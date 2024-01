Le plus grand navire de croisière du monde subit des contrôles quelques semaines avant son tout premier voyage

L'Icon of the Seas, navire de 1 198 pieds de la Royal Caribbean, qui doit quitter Miami (Floride) le 27 janvier 2024, a été photographié à son arrivée à Ponce (Porto Rico) pour des "inspections réglementaires" en début de semaine.

"Oh regardez qui vient d'arriver tôt ce matin dans le port de Ponce, à Porto Rico !" Michael Bayley, président-directeur général de Royal Caribbean International, a écrit dans un post Facebook partagé mardi .

Derniers préparatifs

"Les prochains jours seront consacrés aux inspections réglementaires, au chargement et au déchargement de l'équipement, au retour des ouvriers du chantier, à l'arrivée de l'équipage et d'un membre très spécial de l'équipage.

L'énorme navire de 20 ponts, qui peut accueillir jusqu'à 5 610 invités et 2 350 membres d'équipage, arrivera à Miami le 9 janvier, selon M. Bayley, qui a ajouté que les préparatifs se déroulaient "bien".

L'Icon of the Seas a été officiellement remis à Royal Caribbean sur le chantier naval Meyer Turku à Turku, en Finlande, le 27 novembre 2023.

Le navire, dont la construction a duré 900 jours, se prépare maintenant à accueillir les passagers pour son voyage inaugural, un périple de sept jours autour des Caraïbes.

Il proposera toute l'année des aventures dans les Caraïbes orientales ou occidentales au départ de Miami, avec notamment Saint-Martin, le Mexique, Saint-Thomas et l'île privée de Royal Caribbean, Perfect Day at CocoCay aux Bahamas, sur l'itinéraire.

Les passagers pourront profiter d'un grand nombre d'attractions, dont le plus grand parc aquatique en mer du monde, huit quartiers et une quarantaine de bars et de restaurants.

Un lancement très attendu

Le Hideaway abritera la première piscine à débordement suspendue au monde, tandis que l'île Chill abritera quatre des sept piscines du navire et une zone réservée aux adultes. L'île des sensations fortes comprendra un parcours de cordes et de sensations fortes qui permettra aux passagers de se balancer à 154 pieds au-dessus de l'océan, ainsi qu'un simulateur de vagues FlowRider et un parcours de mini-golf.

"Aujourd'hui, nous célébrons plus qu'un nouveau navire ; c'est aussi la célébration de l'aboutissement de plus de 50 ans d'innovation et de rêve chez Royal Caribbean pour créer l'expérience de vacances ultime", a déclaré Jason Liberty, président-directeur général du groupe Royal Caribbean, lors d'une cérémonie au chantier naval en novembre.

La dernière apparition du navire intervient après que la star argentine du football Lionel Messi a été désignée comme son icône officielle.

Selon un communiqué de la compagnie de croisières, Messi, qui a été nommé athlète de l'année 2023 par le Time Magazine, participera à la cérémonie de baptême du navire à la fin du mois.

L'Icon of the Seas a attiré beaucoup d'attention depuis qu'il a été révélé en octobre 2022, et toutes les réactions n'ont pas été positives.

Une réaction incroyable

En juillet dernier, une image colorée de sa poupe est devenue virale, certains utilisateurs la qualifiant de "monstruosité" et de "tas de décadence".

Toutefois, des experts ont suggéré par la suite que cette réaction n'était pas particulièrement inhabituelle.

"Les images des navires de Royal Caribbean ont souvent suscité de vives réactions", a déclaré Stewart Chiron, expert en croisières, à CNN Travel lorsqu'il a été interrogé sur cette réaction en août.

"Les réactions négatives à l'Icône de la mer proviennent manifestement de personnes qui ne sont pas des croisiéristes. L'image actuelle est très colorée et représente un navire avec de nombreuses options. Les réactions positives l'emportent largement sur les autres."

Contacté par CNN à l'époque, un porte-parole de Royal Caribbean n'a pas commenté les réactions à l'image, mais a souligné que l'Icon of the Seas avait reçu une "réaction incroyable", qui avait conduit à la semaine de réservation la plus importante de l'histoire de la compagnie.

L'Icon of the Seas reprend le titre de "plus grand navire de croisière du monde" au Wonder of the Seas, un autre navire de la flotte Royal Caribbean, qui mesure 1 188 pieds de long et comporte 18 ponts.

Karla Cripps et Jacopo Prisco de CNN ont contribué à cet article.

