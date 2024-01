Trump veut que le juge chargé de l'affaire du 6 janvier sanctionne l'avocat spécial Jack Smith

La juge Tanya Chutkan, qui supervise l'affaire de subversion électorale à Washington, DC, a ordonné la suspension de l'affaire après que M. Trump a fait appel de sa décision rejetant ses allégations selon lesquelles l'immunité présidentielle le protégeait de toute poursuite.

"L'ordonnance de suspension est claire, directe et sans ambiguïté. Toutes les procédures de fond devant ce tribunal sont arrêtées", ont écrit les avocats de M. Trump. "Malgré cette clarté, les procureurs ont commencé à violer le sursis presque immédiatement.

Les avocats de M. Trump ont demandé à M. Chutkan d'émettre une ordonnance pour que M. Smith et les procureurs démontrent pourquoi ils ne devraient pas être tenus pour coupables d'outrage au tribunal, être forcés de retirer leurs documents et être "interdits" de soumettre d'autres documents. Ils souhaitent également que M. Smith et son bureau démontrent pourquoi ils ne devraient pas faire l'objet de "sanctions monétaires" pour couvrir une partie des frais d'avocat de M. Trump.

"La Cour ne peut pas permettre aux procureurs de continuer à agir de manière illégale, au mépris d'un protocole bien établi et de l'autorité de cette Cour. Les sanctions demandées sont appropriées et susceptibles de dissuader toute nouvelle transgression, et si ce n'est pas le cas, la Cour conserve la possibilité d'imposer des sanctions plus sévères, y compris le rejet de cette action", ont écrit ses avocats.

Cette histoire est en cours et sera mise à jour.

Source: edition.cnn.com