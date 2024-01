Les Houthis lancent une nouvelle attaque de drone contre les voies maritimes de la mer Rouge

C'est la première fois que les Houthis utilisent ce type d'arme depuis qu'ils ont commencé à prendre pour cible des navires marchands dans le sud de la mer Rouge, après le début de la guerre à Gaza. L'USV a quitté le Yémen pour emprunter les voies maritimes internationales "manifestement avec l'intention de nuire" avant d'exploser, a déclaré le vice-amiral Brad Cooper, commandant des forces navales américaines du Commandement central.

Il n'est pas certain qu'un navire en particulier ait été visé, et l'USV a explosé sans endommager de navires ni blesser d'équipages.

Il s'agit de la 25e attaque des Houthis contre des navires en mer Rouge depuis le 18 novembre, a indiqué M. Cooper. Il est presque certain que ces attaques se poursuivront, ce qui a incité les États-Unis à créer une coalition multinationale pour défendre les voies maritimes cruciales de la mer Rouge et du détroit de Bab el-Mandeb.

Les Houthis, basés au Yémen, auraient été armés et entraînés par l'Iran, et l'on craint que leurs attaques ne s'intensifient et n'alimentent un conflit régional plus large. Les attaques se poursuivent et les grandes compagnies maritimes et pétrolières évitent la zone, ce qui suscite de réelles inquiétudes quant à l'impact sur l'économie mondiale.

"Rien n'indique que leur comportement irresponsable s'atténue", a déclaré M. Cooper aux journalistes lors d'une réunion d'information jeudi matin.

Le mois dernier, le ministre de la défense Lloyd Austin a annoncé le lancement de l'opération "Prosperity Guardian" dans le but de dissuader les attaques des Houthis et de protéger les voies de navigation.

M. Cooper a indiqué que la coalition comptait désormais 22 pays et qu'elle était appelée à s'élargir. Depuis le début de l'opération, celle-ci a permis d'abattre 19 drones et missiles lancés depuis le territoire des Houthis, et de couler trois petites embarcations des Houthis, a indiqué M. Cooper.

Bien qu'il y ait eu une présence maritime en mer Rouge avant l'opération Prosperity Guardian, elle était "au mieux épisodique", a déclaré M. Cooper, parce qu'elle n'était pas nécessaire. Mais le nombre et la fréquence des attaques des Houthis exigent une présence permanente.

Cinq navires de guerre de différents pays se trouvent actuellement en mer Rouge et aux alentours, ainsi que des avions de reconnaissance pilotés et non pilotés et des avions de chasse du porte-avions USS Dwight D. Eisenhower qui contribuent à l'effort, a indiqué M. Cooper.

Les Houthis ont commencé à lancer des attaques peu après le début de la guerre de Gaza, affirmant qu'ils visaient des navires ayant des liens avec Israël en signe de solidarité avec le peuple palestinien.

Mais la plupart des attaques de la dernière douzaine n'avaient aucun lien avec Israël, a indiqué M. Cooper, même si elles attirent de plus en plus de pays dans la situation.

Les États-Unis estiment que 55 pays ont des liens directs avec les navires attaqués, que ce soit par le biais du pavillon du navire, de la nationalité de l'équipage, de l'origine et de la destination du navire ou de la propriété du navire.

"L'impact de ces attaques s'étend au monde entier et, comme nous l'avons dit, il s'agit d'un problème international qui nécessite une solution internationale", a déclaré M. Cooper.

Il n'y a pas d'information spécifique indiquant que les navires de guerre américains ont été directement visés par les attaques, mais il a noté que de nombreuses attaques ont eu lieu à proximité de navires américains, qui prennent des mesures de défense pour se protéger et protéger les navires commerciaux.

En réponse à la menace qui pèse sur le transport maritime, la marine communique fréquemment avec les navires commerciaux qui traversent la mer Rouge.

"Nous leur donnons de nombreux conseils sur les meilleures pratiques à adopter : quand transiter, quand ne pas transiter, où transiter, comment le faire, comment communiquer avec nous", a déclaré M. Cooper. Environ 1 500 navires marchands ont transité par la mer Rouge depuis le début de l'opération, a-t-il ajouté, alors même que certaines des plus grandes compagnies maritimes du monde ont décidé d'éviter cette voie d'eau critique pour des raisons de sécurité.

Interrogé sur la présence d'un navire de guerre iranien dans le sud de la mer Rouge, M. Cooper a répondu qu'il n'était pas inquiet. L'Iran dispose régulièrement d'un navire auxiliaire et d'un navire de combat dans la région depuis trois ans, et le navire de guerre ne présente guère de menace supplémentaire.

"Ce navire est présent depuis longtemps", a déclaré M. Cooper. "Il ne représente pas une grande inquiétude aujourd'hui.

Source: edition.cnn.com