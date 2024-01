Le Carnival Sunshine a été malmené par le mauvais temps. C'était terrifiant", dit un passager

William B. Blackburn, passager d'une première croisière, se trouvait sur le pont 6 du Carnival Sunshine lorsque le mauvais temps s'est installé vendredi en fin de journée.

"C'était terrifiant", a déclaré M. Blackburn à CNN.

M. Blackburn était accompagné de sa femme et d'autres membres de sa famille.

"Nous sommes restés dans notre cabine et avons prié pour que tout aille bien", a déclaré M. Blackburn, et ils ont pris note de l'endroit où les gilets de sauvetage étaient rangés.

"Nous avons discuté du fait qu'il serait très improbable de survivre dans l'eau même avec des gilets de sauvetage et nous avons douté que des bateaux de sauvetage puissent être mis à l'eau dans ces conditions", a-t-il ajouté.

Un autre passager, Bill Hassler, a déclaré à CNN qu'il était "surpris d'être encore en vie" après avoir enduré la tempête et que d'autres passagers étaient "blancs comme des fantômes" lorsqu'ils ont finalement débarqué samedi en fin de journée.

Il a partagé des vidéos montrant de l'eau s'écoulant dans les couloirs, d'énormes vagues à l'extérieur et des bouteilles et autres objets éparpillés dans les zones de vente.

M. Hassler a critiqué la compagnie de croisières pour avoir laissé le navire naviguer dans des conditions météorologiques aussi extrêmes.

"Pourquoi naviguer dans cette tempête avec des vents de plus de 80 miles par heure ? À quoi pensaient-ils ?

"Ils auraient dû rester dans le port des Bahamas, attendre un jour que la tempête se calme un peu et partir. Ou alors, lorsqu'ils sont entrés dans la tempête, pourquoi ne pas être allés plus loin dans l'océan pour atteindre l'autre côté de la tempête ?

M. Hassler raconte qu'à un moment donné, une vague a brisé la fenêtre de sa cabine, laissant l'eau pénétrer à l'intérieur.

"Quand je suis rentré chez moi dimanche soir, j'ai ouvert une bière et j'y ai pensé, et j'ai commencé à trembler parce que j'ai tout de suite compris. Je n'arrivais même pas à croire que j'étais encore là".

Carnival Cruise Line a évoqué les perturbations météorologiques dans un communiqué :

"Le retour du Carnival Sunshine à Charleston a été affecté par les conditions météorologiques et une mer agitée samedi", a déclaré Carnival. "L'impact prolongé des conditions météorologiques sur la région de Charleston a retardé l'arrivée du navire dimanche et, par conséquent, l'embarquement du voyage suivant a également été retardé."

La compagnie de croisières a déclaré que le navire est maintenant en route pour son prochain voyage.

M. Blackburn a tourné sa vidéo de la tempête vers 23 heures vendredi et a indiqué que les conditions s'étaient détériorées par la suite. Il a envisagé de tourner d'autres vidéos, mais il a eu peur d'ouvrir à nouveau la porte.

"Nous avions l'impression que le bateau se heurtait à un mur, que toutes nos affaires s'envolaient des comptoirs, que les bagages tombaient et glissaient", a-t-il déclaré.

"Le vent hurlait, tout ce que je pouvais voir à l'extérieur était un mur solide d'eau pulvérisée et de pluie mélangée. La porte de séparation du balcon de la cabine voisine avait cassé ses loquets et claquait terriblement d'avant en arrière. Le plafond et les murs craquaient, le navire faisait des bruits horribles et vibrait parfois violemment, comme si les moteurs luttaient contre les vagues déferlantes.

Une vidéo publiée sur Twitter par @crewcenter montre de l'eau et des objets s'écoulant dans les couloirs intérieurs.

Le Carnival Sunshine peut accueillir 3 002 passagers et 1 040 membres d'équipage. Le navire comporte 14 niveaux.

Jennifer Henderson, Barry Neild et Marnie Hunter ont contribué à ce reportage.

Source: edition.cnn.com