Un juge fédéral estime que l'interdiction des armes d'assaut dans le Massachusetts est conforme à la récente décision de la Cour suprême.

L'histoire pertinente confirme le principe selon lequel, en 1791 comme aujourd'hui, il existait une tradition de réglementation des armes "dangereuses et inhabituelles", en particulier celles qui ne sont pas raisonnablement nécessaires à l'autodéfense", a écrit le juge en chef du district des États-Unis, F. Dennis Saylor IV, dans une ordonnance rendue jeudi.

Les armes d'assaut interdites par la loi du Massachusetts "ne conviennent pas à des fins d'autodéfense ordinaires et présentent des dangers substantiels qui vont bien au-delà de ceux inhérents à la conception des armes à feu ordinaires", a écrit le juge.

La loi du Massachusetts interdit certaines armes semi-automatiques et les chargeurs de grande capacité. Elle a été adoptée en 1998 et est devenue permanente après l'expiration d'une loi fédérale similaire en 2004, selon l'ordonnance du juge.

En juin 2022, la Cour suprême a rendu son avis historique sur le deuxième amendement dans l'affaire New York State Rifle & Pistol Association v. Bruen, qui a étendu les droits sur les armes à feu à l'ensemble du pays et établi que les règles relatives aux armes à feu doivent être conformes à la "tradition historique" de la nation.

Environ trois mois plus tard, la National Association for Gun Rights et un habitant du Massachusetts ont déposé une plainte contre le procureur général du Commonwealth pour tenter de bloquer l'interdiction des armes d'assaut, affirmant qu'elle portait atteinte à leurs droits constitutionnels.

Dans un message publié sur X, le directeur exécutif de l'aile juridique de la NAGR a déclaré que l'organisation prévoyait de faire appel de la décision.

Le procureur général du Massachusetts, Andrea Joy Campbell, a qualifié la décision de "victoire importante" dans une déclaration vendredi.

"Les lois sur la sécurité des armes à feu sont efficaces et peuvent être appliquées dans le respect de la sécurité publique et du deuxième amendement", a déclaré Mme Campbell. "Cette décision de maintenir l'interdiction des armes d'assaut dans l'État est une victoire importante qui protégera le public et permettra au Massachusetts de continuer à jouer un rôle de premier plan dans la prévention de la violence armée.

Josh Campbell, de CNN, a contribué à ce rapport.

Source: edition.cnn.com