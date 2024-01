Les nouveaux trains les plus excitants qui arriveront en 2024

Qu'est-ce qui est à l'origine de cette renaissance du rail ?

Notre population mondiale, de plus en plus urbanisée, exige une bonne mobilité - à l'intérieur des villes et entre elles. Beaucoup d'entre nous recherchent également une alternative rapide, fiable et durable à la misère des autoroutes encombrées ou des voyages en avion sur de courtes distances. Les pays du monde entier investissent des milliards de dollars dans de nouvelles infrastructures qui nous permettront d'avancer dans la seconde moitié du XXIe siècle.

Mais les trains ne se limitent pas aux trajets quotidiens. Pour de nombreux voyageurs, les meilleurs voyages en train sont une destination à part entière, une expérience inoubliable qui peut aller d'un wagon offrant un panorama à 360 degrés sur les Alpes suisses à un "hôtel sur rails" de luxe, comme l'emblématique Venice Simplon-Orient-Express.

Voici quelques-uns des meilleurs nouveaux trains que vous pourrez emprunter en 2024.

Paris-Berlin de nuit - ou de jour

Les liaisons entre les deux capitales les plus visitées d'Europe ont toujours été assez médiocres, aucun train direct n'ayant été mis en service depuis les années 1990. Toutefois, la situation vient de changer avec l'introduction d'un train de nuit direct exploité par l'ÖBB (Chemins de fer fédéraux autrichiens).

La liaison "Nightjet", qui circulera d'abord trois fois par semaine via Strasbourg et Francfort, deviendra nocturne à l'automne 2024, offrant ainsi un service direct de haute qualité aux voyageurs d'affaires et aux touristes.

Comme pour les autres liaisons récentes de Nightjet, la demande devrait être élevée. Les sièges sont proposés à partir de 33 dollars et les cabines couchettes à partir de 105 dollars par personne.

Paris-Berlin devrait également bénéficier d'une liaison diurne, car la SNCF (société nationale des chemins de fer français) travaille avec son homologue allemande à la mise en place d'un TGV direct en 2024, qui mettra environ sept heures pour effectuer le trajet. Des nouvelles à ce sujet sont attendues vers la fin de l'année.

Le nouveau train de luxe italien

Un an plus tard que prévu, le nouveau train de luxe italien "Orient Express - La Dolce Vita" accueillera ses premiers passagers en 2024.

Créé par le groupe hôtelier français Accor, ce train s'adresse aux voyageurs soucieux du design. Il abandonne le style traditionnel Belle Époque du Venice Simplon-Orient-Express pour des intérieurs célébrant la décoration, l'art et l'architecture italiens des années 1960, ainsi qu'un aspect extérieur inspiré des bateaux à moteur de luxe tels que le légendaire Riva Aquarama.

Il sillonnera l'Italie du nord au sud selon six itinéraires réguliers mettant en valeur la myriade de trésors historiques du pays, depuis les Alpes italiennes, Venise et Rome jusqu'à Matera et Palerme dans le sud. Les voyages en Sicile comprendront une traversée mémorable du détroit de Messine à bord du dernier ferry ferroviaire pour passagers d'Europe.

Le train hyper-luxueux de 11 voitures comprendra un élégant "wagon-bar" avec de la musique en direct et des jeux, 12 cabines de luxe revêtues de bois et 18 suites principales équipées de lits doubles, d'un canapé, de fauteuils et d'une salle de bain privée.

Les voyageurs bénéficieront d'un service cinq étoiles à bord, savourant la gastronomie italienne, les produits régionaux et de saison et les vins les plus fins.

Six itinéraires d'une ou deux nuits au départ de Rome sont proposés à partir d'environ 2 000 dollars par personne. Des itinéraires internationaux vers Paris, Istanbul et Split, sur la côte adriatique de la Croatie, seront ajoutés ultérieurement. L'expérience promet d'être merveilleuse pour les 62 chanceux qui obtiendront une place pour chaque voyage.

De Bruxelles à Prague en voiture-lits

La demande de trains de nuit en Europe étant déjà supérieure à l'offre, plusieurs startups ambitieuses ont dévoilé leur projet d'introduire de nouveaux itinéraires passionnants.

La coopérative belgo-néerlandaise European Sleeper a pris son envol en 2023 et prolongera son train Bruxelles-Berlin jusqu'à Dresde et Prague en mai 2024, offrant ainsi une liaison directe très attendue entre les villes d'Europe occidentale et centrale.

