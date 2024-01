Pas d'oreillers, pas de repas chauds : Les compagnies aériennes adoptent des mesures préventives contre le coronavirus

La compagnie nationale de Hong Kong Cathay Pacific a annoncé qu'elle n'offrirait plus de serviettes chaudes, d'oreillers, de couvertures et de magazines aux passagers des vols de Cathay Pacific et de sa filiale Cathay Dragon à destination et en provenance de la Chine continentale.

Les services de chariots et les ventes à bord seront également suspendus.

Les passagers voyageant en classe économique premium et en classe économique recevront des collations chaudes servies dans un sac jetable, au lieu des plateaux-repas chauds habituels.

Au lieu de se voir servir chaque plat individuellement, les passagers des classes affaires et première recevront des repas à plusieurs plats servis dans un seul plateau.

"Ces changements nous permettront de mieux protéger nos clients et nos équipages tout en continuant à offrir aux passagers une expérience satisfaisante à bord", indique le communiqué officiel de Cathay Pacific.

Selon les données de vol de l'aéroport de Hong Kong, Cathay Pacific/Cathay Dragon a assuré 55 vols réguliers vers la Chine continentale le 30 janvier.

D'autres compagnies aériennes prennent des mesures similaires pour réduire les contacts entre leurs membres d'équipage et les voyageurs.

Hong Kong Airlines a également cessé d'offrir des couvertures et des oreillers pour toutes les classes sur les vols à destination et en provenance de la Chine continentale.

Les passagers ne se verront pas non plus proposer de noix mélangées, de pain ou de boissons chaudes sur les vols. Les divertissements à bord seront limités aux journaux et aux livres de lecture placés dans la pochette du siège.

Le personnel de cabine porte des masques et des gants

La Thaïlande a signalé 14 cas de la maladie, soit le nombre le plus élevé en dehors de la Chine.

Thai Airways et sa filiale THAI Smile ont déclaré lors d'un point presse mardi que leur personnel de cabine porterait des masques et des gants sur les vols à destination des zones à risque.

Tous les avions, y compris le cockpit, subiront une période de désinfection de 45 minutes après leur retour de Chine continentale. Certaines parties des avions, notamment les sièges des passagers, les pochettes et les systèmes de divertissement à bord, feront l'objet d'un nettoyage en profondeur.

D'autres mesures visant à prévenir la propagation du coronavirus comprennent le dépistage des symptômes chez les passagers au sol et pendant les vols.

Lacompagnie japonaise All Nippon Airways, la plus importante du pays, a également informé les passagers sur son site web que le personnel des vols à destination de villes chinoises, dont Pékin et Shanghai, porterait des masques.

"Compte tenu du grand nombre de personnes qui en portent, les agents de bord travaillant sur ces vols ont porté des masques à bord afin de rassurer les passagers qui utilisent nos services", indique l'avis.

Vols annulés et réduits

Si toutes les compagnies aériennes ont annulé les vols à destination et en provenance de Wuhan, qui est sous contrôle, certaines d'entre elles sont allées plus loin en annulant ou en réduisant les vols à destination d'autres grandes villes chinoises.

La compagnie américaine United Airlines a annoncé mardi qu'elle annulait ses vols du 1er au 8 février entre les plates-formes américaines et Pékin, Hong Kong et Shanghai.

British Airways a suspendu tous les vols directs entre la Grande-Bretagne et la Chine à partir de mercredi.

D'autres compagnies aériennes ont suspendu temporairement leurs vols vers la Chine, notamment Lufthansa, Air France, Turkish Airlines, Lion Air, EgyptAir et Air Canada.

Dans le même temps, des compagnies telles qu'AirAsia, Singapore Airlines, Finnair, China Airlines, EVA Airways et Silk Air ont annoncé qu'elles réduiraient leur capacité sur certains itinéraires vers la Chine.

De nombreuses compagnies aériennes ont offert des dispenses de frais de modification ou la possibilité d'annuler un vol pour obtenir un crédit sur un prochain vol.

Les voyageurs qui doivent prendre un vol prochainement doivent se renseigner auprès de leur compagnie aérienne et consulter les avis affichés sur les sites web des transporteurs.

Marnie Hunter et Kocha Olarn de CNN ont contribué à ce reportage.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com