L'accusé plonge par-dessus le banc pour attaquer le juge, comme le montre la vidéo de la salle d'audience

L'accusé Deobra Redden était dans la salle d'audience de Las Vegas mercredi pour être condamné pour tentative de coups et blessures avec dommages corporels substantiels, ont déclaré les tribunaux du comté de Clark dans un communiqué transmis à CNN.

Au cours de l'audience, Redden et son avocat ont demandé à la juge Mary Kay Holthus une mise à l'épreuve plutôt qu'une peine derrière les barreaux, expliquant que le trentenaire est en train de remettre sa vie sur les rails avec un nouvel emploi et des projets de reprise d'études.

Redden a déclaré qu'il s'occupait de ses problèmes de santé mentale et qu'il "essayait d'apprendre de ses erreurs".

M. Holthus a ensuite lu à haute voix les antécédents judiciaires de l'accusé, qui comprennent "trois crimes ... des délits, de multiples VD (violences domestiques) ... des vols, une tentative de cambriolage".

Le juge a dit à Redden : "Vous avez beaucoup de choses à faire, monsieur".

L'avocat de Redden a dit au juge qu'il pensait que son client pourrait réussir sa mise à l'épreuve.

"Je comprends cela", a répondu le juge, "mais je pense qu'il est temps qu'il goûte à autre chose parce que - je ne peux tout simplement pas, avec ces antécédents".

Quelques secondes plus tard, Redden s'est écrié : "Va te faire foutre !" et a couru vers la juge, sautant par-dessus le banc et l'attaquant. Redden a plaqué Holthus au sol et tous deux ont disparu du champ de vision de la caméra, derrière le banc, comme le montre la vidéo.

Alors que d'autres personnes présentes dans la salle d'audience tentaient de le retenir, Redden a crié "F**k you both !" (allez vous faire foutre tous les deux) et a donné plusieurs coups de poing.

La juge est restée au sol pendant plusieurs minutes avant de se relever, semblant dire qu'elle s'était cogné la tête.

"La juge Holthus a été blessée et son état est surveillé", indique le communiqué du tribunal.

Un marshal a également été blessé et transporté dans un hôpital local. Son état est stable, selon le tribunal.

"Nous saluons les actes héroïques de son personnel, des forces de l'ordre et de toutes les autres personnes qui ont maîtrisé l'accusé", a déclaré le tribunal. "Nous sommes en train de revoir tous nos protocoles et nous ferons tout ce qui est nécessaire pour protéger le système judiciaire, le public et nos employés.

CNN a contacté l'avocat de M. Redden pour obtenir une déclaration sur l'attaque du tribunal, mais n'a pas reçu de réponse dans l'immédiat.

M. Redden a été inculpé de trois chefs d'accusation, à savoir coups et blessures sur une personne protégée et coups et blessures, selon les dossiers du tribunal. Il devrait comparaître devant le tribunal jeudi.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com