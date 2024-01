La réponse surprenante de Costco à la victoire du syndicat des travailleurs : Ce n'est pas vous, c'est nous

La plupart des entreprises ont tendance à réagir de manière agressive aux efforts de syndicalisation, mais Costco a donné une réponse surprenante à la victoire du syndicat.

Le groupe de 238 travailleurs de Norfolk va rejoindre les 18 000 Teamsters de Costco au niveau national, selon le syndicat. Les travailleurs ont notamment déclaré qu'ils espéraient, en devenant membres des Teamsters, avoir une voix pour demander des salaires plus élevés, des cotisations de retraite, des primes et une politique d'assiduité plus souple, entre autres améliorations sur le lieu de travail.

Alors que de nombreuses autres entreprises ont adopté une approche antagoniste à l'égard de leurs travailleurs syndiqués, l'ancien PDG de Costco, Craig Jelinek, et l'actuel PDG, Ron Vachris, se sont associés dans une note envoyée aux employés à la fin du mois de décembre, dans laquelle ils déclaraient qu'ils n'étaient "pas déçus par nos employés ; nous sommes déçus par nous-mêmes en tant que gestionnaires et dirigeants".

"Le fait qu'une majorité d'employés de Norfolk aient estimé qu'ils voulaient ou avaient besoin d'un syndicat constitue un échec de notre part", ont-ils écrit dans une note datée du 29 décembre et envoyée à tous les employés américains. CNN a obtenu une copie de cette note.

M. Jelinek a quitté son poste de PDG le 1er janvier, après l'avoir occupé depuis 2012. M. Vachris est un vétéran de 40 ans chez Costco, où il a commencé à travailler comme conducteur de chariot élévateur.

La Section locale 822 des Teamsters a déclaré qu'il s'agissait de la première victoire du syndicat en matière de syndicalisation chez Costco en deux décennies.

Le retard pris par ces efforts, en particulier chez Costco, s'explique peut-être par le fait que l'entreprise est souvent présentée comme un employeur respectueux des travailleurs.

Alors que ses clients apprécient ses produits de consommation courante à bas prix, tels que le populaire poulet rôti à 4,99 dollars et les hot-dogs à 1,50 dollar, ainsi que d'autres produits de première nécessité tels que les boîtes de haricots en conserve et les multipacks de papier hygiénique, Costco a également été applaudi au fil des ans pour ses politiques favorables aux travailleurs, telles qu'un salaire horaire de départ plus élevé et des prestations de soins de santé abordables, qui entrent en vigueur après 180 jours d'emploi pour les nouvelles recrues.

Le détaillant est réputé pour avoir l'un des taux de rotation les plus bas du secteur de la distribution.

Contrairement à Costco, d'autres entreprises, comme Starbucks, se sont fermement opposées à la syndicalisation.

Il y a près de deux ans, le premier établissement Starbucks a voté en faveur de la syndicalisation, déclenchant une campagne nationale de syndicalisation. Au cours de cette période, Starbucks a lutté contre les efforts déployés, agissant parfois de manière illégale, selon les conclusions du Conseil national des relations du travail (National Labor Relations Board). Starbucks fait actuellement l'objet de centaines d'accusations de pratiques déloyales de travail.

Ailleurs, l'essor des activités de syndicalisation a suscité une série de réactions de la part des grandes entreprises technologiques. Amazon a jusqu'à présent refusé de reconnaître son premier syndicat et d'entamer des négociations après une victoire syndicale historique au printemps dernier, et continue de contester sa légitimité.

En revanche, un autre géant de la technologie, Microsoft, a publiquement accueilli son premier syndicat et a déclaré en janvier dernier qu'il était "impatient de s'engager dans des négociations de bonne foi en vue de la conclusion d'une convention collective".

Selon Burt Flickinger, analyste du secteur de la vente au détail et directeur général de la société de conseil en vente au détail Strategic Resource Group, la syndicalisation dans le secteur de la vente au détail n'est pas très répandue. "Elle se situe entre 6 et 10 %", ajoute-t-il, alors qu'elle atteint 20 à 40 % dans le secteur public.

Dans le même temps, il estime que la victoire des travailleurs de Costco à Norfolk pourrait devenir le signe avant-coureur des efforts déployés par les syndicats Teamsters et UFCW pour organiser davantage le secteur de la vente au détail.

"Leur cible numéro un est de loin Amazon, suivi de Walmart", a déclaré M. Flickinger.

Danielle Wiener-Bronner et Catherine Thorbecke de CNN ont contribué à cet article.

