mais en vain. Les critiques de droite du gouvernement iranien considèrent ces tentatives comme des représailles insuffisantes pour l'assassinat de hauts fonctionnaires iraniens, a écrit Mohammad Mazhari dans un document publié par le Stimson Center, un groupe de réflexion basé à Washington DC.

"Les responsables iraniens sont confus et divisés quant à la méthode appropriée pour se venger", a écrit M. Mazhari avant l'assassinat de M. Mousavi. "Leur relative inaction est conforme à une politique de patience stratégique qui cherche à éviter une confrontation directe avec les États-Unis ou Israël.

Téhéran se trouve dans une position délicate, a déclaré M. Vakil. "Pointer du doigt les groupes terroristes permettra à l'Iran d'échapper à cette pression. "Il peut accuser Israël et les États-Unis d'attiser les troubles régionaux, mais blâmer l'EI pour éviter de prendre des mesures.

Barbara Slavin, membre du Stimson Center, a déclaré mercredi à Becky Anderson sur CNN que l'Iran n'avait pas riposté à temps aux attaques dont il avait fait l'objet, "ce qui soulève la question de savoir si la stabilité interne du pays n'est pas en cause".

À la fin de 2022, l'Iran a été secoué par certaines des manifestations les plus importantes depuis la révolution islamique de 1979, provoquées par la mort d'une jeune femme aux mains de la police dite de moralité du pays. Ces manifestations ont été brutalement réprimées.

"Dans l'ensemble, l'attentat de Kerman a une fois de plus mis en évidence la vulnérabilité de l'Iran et l'incapacité du gouvernement à assurer la sécurité", a écrit M. Vaez sur X. "Alors que les forces de sécurité semblent habiles à harceler les femmes qui ne portent pas le hijab, elles ne parviennent pas à sauver leur vie et à les protéger contre le terrorisme."

Samantha Waldenberg et Mostafa Salem de CNN ont contribué à ce reportage.