Reliant quatre des hauts lieux touristiques du continent, les sièges et les couchettes sont déjà très demandés, en particulier pendant les mois d'été où les routards sont les plus nombreux. Les wagons rénovés sont équipés de compartiments de couchage, de lits couchettes et de sièges inclinables destinés aux voyageurs de différents budgets, ainsi que d'équipements modernes tels que des bornes de recharge et le WiFi.

Le hub bruxellois d'European Sleeper permet également aux voyageurs britanniques et français de se rendre plus facilement dans les villes d'Europe centrale grâce à des correspondances faciles avec les trains internationaux Eurostar dans la capitale belge.

La grande vitesse à Pompéi

Plus de quatre millions de personnesvisitent chaque annéela ville romaine de Pompéi, dans le sud de l'Italie, célèbre pour avoir été détruite par une éruption volcanique en 79 avant notre ère. Pour ceux qui utilisent les transports publics, le voyage n'a pas toujours été facile : à Naples, il faut passer des trains du réseau national aux transports locaux, vétustes et obsolètes, les tristement célèbres trains Circumvesuviana.

Mais les choses vont changer en 2024, avec une liaison hebdomadaire directe à grande vitesse au départ de Rome, en deux heures seulement. La compagnie ferroviaire nationale Trenitalia a étendu la liaison après un essai en 2023 avec ses superbes trains à grande vitesse Frecciarossa (Flèche rouge).

Au lieu de circuler un jour par mois, comme c'était le cas en 2023, la liaison sera désormais assurée une fois par semaine, ce qui est plus viable. En quittant Rome juste avant 9 heures, le voyage donne aux visiteurs huit heures pour explorer Pompéi et être de retour à Rome avant 21 heures pour un dîner tardif.

Pour gagner du temps, les billets d'entrée et les informations sont disponibles dans le train et des navettes spéciales conduisent les passagers de la gare aux ruines.

La mauvaise nouvelle ? Le train ne circule que le dimanche et certains jours fériés.

De Madrid à Paris en style (rapide)

Malgré les milliards de dollars investis dans de nouvelles liaisons à grande vitesse sous les Pyrénées, les services ferroviaires transfrontaliers entre l'Espagne et la France sont actuellement médiocres, avec seulement deux trains par jour.

Cette situation devrait s'améliorer en 2024, car les compagnies ferroviaires espagnoles et italiennes intensifient leur concurrence avec les TGV français, qui assurent actuellement la liaison. L'opérateur ferroviaire national espagnol Renfe a introduit de nouvelles liaisons entre Madrid et Barcelone et Lyon/Marseille en 2023, et Trenitalia a annoncé des plans pour une liaison Paris-Barcelone-Madrid en 2024, en utilisant ses trains Frecciarossa de 249 mph.

Trenitalia opère déjà avec succès en France et en Espagne et la nouvelle liaison Paris-Barcelone offrirait des possibilités accrues de voyage à grande vitesse en liaison avec son exploitation distincte Iryo, qui est en concurrence avec Renfe sur plusieurs lignes rayonnant à partir de Madrid.

Selon Luigi Ferraris, PDG de FS Italiane, le groupe mère de Trenitalia, la société envisage également de nouveaux itinéraires ferroviaires reliant l'Espagne et l'Italie via le sud de la France - un corridor très fréquenté, actuellement dominé par les compagnies aériennes en raison de l'absence de trains rapides et directs.

Un tour du monde en 80 jours

Quatre continents, 13 pays et sept trains de luxe en 80 jours : l'expérience ultime pour les connaisseurs de voyages en train devrait partir fin 2024.

La société de voyage spécialisée Railbookers a élaboré un nouvel itinéraire monumental qui emprunte sept des trains les plus emblématiques du monde : le Rocky Mountaineer au Canada, le Belmond Royal Scotsman, le Venice Simplon-Orient Express, le Golden Eagle Danube Express à travers l'Europe centrale, le Maharajahs' Express en Inde, le Rovos Rail en Afrique du Sud et le train le plus luxueux d'Asie du Sud-Est, l'Eastern & Oriental Express, qui vient d'être remis au goût du jour (voir ci-dessous).

"La demande de trains de luxe ne cesse de croître, et nous avons donc créé le voyage ultime de la liste des choses à faire", a déclaré Frank Marini, président-directeur général de Railbookers, dans un communiqué transmis aux médias. "Comme nous avons constaté une tendance à combiner les itinéraires pour inclure plusieurs trains de luxe, nous avons créé cet itinéraire sur mesure ainsi que des itinéraires plus petits et personnalisables qui incluent ces trains emblématiques".

