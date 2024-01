La Russie semble prête à acheter des missiles balistiques à l'Iran, selon un fonctionnaire

Les négociations russes visant à acquérir les missiles balistiques à courte portée de l'Iran "progressent activement", a déclaré le fonctionnaire, citant des renseignements américains récemment déclassifiés. Il a évoqué une réunion entre des responsables militaires iraniens du Corps des gardiens de la révolution islamique et le ministre russe de la défense, Sergei Shoigu, qui s'est tenue en Iran en septembre et au cours de laquelle les Iraniens ont présenté aux Russes leur missile balistique à courte portée Ababil et d'autres systèmes de missiles.

"Cet événement a marqué la première présentation publique de missiles balistiques à un haut responsable russe en visite en Iran depuis le début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine", a déclaré le responsable.

Ensuite, à la mi-décembre, le CGRI a déployé des missiles balistiques et des systèmes de soutien aux missiles dans une zone d'entraînement à l'intérieur de l'Iran pour les montrer à une délégation russe en visite, a indiqué le responsable, autant de signes que la Russie a l'intention d'acheter les systèmes à l'Iran.

CNN a contacté l'ambassade de Russie et la mission iranienne auprès des Nations unies pour obtenir des commentaires.

L'accord potentiel sur les armes intervient alors que les États-Unis n'ont plus de fonds à fournir à l'Ukraine jusqu'à ce que le Congrès approuve la demande supplémentaire d'urgence de l'administration. La Russie, quant à elle, a considérablement intensifié ses attaques de missiles contre des cibles ukrainiennes dans tout le pays ces derniers jours et a maintenu son partenariat de défense avec l'Iran.

La fourniture de missiles balistiques marquerait une escalade significative du soutien de l'Iran à la Russie. L'Iran a déjà fourni à la Russie des centaines de drones que les forces russes ont utilisés dans leur guerre contre l'Ukraine, et la Russie construit dans le pays, avec l'aide de l'Iran, une usine de fabrication de drones qui pourrait avoir un impact significatif sur la guerre en Ukraine une fois qu'elle sera achevée, a rapporté CNN.

Le Wall Street Journal a d'abord rapporté que la Russie avait l'intention d'acheter des missiles balistiques. La possibilité d'un tel transfert a été évoquée pour la première fois quelques mois après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et a été une source de profonde inquiétude pour les responsables américains, selon CNN.