Les voyageurs effectuant l'intégralité du voyage de 80 jours, à partir de 119 599 dollars par personne, partiront de Vancouver le 28 août et traverseront plus de 20 villes d'Europe, d'Inde, d'Afrique du Sud et de Malaisie jusqu'à leur destination finale à Singapour. Les hôtels, les transferts de bagages, les vols, la plupart des repas et les excursions hors du train sont pris en charge par des spécialistes du voyage, ce qui vous permet de vous détendre et de profiter d'un voyage autour du monde qui n'arrive qu'une fois dans une vie.

Le retour des E&O

L'un des plus grands voyages en train de luxe au monde reviendra sur les rails en 2024 après une interruption de quatre ans. Le glorieux Eastern & Oriental Express vert et or de Belmond se faufilera à nouveau à travers les paysages toujours changeants de la Malaisie sur son trajet de Singapour à Kuala Lumpur avant de continuer vers le nord pour visiter Langkawi et Penang.

Pendant cette pause, le train a été méticuleusement rénové et relooké afin de maintenir sa réputation de luxe cinq étoiles et de cuisine incroyable. L'emblématique balcon d'observation en plein air situé à l'arrière du train et son légendaire piano-bar restent un élément essentiel de l'expérience E&O.

Un trio de voyages "Essence of Malaysia" aura lieu en février, novembre et décembre 2024, avec des prix à partir de 3 410 dollars par personne. Malheureusement, l'E&O ne revisitera pas son ancienne route vers la capitale thaïlandaise, Bangkok, pour l'instant - même si l'on espère que cela sera possible dans les années à venir.

Nightjet de nouvelle génération

Au cours des dernières années, les trains-couchettes autrichiens Nightjet ont été le catalyseur d'un renouveau du transport ferroviaire de nuit que peu de gens auraient prédit il y a dix ans. Aujourd'hui, de nouveaux itinéraires et une flotte de 33 nouveaux trains construits sur mesure élargiront et amélioreront considérablement l'offre de Nightjet pour les voyageurs européens en 2024.

Les lignes reliant Vienne et Innsbruck à Hambourg seront les premières à bénéficier de ces nouveaux trains capables de rouler à 143 mph, mais elles s'étendront progressivement à d'autres lignes reliant la capitale autrichienne à l'Italie, la Suisse, l'Allemagne et la France d'ici à 2025.

Chaque nouveau train est doté d'un aménagement intérieur de pointe comprenant des mini-cabines de style capsule pour les voyageurs en solo, des compartiments de couchage avec douches et toilettes privatives, et une voiture multifonctionnelle abritant un café-bar, des cabines accessibles, des espaces sécurisés pour les vélos et un espace pour les bagages volumineux et les équipements de sports d'hiver.

Leur mise en service permettra aux chemins de fer autrichiens de retirer des trains plus anciens qui ne répondent plus aux attentes des passagers, mais les trains permettront surtout à l'ÖBB d'étendre les opérations Nightjet pour desservir de nouvelles liaisons, notamment Zürich-Barcelone à partir de décembre 2024.

Le Cervin en style VIP

La nouvelle expérience de voyage exclusive de Zermatt combine un voyage en train nostalgique pour voir la montagne emblématique de la Suisse avec un festin de délices culinaires de la région. Le train "NostalChic" du Gornergrat Railway n'emmène que 22 personnes par semaine au terminus du chemin de fer en plein air le plus haut d'Europe, à 10 170 pieds au-dessus du niveau de la mer, avec une vue panoramique incroyable sur le Cervin et des dizaines d'autres sommets alpins.

Commençant par des boissons et des collations suisses à Zermatt, l'expérience VIP de six heures comprend des arrêts photos instagramables, un siège côté fenêtre garanti dans un train à crémaillère des années 1960 magnifiquement restauré jusqu'au Gornergrat et un guide local. Un repas gastronomique de quatre plats, accompagné de vins, est également prévu à l'hôtel spa quatre étoiles Riffelhaus 1853 à Riffelalp, entre Zermatt et Gornergrat. Disponible une fois par semaine, cette expérience coûte 365 dollars par personne.

Par ailleurs, un voyage aller-retour standard (en train régulier) de Zermatt à Gornergrat coûte 115 dollars par personne, avec une réduction de 50 % pour les détenteurs d'un Swiss Travel Pass.

